Santa Cruz de Tenerife acoge el rodaje de la serie de Netflix sobre Raphael
La plataforma anunció oficialmente el proyecto el 9 de julio y confirmó que la filmación recorre localizaciones emblemáticas dentro y fuera de España
La nueva producción de Netflix sobre la vida de Raphael, una serie de ocho capítulos titulada Aquel, continúa su rodaje y ya prepara varias jornadas de grabación en Santa Cruz de Tenerife.
La plataforma anunció oficialmente el proyecto el 9 de julio y confirmó que la filmación recorre localizaciones emblemáticas dentro y fuera de España.
En el caso de la isla, por ahora han trascendido dos jornadas de trabajo durante la próxima semana en un emblemático edificio del centro de la ciudad, por lo que la ya habitual estampa de camiones y sets de rodaje móviles volverá a verse en la capital este agosto.
La producción
El rodaje comenzó en Madrid y, según los planes anunciados, también viajará a Las Vegas, Moscú, París y Acapulco para recrear la expansión del fenómeno Raphael fuera de España.
En términos de diseño de producción, el proyecto es de empaque, con rodaje en localizaciones emblemáticas, recreación de platós históricos de TV y salas de concierto con aforo significativo.
La música incidental corre a cargo del compositor Lucas Vidal (Emmy y Goya), mientras que el uso de clásicos como Mi gran noche, Qué sabe nadie, En carne viva, Escándalo o Estar enamorado formará parte del relato.
Reparto
La serie recorre la vida de Raphael con un mismo personaje que cambia de rostro a medida que avanza el tiempo: primero Álvaro González encarna la adolescencia; después Javier Morgade toma el relevo en la juventud; y, por último, Carlos Santos interpreta la madurez.
A su alrededor, Francesco Carril da vida a Paco Gordillo (mánager histórico), Natalia Varela a Natalia Figueroa (esposa) y Pepa Aniorte a Rafaela Sánchez (madre). En el reparto figura también Manolo Caro.
Qué contará
Las sinopsis oficiales hablan de un viaje por cinco décadas “llenas de luces y sombras” que arranca en la España de posguerra, atraviesa la modernización del país y culmina en una proyección global sin apenas equivalentes en la música en español.
Se promete abordar éxitos, conflictos personales y momentos críticos de su vida, incluidos los que “no idealizan” la trayectoria, un marco que difiere del tono hagiográfico de ciertos biopics y que alinea la serie con tendencias recientes en el relato biográfico adulto.
Raphael ha participado activamente en el desarrollo de la serie, según él mismo ha confirmado: “He contado mi vida sin filtros, y los guionistas la han interpretado con total libertad. Este no es un biopic que idealiza mi trayectoria, sino un retrato honesto, sin adornos, que no rehúye ningún aspecto”.
La exclusividad del estreno está confirmada para España y Latinoamérica, aun sin fecha de estreno.
