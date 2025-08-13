Santa Cruz de Tenerife publica el listado provisional de admitidos en las guarderías municipales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha publicado el listado provisional de admitidos en las Escuelas Infantiles Municipales para el curso escolar 2025-2026, en las que se ofertan 140 plazas.

El Consistorio ha abierto un plazo de diez días hábiles para que los vecinos cuyos hijos no hayan sido admitidos presenten las alegaciones que estimen oportunas, las cuales deben ir acompañadas de la documentación en la que éstas se fundamenten.

Toda la información sobre las solicitudes admitidas y no admitidas en las guarderías municipales, así como la relacionada con la documentación que se debe aportar en cada caso, puede consultarse en el enlace https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/procedimientos-y-servicios/t116.

Dos escuelas infantiles

En la actualidad, Santa Cruz de Tenerife cuenta con dos Escuelas Infantiles: Faina, situada en Ofra-Costa Sur, y Tara, ubicada en Añaza. El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, comenta que se trata de centros educativos que imparten el primer ciclo de educación infantil, para niños de hasta tres años de edad, "conforme a los principios de una educación global, integral, personalizada y compensadora".

El área de Atención Social, Educación y Juventud, que dirige la edil nacionalista Charín González, señala que estas escuelas contribuyen al desarrollo de la personalidad, las capacidades y las competencias de los niños, así como a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los progenitores o guardadores de hecho, "favoreciendo el apoyo a la familia a través de la atención integral de los menores".

Gratuidad

Por otro lado, el alcalde aprovecha para recordar que el área de Atención Social, Educación y Juventud llevará al pleno que se celebrará en septiembre la derogación de la ordenanza de las tasas de las Escuelas Infantiles, lo que permitirá que, a partir de 2026, las dos escuelas infantiles con las que cuenta el municipio sean gratuitas para las familias.

"Con esta iniciativa buscamos eliminar las barreras económicas que aún tienen muchas familias para escolarizar a sus hijos en las Escuelas Infantiles Municipales, con lo que damos un paso más para garantizar que tengan acceso a estos servicios", afirma el regidor.

Hasta ahora, la tarifa que pagan las familias depende de las rentas que reciban. De esta manera, el coste mensual de las escuelas infantiles oscila entre los 14,90 y los 298 euros. Se da prioridad a los padres que trabajan, para que puedan conciliar la vida familiar con la laboral.