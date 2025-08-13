Una mancha blanca en el agua sorprende a los bañistas de Las Teresitas

Una gran mancha blanca en el mar ha sorprendido este miércoles, 13 de agosto, a los bañistas de la playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento chicharrero, a través del área de Servicios Públicos, indica que se trata de espuma de reboso.

Desde el Consistorio capitalino también se indica que las inspecciones realizadas por Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife), con respecto a la Ebar (estación de bombeo de aguas residuales) de San Andrés, confirman que "está todo bien".

Autocaravanas

Sin embargo, fuentes policiales apuntan que se están produciendo vertidos de aguas negras desde las autocaravanas aparcadas en el estacionamiento de la playa de Las Teresitas. El área municipal de Servicios Públicos insiste en que se trata de espuma de reboso, "algo normal cuando el mar está en calma".

Mancha blanca en la playa de Las Teresitas. / Andrés Gutiérrez

Fenómeno natural

La espuma de reboso o espuma de las olas es un fenómeno natural que se produce en las playas y zonas de rompiente cuando las olas, al romper, generan una capa de espuma blanca que se desplaza hacia la orilla o permanece flotando cerca del risco o la rompiente, dependiendo de la fuerza del viento y de las corrientes del lugar.