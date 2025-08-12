Santa Cruz de Tenerife ofertará excursiones gratuitas fuera de la Isla para los mayores

El Ayuntamiento chicharrero, a través del programa Santa Cruz Vital, ofertará excursiones gratuitas fuera de la Isla a los mayores de 55 años. Así lo ha anunciado este martes, 12 de agosto, la concejala de Atención Social, la nacionalista Charín González, en el Parque Marítimo, durante una de las actividades del verano del citado proyecto, en la que participaron más de un centenar de vecinos de Santa Cruz de Tenerife.

González adelantó que desde su área se está trabajando para poder añadir a las "numerosas acciones" gratuitas que ya se realizan a lo largo del año a través de Santa Cruz Vital, como actividades cognitivas y físicas, y visitas a otros municipios de Tenerife, la posibilidad de realizar excursiones a otras Islas del Archipiélago.

Viajes a otras islas

La previsión del Consistorio capitalino es que esta iniciativa se ponga en marcha antes de final de año. La edil de Atención Social aclara que para estos viajes, los participantes sí tendrán que abonar los billetes de avión, "pues como ya se cuenta con el descuento del 75% de residente canario, no podemos subvencionarlos dos veces". "Por todo lo demás no tendrán que pagar, como ocurre con el resto de actividades que realizamos", añade.

Más de 3.000 mayores

Santa Cruz Vital es un programa municipal dirigido a los chicharreros que tengan más de 55 años, cuyo objetivo es luchar contra la soledad de los mayores, así como promover el envejecimiento activo. Charín González recuerda que esta iniciativa se creó hace casi cuatro años e informa de que ya se han inscrito más de 3.000 mayores del municipio.

Aumento del presupuesto

"Este proyecto sigue creciendo como la espuma. Por ello, estamos trabajando en la puesta en marcha de nuevas actividades, como las excursiones fuera de la Isla, y en el incremento en un 20% del presupuesto con el que cuenta el programa, que asciende a unos 300.000 euros", comenta la concejala. Ésta destaca la importancia de esta iniciativa, "porque luchar contra la soledad no deseada es dar calidad de vida, compañía, sentido y alegría".

Los ediles de Atención Social y de Cultura en Santa Cruz, Charín González y Santiago Díaz, en el Parque Marítimo. / Arturo Jiménez

Los mayores que participan en este programa piden al Ayuntamiento de Santa Cruz que nunca se olvide de ellos. Es el caso, por ejemplo, de Guillermina Díaz, quien agradece al Consistorio que haya puesto en marcha estas actividades, para poder salir de casa, conocer amigos y seguir disfrutando de la vida. "Esto es un aire de felicidad para nosotros", apunta Flor Góngora.

Solicitud

Para poder formar parte de este programa, la edil de Atención Social explica que los vecinos interesados deben llamar al número de teléfono 900 111 333, "donde se les facilitará toda la información". "A la persona interesada se le derivará a la asociación o grupo de mayores más cercana a su domicilio, desde los que se gestionan las actividades", agrega.

Actualmente, forman parte de Santa Cruz Vital 43 entidades de mayores, de las que 35 son asociaciones y el resto, distintos grupos que se han creado a raíz de este programa, "como el del parque García Sanabria, formado por 30 vecinos", apunta la edil. Ésta señala que cada entidad realiza dos actividades cognitivas y físicas por semana, como mínimo, además de acciones extraordinarias, normalmente los viernes, como visitas a otros municipios de la Isla.