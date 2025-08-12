Santa Cruz salva los viejos bancos de hormigón de la avenida de Anaga

El nuevo peatonal de la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, mantendrá algunos de sus viejos y grandes bancos de hormigón, a pesar de que las obras de transformación de esta emblemática zona de la capital, cuya ejecución se inició a mediados de julio, incluyen la eliminación de todo este mobiliario, para sustituirlo por asientos más modernos y accesibles.

El concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, explica que, finalmente, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha tomado la decisión de «salvar estos bancos» como respuesta a la petición de los ciudadanos a través de las redes. En la actualidad, y para poder ejecutar los trabajos de mejora de la avenida de Anaga, se han retirado todos los asientos que existían.

Reparación

Eso sí, y según aclara el edil, tan sólo se volverán a colocar en el peatonal de la avenida de Anaga, «en su nuevo paseo», aquellos bancos que están en mejores condiciones para su reparación. «Hemos almacenado los que presentan un mejor estado, para recuperarlos y reubicarlos en varios puntos del nuevo paseo, con el fin de que la avenida de Anaga no pierda su identidad», ha manifestado el concejal de Infraestructuras.

El Consistorio atiende las solicitudes de los ciudadanos «para no perder la identidad de la emblemática zona»

No cumplen la normativa

Lo que sí se ha descartado es la posibilidad de volver a instalar todos los viejos bancos de la Avenida de Anaga, en el mismo lugar en el que se encontraban. Javier Rivero señala que esto no es posible porque estos asientos no cumplen la normativa actual de accesibilidad universal respecto a medidas, altura, respaldar y apoyabrazos.

Además, agrega el concejal de Infraestructuras, estos bancos no son de piedra, como otros que se encuentran en distintos puntos de la ciudad, sino de hormigón, «por lo que muchos de ellos ya no resisten más reparaciones».

Ubicación

Por lo tanto, algunos viejos bancos, una vez que estén reparados, convivirán en la nueva avenida de Anaga con asientos más modernos y accesibles. El Consistorio chicharrero estudia varias alternativas para la reubicación, «en zonas puntuales», de los viejos bancos de hormigón, como el inicio de la avenida de Anaga y las nuevas zonas de estancia, según lo indica Javier Rivero.

«Mantendremos algunos de esos asientos de hormigón de la avenida de forma testimonial, porque así lo han pedido los ciudadanos, para no perder esta parte de la historia de la ciudad», comenta el concejal, quien aún desconoce la cifra de bancos que se reubicarán.

Rivero explica que sólo se arreglarán los que estén en mejor estado, pues no cumplen con la norma de accesibilidad

Obras

La anunciada transformación del paseo peatonal de la avenida Francisco La Roche, conocida popularmente como la avenida de Anaga, comenzó el pasado 16 de julio. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pretende, con esta obra, convertir esta transitada senda peatonal, utilizada principalmente para caminar o correr, en un nuevo y atractivo espacio de encuentro, ocio y esparcimiento para los ciudadanos.

Miradores

La ejecución del proyecto, que se lleva a cabo en el tramo comprendido entre el Edificio Puerto-Ciudad y el Muelle Norte (antigua estación del Jet-Foil) , costará 3,5 millones de euros y se prolongará durante un año. Entre la actuaciones previstas se encuentran la sustitución del asfalto negro de la avenida de Anaga por una loseta gris; la ampliación de la senda peatonal «para un mayor disfrute ciudadano»; y la creación de espacios de descanso y miradores.