Aparecen pintadas en Las Teresitas en contra de la construcción de un hotel

Unas pintadas en contra de la construcción de un hotel en Las Teresitas han aparecido esta mañana en la playa de Santa Cruz de Tenerife. En ellas se puede leer "No hotel" y "El capital destruye el litoral" en uno de los muros que separan la zona de arena con la utilizada para los aparcamientos y el tránsito de personas y vehículos.

El planeamiento de esta zona de la capital cuenta con distintas parcelas con usos determinados, entre las que se encuentra una parcela hotelera. Su existencia se conoce desde los años 90, pero pese a que se ha alargado en el tiempo, sigue dividiendo a la población entre los que son partidarios de poner un hotel en la zona y los que lo ven como una manera de masificar más la playa capitalina.

A finales de julio, esta situación llevó a un rifirrafe al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde la exalcaldesa socialista Patricia Hernández exigía que se elimine por completo del planeamiento el uso turístico del lugar.

Por su parte, José Manuel Bermúdez, alcalde de la capital, volvió a reiterar la predisposición del consistorio de utilizar esa parcela para otras construcciones residenciales o sociosanitarias. Desde el ente público se trabaja para la modificación del Plan General de Ordenación desde la cartera de Urbanismo