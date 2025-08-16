Aparecen pintadas en Las Teresitas en contra de la construcción de un hotel
La parcela hotelera, proyectada desde los años 90, continúa dividiendo opiniones
Unas pintadas en contra de la construcción de un hotel en Las Teresitas han aparecido esta mañana en la playa de Santa Cruz de Tenerife. En ellas se puede leer "No hotel" y "El capital destruye el litoral" en uno de los muros que separan la zona de arena con la utilizada para los aparcamientos y el tránsito de personas y vehículos.
El planeamiento de esta zona de la capital cuenta con distintas parcelas con usos determinados, entre las que se encuentra una parcela hotelera. Su existencia se conoce desde los años 90, pero pese a que se ha alargado en el tiempo, sigue dividiendo a la población entre los que son partidarios de poner un hotel en la zona y los que lo ven como una manera de masificar más la playa capitalina.
A finales de julio, esta situación llevó a un rifirrafe al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde la exalcaldesa socialista Patricia Hernández exigía que se elimine por completo del planeamiento el uso turístico del lugar.
Por su parte, José Manuel Bermúdez, alcalde de la capital, volvió a reiterar la predisposición del consistorio de utilizar esa parcela para otras construcciones residenciales o sociosanitarias. Desde el ente público se trabaja para la modificación del Plan General de Ordenación desde la cartera de Urbanismo
- Santa Cruz de Tenerife declara desierta la licitación para la reapertura del quiosco del parque García Sanabria
- Una mancha blanca en el agua sorprende a los bañistas de Las Teresitas
- El Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife inicia su servicio con ocho días gratis para los residentes
- Santa Cruz de Tenerife ofertará excursiones gratuitas fuera de la Isla para los mayores
- Santa Cruz de Tenerife retira los adoquines de la avenida Islas Canarias
- Santa Cruz salva los viejos bancos de hormigón de la avenida de Anaga
- Adiós a la grúa gigante del Puerto de Santa Cruz de Tenerife: comienza su desmantelamiento tras 30 años en Los Llanos
- Una nueva ordenanza en Santa Cruz de Tenerife para eliminar trámites innecesarios a los ciudadanos