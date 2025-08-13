Adiós a la grúa gigante del Puerto de Santa Cruz de Tenerife: comienza su desmantelamiento tras 30 años en Los Llanos

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado el desmantelamiento de la grúa gigante instalada, desde hace treinta años, en la Dársena de Los Llanos. Se trata de la última grúa portainer de la antigua Terminal de Contenedores La Candelaria, una estructura que lleva inoperativa desde febrero de 2011. La previsión es que la operación finalice el próximo 5 de septiembre.

Tal y como lo adelantó EL DÍA en enero de este año, informes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife alertaron de la necesidad de retirar esta grúa debido al deteriorado estado en el que se encuentra y con el fin de evitar su colapso.

Inoperativa desde hace 14 años

Esta grúa Paceco G6, modelo G6, formaba parte de la concesión otorgada por Puertos de Tenerife a la Terminal La Candelaria en julio de 1995, contrato extinguido desde hace 14 años. Según explican fuentes de la Autoridad Portuaria, este tipo de grúas está específicamente diseñado para la carga y descarga de contenedores desde buques en las terminales al efecto.

Características

"Ofrecen una estructura metálica montada sobre rieles que puede desplazarse a lo largo del muelle y, su brazo, es capaz de extenderse sobre el ancho del barco para acceder a las diferentes secciones donde se apilan los contenedores", indican dichas fuentes.

En este caso, la Paceco G6, alcanzaba con su pluma izada los 70 metros de altura y su capacidad de carga era de 35 toneladas. La estructura principal tiene una altura máxima de unos 50 metros. Extendida horizontalmente, dicha pluma tenía un alcance de 35 metros, lo que suponía que, desde su posición fija, podía alcanzar dicha distancia hacia adelante para levantar y mover cargas.

La grúa Paceco G6, cuando aún estaba operativa en el Puerto de Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

Estrictas medidas de seguridad

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, señala que, para el desmantelamiento de esta estructura, y teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento de gran envergadura, se han establecido "estrictas medidas de seguridad". Informa de que la retirada de la grúa se llevará a cabo en 16 fases, "con el fin de garantizar la integridad estructural durante todo el desmontaje y evitar cualquier riesgo para las operarios y el entorno portuario".

Actuaciones

Las obras que se llevarán a cabo incluyen la desconexión de sistemas eléctricos y mecánicos, el desmontaje de estructuras metálicas, y el aseguramiento de cada componente para su posterior manipulación y gestión integral de los residuos generados.

Presupuesto

El proyecto de desmantelamiento ha sido adjudicado a la empresa Reciclajes y Demoliciones Industriales JM, por un presupuesto de 256.121 euros y un plazo de ejecución de un mes. Para desarrollar la operativa, y según apunta la Autoridad Portuaria, se cuenta con el apoyo de dos grúas auxiliares, una telescópica y otra de celosías.

Primeras fases

Los trabajos se inician con la retirada de elementos no estructurales, como la caseta de máquinas, la pieza de enganche de los contenedores y la cabina de control. "En este procedimiento se debe asegurar que en ningún momento la grúa se encuentre en estado de inestabilidad, de ahí la necesidad de contar con un plan de actuaciones al efecto", señalan fuentes de Puertos de Tenerife.

En concreto, durante las primeras fases del proyecto se procederá a la retirada de los cuatro módulos que conforman la pluma del lado mar, con un peso total de 32 toneladas, seguidos por la viga de remate y las vigas de la pluma trasera, que suman 38 toneladas adicionales. La última fase consistirá en la de retirada de las vigas carril a nivel de suelo.

Informes

Los informes de la Autoridad Portuaria establecen que, debido a la apertura de ventanas en la estructura y a las perforaciones por corrosión, entre otros problemas, la integridad de la citada grúa puede estar comprometida, "pudiendo llegar a colapsar", de ahí la necesidad de proceder a su desmantelamiento.

Asimismo, los informes señalan que los accesos, tanto las escaleras como las pasarelas, también se encuentra en mal estado. "A simple vista, se observa que la puerta de la cabina de control puede llegar a caer al vacío ante una fuerte racha de viento", se indica en dichos documentos.