La playa de Teresitas recuperará el carril bus para los días de calor

La playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, recuperará el carril bus durante los días de calor, para reducir las colas y los atascos de tráfico que se forman para acceder a esta zona de baño chicharrera, tal y como ocurrió este pasado fin de semana. Así lo ha manifestado la concejala responsable del área de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), quien explica que el Ayuntamiento chicharrero «está trabajando» para poder habilitar el citado carril exclusivo para guaguas «cuando se activen prealertas y alertas por altas temperaturas», a través de un protocolo de actuación.

Para implantar esta iniciativa, y según señala la edil, el Consistorio debe contar con la autorización de la DGT (Dirección General de Tráfico), «por la que estamos esperando». Evelyn Alonso apunta que también intervienen en la puesta en marcha de esta medida la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo, la Guardia Civil y la Policía Local.

Evelyn Alonso recuerda que la puesta en marcha de este carril bus se probó en el verano del año pasado, durante varios fines de semana. Esta medida no fue muy bien acogida por los vecinos del pueblo de San Andrés, ya que para habilitar el carril es necesario eliminar plazas de aparcamiento. También se quejaban de las largas colas que tenían que soportan para acceder a sus viviendas.

Reuniones

En septiembre, y tras varias reuniones con los vecinos y comerciantes de San Andrés, el Ayuntamiento anunció que volvería a habilitar el carril bus pero sólo cuando se activaran alertas por altas temperaturas, para lo que se elaboraría un protocolo.

Cierre del acceso

Tras lo sucedido este fin de semana, que, debido al aluvión de coches que se dirigieron a la playa de Las Teresitas fue necesario cerrar el acceso por San Andrés, la concejala de Movilidad ha asegurado que se está tramitando la elaboración de dicho protocolo para ponerlo en marcha lo antes posible. Alonso aclara que éste se aplicará cada vez que se produzca una alerta por calor, «sea o no verano».

Estado del aparcamiento

La edil aprovecha para animar a los ciudadanos a utilizar el transporte público para acudir a Las Teresitas, «pues es la mejor opción para desplazarse hasta la costa del municipio». Asimismo, pide a los ciudadanos que decidan dirigirse a esta playa en coche que consulten previamente el estado del aparcamiento, tanto a través de los carteles dinámicos ubicados en la avenida de Anaga y en la entrada de la zona de baño chicharrero, como en la web municipal.

«Estas son herramientas que permiten a la población conocer en tiempo real cuál es el estado del estacionamiento en la playa de Las Teresitas, para que no tengan que hacer colas o perder el viaje», explica la concejala de Movilidad. Reconoce que en estos días se ha producido algún problema con la red, pero estos se resuelven lo antes posible, según indica.

En la actualidad, esta playa chicharrera cuenta con un total de 1.318 plazas de aparcamiento, de las que 963 se encuentran en el tradicional estacionamiento de Las Teresitas y 355, en el parking que se habilitó en la entrada de la zona de baño.