Una mancha blanca en el agua sorprende a los bañistas de Las Teresitas
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife indica que se trata de espuma de reboso
Fuentes policiales señalan que las autocaravanas vierten aguas negras en la playa
Una gran mancha blanca en el mar ha sorprendido este miércoles, 13 de agosto, a los bañistas de la playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento chicharrero, a través del área de Servicios Públicos, indica que se trata de espuma de reboso.
Desde el Consistorio capitalino también se indica que las inspecciones realizadas por Emmasa (Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife), con respecto a la Ebar (estación de bombeo de aguas residuales) de San Andrés, confirman que "está todo bien".
Autocaravanas
Sin embargo, fuentes policiales apuntan que se están produciendo vertidos de aguas negras desde las autocaravanas aparcadas en el estacionamiento de la playa de Las Teresitas. El área municipal de Servicios Públicos insiste en que se trata de espuma de reboso, "algo normal cuando el mar está en calma".
Fenómeno natural
La espuma de reboso o espuma de las olas es un fenómeno natural que se produce en las playas y zonas de rompiente cuando las olas, al romper, generan una capa de espuma blanca que se desplaza hacia la orilla o permanece flotando cerca del risco o la rompiente, dependiendo de la fuerza del viento y de las corrientes del lugar.
Suscríbete para seguir leyendo
- El peatonal de la avenida de Anaga tendrá un Brunelli's: el Grupo Loro Parque abrirá un restaurante en Santa Cruz de Tenerife
- Expropiaciones en Santa Cruz de Tenerife por 331.600 euros para urbanizar Juan Marín
- Santa Cruz de Tenerife denuncia al dueño de la piconera de Tíncer por su abandono durante 30 años
- El Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife inicia su servicio con ocho días gratis para los residentes
- Santa Cruz de Tenerife retira los adoquines de la avenida Islas Canarias
- Santa Cruz de Tenerife obligará al Rastro a tener carpas y penalizará las «ausencias»
- Santa Cruz salva los viejos bancos de hormigón de la avenida de Anaga
- Valleseco, el 'spot' joven del verano