La construcción del nuevo Centro de Deportes del Mar de Tenerife arrancará en 2026

El Cabildo licitará a finales de año las obras para construir el nuevo Centro de Deportes del Mar de Tenerife (CDMAR), en el municipio chicharrero, que sustituirá al viejo Cidemat (Centro de Deportes Marinos de Tenerife), el cual será derribado. La previsión es que los trabajos comiencen en el primer semestre de 2026. Así lo ha anunciado la consejera insular de Deportes, Yolanda Moliné, del PP, quien destaca que se ha dado un nuevo e «importante» paso para impulsar la ejecución de este esperado proyecto, pues «ya se ha presentado la solicitud de suscripción de convenio con el Puerto para poder realizar las obras».

A través de este convenio, el Cabildo solicita autorización a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para la ocupación, donde se encuentra el antiguo Cidemat, en el litoral de Valleseco, de una superficie aproximada de 6.669 metros cuadrados en tierra y 4.845 metros cuadrados en agua, con el fin llevar a cabo la construcción y explotación del nuevo Centro de Deportes del Mar. Éste se destinará a la práctica de actividades deportivas vinculadas a los deportes marinos y a su enseñanza, e incluirá la instalación de una cafetería que «preste servicio a los propios usuarios del CDMAR y accesible al resto de ciudadanos».

El CDMAR se convertirá en un parque urbano abierto a la ciudad con cafetería y gradas para observar el mar

Exposición pública

Puertos de Tenerife ha sometido a exposición pública, hasta el próximo 24 de agosto, el citado expediente, para que «las corporaciones, entidades y particulares que se crean afectados puedan examinarlo, así como presentar las alegaciones que estimen pertinentes». Éstas se podrán presentar presencialmente, en el Registro General de la Autoridad Portuaria, en el número 49 de la avenida de Anaga, de 8:00 a 14:00 horas, o telemáticamente, a través de la sede electrónica del Puerto (https://sede.puertosdetenerife.gob.es).

Retraso

Aunque en un principio estaba previsto que la obra comenzara este año, finalmente, su inicio se ha retrasado debido a la tramitación de toda la documentación necesaria para la concesión de la ocupación del suelo y la firma del citado convenio.

La Corporación insular prevé licitar el derribo del antiguo Cidemat y la ejecución del proyecto a finales de año

Parque Urbano

Desde el Cabildo se destaca que el municipio de Santa Cruz de Tenerife contará con un nuevo espacio junto al mar, destinado a la práctica de los deportes marinos, así como al esparcimiento de los ciudadanos. El CDMAR se convertirá en un parque urbano abierto a la ciudad, con cafetería-terraza y gradas para observar el mar. n