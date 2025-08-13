Santa Cruz de Tenerife declara desierta la licitación para la reapertura del quiosco del parque García Sanabria

El popular quiosco-restaurante del parque García Sanabria, situado junto a la Rambla de Santa Cruz y denominado con anterioridad Strasse Park, continuará, al menos de momento, cerrado. Aunque la previsión del Ayuntamiento era que este judicializado local municipal volviera abrir su puertas este verano, finalmente, la licitación de su gestión ha sido declarada desierta. Aun así, el Consistorio ha decidido no tirar la toalla. El concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, anuncia que su explotación se volverá a sacar a concurso, con la intención de que el quiosco se ponga en marcha a principios del año que viene.

Rivero informa de que a esta licitación, convocada en octubre de 2024, se presentaron tres empresas, Cuncunpra, Panzaburro y Sanabria Park. Explica que dos de ellas no cumplieron los requisitos del concurso público y la única que sí lo hizo, que iba a ser la adjudicataria, finalmente desistió. Por lo tanto, tras diez meses de procedimiento, la licitación queda desierta y el quiosco no se podrá abrir en verano, tal y como estaba previsto.

«Pero volveremos a intentarlo, con el objetivo de que el parque García Sanabria, que también tiene un quiosco municipal junto al Reloj de Flores, recupere este otro establecimiento, para que se vuelva a incorporar a la oferta de ocio y restauración de Santa Cruz de Tenerife», ha manifestado el concejal de Infraestructuras.

Estado actual del quiosco del parque Garcia Sanabria situado junto a la Rambla de Santa Cruz. / María Pisaca

Cierre

El quiosco Strasse cerró sus puertas el 12 de diciembre de 2024, cuatro meses después de que hubiese expirado el plazo de la anterior concesión otorgada por el Ayuntamiento. Éste procedió al precinto del local tras ordenar su desalojo, debido a que la empresa que se encargaba del mismo ignoró el requerimiento municipal, según indica el Consistorio. Los entonces responsables del Strasse llevaron a la Corporación local ante los tribunales, pero la justicia rechazó el recurso contra el cierre.

Presunta estafa

Éste no fue el único pleito judicial que protagonizó este quiosco del Sanabria. También se inició un enfrentamiento judicial por presunta estafa, a raíz de una deuda por el suministro eléctrico, entre los que eran sus últimos gestores y la empresa con la que éstos negociaron el traspaso de la concesión municipal. Los primeros afirmaban que fueron víctimas de un engaño, pero la Audiencia Provincial descartó que hubiese estafa.

Los últimos gestores denunciaron que tras asumir la concesión se les informó de que tenían que hacer una obra para dejar de seguir recibiendo electricidad de la red municipal y, además, pagar facturas por un valor de 83.000 euros que dejaron los anteriores dueños. Con respecto al suministro eléctrico, Rivero aclara que será el Ayuntamiento el que realice la obra de acometida eléctrica.

Canon

En la licitación que ha quedado desierta, el Consistorio estableció un canon de 33.423 euros, a cambio de explotar la actividad.