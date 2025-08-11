El Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife inicia su servicio con ocho días gratis para los residentes

El Bus Turístico iniciará su servicio en el municipio de Santa Cruz de Tenerife este martes, 12 de agosto, según lo ha anunciado el Ayuntamiento chicharrero. Y lo hará, destaca el Consistorio, permitiendo a los residentes de la isla de Tenerife subirse gratis a la guagua durante ocho días de este mes: martes 12, miércoles 13, jueves 14, domingo 17, sábado 23, domingo 24, sábado 30 y domingo 31.

Desde la Sociedad de Desarrollo se explica que los tiques gratuitos para estos días sólo se podrán obtener de manera presencial en la primera parada del Bus Turístico, en la plaza de España. «Los residentes tendrán que mostrar su acreditación de residencia al conductor o al personal de la guagua. Será entonces cuando se les entregue el tique de acceso gratuito», indican fuentes municipales.

Precios generales

Los ciudadanos que no residan en Tenerife tendrán que abonar 20 euros si tienen más de 17 años (tique adulto). Para los niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años (tique junior), el acceso al Bus Turístico costará 10 euros, mientras que por los menores de hasta 6 años (tique infantil) no se tendrá que pagar nada. Todos estos billetes sí se podrán adquirir a través de la web de la empresa que gestiona el servicio, www.city-sightseeing.com.

Residentes

Para los residentes, una vez que finalice la campaña de gratuidad, se aplicarán descuentos, aunque, en este caso, los tiques no se podrán comprar online, sino de manera presencial en la oficina de la empresa CitySightseeing, ubicada en la plaza de España, en la antigua oficina de Turismo, que actualmente ocupa la Policía Turística. Para la adquisición de los billetes, se tendrá que presentar la acreditación correspondiente de residencia, como el DNI. También se dispensarán en esta oficina el resto de tiques con tarifas especiales.

Para los clientes que no residan en la Isla, el billete adulto costará 20 euros y el junior, 10

En el caso de los residentes, los billetes adultos y junior costarán 5 y 2,5 euros, respectivamente. Los menores de 6 años no pagarán nada. Para los grupos de residentes también se aplicarán descuentos, con un precio de 4 euros en el caso de los adultos y de 2 euros para los niños y jóvenes.

Tarifas especiales

Asimismo, y según indica el Ayuntamiento, también se han creado tarifas especiales para grupos acreditados de Turismo de Congresos y MICE, con un coste único de 5 euros, así como para grupos escolares de la Isla. En este caso el tique adulto costará 2,5 euros y el junior, 1,25.

Todas las tarifas incluirán el uso del sistema de audio-guía multilingüe disponible en la guagua; el acceso durante 24 horas al vehículo, «por lo que los pasajeros se podrán subir y bajar todas las veces que lo deseen»; la posibilidad de utilizar el billete cualquier día durante un plazo de 12 meses desde la compra;y la opción de cancelación gratuita.

Santa Cruz recupera un servicio turístico que desapareció hace seis años, con motivo de la crisis sanitaria del Covid.

Paradas

La Sociedad de Desarrollo recuerda que el servicio de Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife, cuyas guaguas han recorrido durante estos días la ciudad en un periodo de pruebas, cuenta con un total de trece paradas: plaza de España, Palmétum-Parque Marítimo, Auditorio de Tenerife, Intercambiador de Guaguas, avenida Tres de Mayo, Estadio-parque Viera y Clavijo, plaza Weyler, plaza Los Patos, parque García Sanabria, Museo Histórico Militar, Mercado Nuestra Señora de África, Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) y Casa del Carnaval. El Bus Turístico estará operativo todos los días del año, entre las 9:30 y las 18:15 horas.

Seis años sin servicio

Santa Cruz de Tenerife recupera de esta manera un servicio turístico que desapareció de la capital hace seis años, con motivo de la crisis sanitaria del Covid. El Ayuntamiento chicharrero destaca que con esta iniciativa se busca mejorar la experiencia del visitante, así como ofrecer otra alternativa de ocio a los residentes. «El Bus Turístico conecta los lugares más emblemáticos de la ciudad de forma cómoda, sencilla y sostenible, mediante guaguas panorámicas», añaden fuentes municipales.