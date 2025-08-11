Santa Cruz de Tenerife vuelve a ser un Destino Turístico Inteligente pero con recomendaciones

El municipio de Santa Cruz de Tenerife ha renovado su distintivo como Destino Turístico Inteligente, un reconocimiento otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo. Así lo destaca el Ayuntamiento chicharrero, que explica que esta renovación ha sido posible tras superar favorablemente el diagnóstico sobre la gestión turística basada en las nuevas tecnologías. La capital chicharrera ha obtenido una mejora en el grado de cumplimiento global, aumentando desde el 48,8 % hasta alcanzar el 54,4%, "un porcentaje que supera la media nacional", que se sitúa en el 42,2% obtenida por los más de 200 destinos analizados. Eso sí, en el informe elaborado para esta renovación del distintivo se recogen algunas recomendaciones para que Santa Cruz de Tenerife siga mejorando, como usar más herramientas digitales y "probar nuevas ideas y proyectos que aporten valor al destino".

Asimismo, se le recomienda reforzar la coordinación entre las áreas del Ayuntamiento y trabajar con una planificación más clara; mejorar la accesibilidad, para que "todos puedan disfrutar de la ciudad, tanto en persona como online"; cuidar mejor los recursos, y fomentar prácticas responsables. "Con estas medidas se busca que el municipio suba su puntuación en los indicadores y sea un destino más moderno, inclusivo y competitivo". Algunas de las acciones que se proponen son la instalación de señalética inteligente, la puesta en marcha oficinas de turismo accesibles, la recuperación de patrimonio y también el refuerzo de la promoción digital.

Plazo

El Consistorio chicharrero resalta que este nuevo reconocimiento tiene una validez de dos años y está sujeto a un nuevo proceso de revaluación. El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, resalta que ésta ha renovado el distintivo tras superar un análisis de 97 requisitos y 261 indicadores.

Compromiso

"La renovación refleja el compromiso de Santa Cruz con el desarrollo de un modelo turístico sostenible en el tiempo, equilibrado y para todos, sustentado sobre la base de la gobernanza e impulsado mediante las palancas de la innovación y la tecnología. Buscamos el desarrollo planificado de una ciudad que mira por sus residentes y por los visitantes que recibe", comenta el regidor.

Estrategia

Por su parte, el edil de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, manifiesta que la renovación del distintivo como Destino Turístico Inteligente es el resultado de una estrategia "clara y planificada en la que hemos trabajado para que Santa Cruz no solo sea un referente en innovación turística, sino en sostenibilidad y calidad de vida para sus ciudadanos".