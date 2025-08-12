El Bus Turístico recorre ya Santa Cruz de Tenerife, con salidas cada 20 minutos

El Bus Turístico ya recorre el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Desde este martes, 12 de agosto, este servicio de guaguas de visión panorámica forma parte de la oferta turística de la capital chicharrera. Con un recorrido formado por 13 paradas, partirá cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:15 horas, desde la ubicada frente a la plaza de España, en la avenida Marítima. Los pasajeros podrán subir y bajar de los vehículos todas las veces que lo deseen.

Santa Cruz de Tenerife recupera de esta manera un servicio turístico que desapareció de la capital hace seis años, con motivo de la crisis sanitaria del Covid. En concreto, el Bus Turístico recorrerá, principalmente, el centro de la ciudad con las siguientes paradas: plaza de España, Palmétum-Parque Marítimo, Auditorio de Tenerife, Intercambiador de Guaguas, avenida Tres de Mayo, Estadio-parque Viera y Clavijo, plaza Weyler, plaza Los Patos, parque García Sanabria, Museo Histórico Militar, Mercado Nuestra Señora de África, Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) y Casa del Carnaval.

Gratis durante ocho días

El Ayuntamiento destaca que durante ocho días del mes de agosto (martes 12, miércoles 13, jueves 14, domingo 17, sábado 23, domingo 24, sábado 30 y domingo 31), los residentes en la Isla podrán disfrutar del Bus Turístico de manera gratuita, tal y como lo adelantó EL DÍA. Los tiques gratuitos, para estos días, sólo se podrán conseguir de manera presencial en la primera parada del Bus Turístico, en la plaza de España, presentando el DNI.

No residentes

El resto de pasajeros, que no residan en la Isla, podrán comprar sus billetes en la web de la empresa que gestiona el servicio, www.city-sightseeing.com. Los tiques para los adultos, que tengan más de 17 años, cuestan 20 euros, y la modalidad junior, para niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años, cuesta 10 euros. Por los menores de hasta 6 años (tique infantil) no se tendrá que pagar nada.

Bus Turístico en Santa Cruz. / María Pisaca

Descuentos para residentes

Para los residentes en Tenerife, una vez que finalice la campaña de gratuidad, se aplicarán descuentos, aunque, en este caso, los billetes no se podrán comprar online, sino de manera presencial en la oficina de la empresa CitySightseeing, ubicada en la plaza de España, en la antigua oficina de Turismo, que actualmente ocupa la Policía Turística. Para la adquisición de los tiques, se tendrá que presentar la acreditación correspondiente de residencia, como el DNI.

En el caso de los residentes, los billetes adultos y junior costarán 5 y 2,5 euros, respectivamente. Los menores de 6 años no pagarán nada. Para los grupos de residentes también se aplicarán descuentos, con un precio de 4 euros en el caso de los adultos y de 2 euros para los niños y jóvenes.

Tiques especiales

También se dispensarán en esta oficina el resto de tiques con tarifas especiales (grupos acreditados de Turismo de Congresos y MICE, y grupos escolares de la Isla). Los colectivos locales, asociaciones o grupos de 10 personas que quieran utilizar el Bus Turística deben ponerse en contacto con la compañía en el 673 289 848 o mediante info@city-sightseeing.es.

Acceso durante todo el día

Todas las tarifas incluirán el uso del sistema de audio-guía multilingüe disponible en la guagua, el acceso durante todo el día al vehículo, la posibilidad de utilizar el billete cualquier día durante un plazo de 12 meses desde la compra, y la opción de cancelación gratuita. Una aplicación móvil de CitySightseeing permitirá seguir en tiempo real la ubicación de las guaguas.