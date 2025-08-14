Colectivos de Anaga denuncian el estado de las pistas: "Nos van a tener que poner una avioneta para poder salir de casa"

Colectivos del macizo interior de Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, denuncian el estado en el que se encuentran las pistas de zonas como Taborno, Roque Negro, Casas de la Cumbre y Los Catalanes. Éstos solicitan al Ayuntamiento chicharrero que se retiren las piedras y escombros, y que se limpien las hierbas. "Va a llegar un momento en el que nos van a tener que poner una avioneta o un helicóptero para poder salir de nuestras casas", señalan.

Indican que hasta hace un año, una sola empresa se encargaba del mantenimiento de las infraestructuras rurales de Anaga, "con la que estábamos muy contentos". Pero ahora, añaden, este mantenimiento se ha dividido en dos contratos. "Señalizaciones Tenerife realizaba todos los trabajos hasta que se decidió que de las pistas y de algunos caminos se encargara la empresa del servicio municipal de limpieza, Valoriza. Nos dicen que para la retirada de determinadas piedras no tienen el material adecuado y esto nos preocupa", relatan.

Una zona de bancales en El Batán, en el Macizo de Anaga. / El Día

Desprendimientos

En este sentido, estos colectivos aseguran que, por ejemplo, en Taborno, "debajo de la plaza", se cayó una piedra grande desde hace dos meses y "ahí sigue". Reclaman una solución urgente al Consistorio chicharrero, "pues en Anaga se producen desprendimientos muy a menudo, y no podemos seguir así". No descartan convocar una manifestación.

Solución

La concejala del Distrito Anaga, la nacionalista Gladis de León, explica que es cierto que la parte más urbana de los caminos ha pasado a Valoriza, mientras que Señalizaciones Tenerife se sigue encargando del resto. La edil asegura que se está buscando una solución.