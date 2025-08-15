Una nueva ordenanza en Santa Cruz de Tenerife para eliminar trámites innecesarios a los ciudadanos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife elaborará una nueva Ordenanza de Administración Electrónica con el fin de «eliminar trámites innecesarios» para los ciudadanos, facilitar nuevos canales de relación entre el Consistorio y la población, y facilitar la inclusión digital, entre otros objetivos. La Corporación local ha abierto una consulta pública previa para recoger las aportaciones de los vecinos. Éstos podrán participar en dicha consulta a través de la web municipal (www.santacruzdetenerife.es) hasta el próximo 15 de septiembre.

"A través de este foro, las personas participantes podrán expresar su opinión sobre los problemas y retos que debe afrontar el Ayuntamiento de Santa Cruz con el objetivo de que el uso de los medios tecnológicos disponibles facilite las relaciones con la ciudadanía", señalan fuentes municipales.

Norma vigente

En la actualidad, se encuentra vigente la Ordenanza Municipal de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos Municipales y de Utilización de Medios Electrónicos, que fue aprobada en el año 2014. El Consistorio explica que esta normativa municipal es anterior a la promulgación de las leyes que establecen la obligación de las administraciones públicas de relacionarse electrónicamente con los ciudadanos y de utilizar medios electrónicos en el desarrollo de su actividad. Por ello, y según indica el Ayuntamiento, en necesario elaborar una nueva ordenanza.

Inseguridad jurídica

"Debemos resolver la inseguridad jurídica que puede producir el no contar con un marco jurídico adaptado a las circunstancias municipales y a los avances tecnológicos actuales, cuyas potencialidades son enormes, pero precisan de entorno normativo en el que puedan desarrollarse, evitando las consecuencias de usos malintencionados o abusivos. La resolución de esta problemática permitirá evitar posibles situaciones futuras de indefensión de la ciudadanía", explica el Ayuntamiento.

Factores limitantes

Éste apunta que también es necesario eliminar trámites innecesarios, facilitar nuevos canales de relación, y dotar a los ciudadanos de asistencia en el uso de los medios tecnológicos disponibles en su relación con el Ayuntamiento, de tal manera que el nivel socioeconómico o la brecha digital no supongan "factores limitantes" en este sentido.