Santa Cruz cobrará los impuestos a las empresas a partir del 15 de septiembre

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrirá el próximo 15 de septiembre el segundo periodo de pago voluntario de los impuestos municipales, que, en este caso, es el que corresponde a los tributos que afectan a las empresas instaladas en el municipio. Este periodo se extenderá hasta el 21 de noviembre, por lo que las empresas de la capital tendrán un plazo de dos meses para abonar, en concreto, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y la Tasa de Basura de Negocio.

Sobre este último tributo, el Consistorio, a través del área de Hacienda, aclara que, a diferencia del año pasado, cuando se aplicó una bonificación del 50% en los recibos, en esta ocasión, y como consecuencia de la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de Residuos Sólidos de Negocios, ésta se tendrá que abonar al 100%.

Entidades bancarias

Durante el citado periodo, y según informa el Ayuntamiento, los contribuyentes podrán pagar sus recibos, sin recargo alguno, en las entidades bancarias colaboradoras. Éstas son la Caixa, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Santander, Cajasiete y Banca March.

Cartas de pago

Para ello, tendrán que utilizar las cartas de pago, que estarán disponibles a partir del 15 de septiembre. Éstas se podrán obtener en el área privada de la sede electrónica municipal, a través de certificado electrónico, DNI electrónico o clave permanente; en el apartado de Atención al Contribuyente de la propia web municipal de forma anonimizada; y también en las Oficinas de Atención e Información Ciudadana (OAIC).

Con la carta de pago, y según indica el área de Hacienda del Consistorio, el abono se podrá realizar a través de la red de cajeros automáticos, sedes electrónicas y aplicaciones móviles de las citadas entidades bancarias.

Domiciliación

Los recibos domiciliados en las cuentas bancarias de los contribuyentes serán cargados el 30 de octubre, con una bonificación del 5%. Las solicitudes de domiciliación que no se hayan realizado antes del 18 agosto, surtirán efecto a partir del año 2026.

Recargos

El Ayuntamiento de Santa Cruz indica que, transcurrido el plazo señalado como periodo de pago voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora y, en su caso, las costas que causen.

Deudas

Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse previa solicitud al área de Hacienda del Consistorio . Toda la información sobre el abono de impuestos municipales puede consultarse en la web municipal, www.santacruzdetenerife.es.