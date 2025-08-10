Santa Cruz de Tenerife registra 62.538 viajes con patinete eléctrico en el primer semestre de 2025

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad, ha cifrado en 62.538 los viajes que los ciudadanos han realizado con patinete eléctricoen el primer semestre de 2025, atendiendo a los datos aportados por la compañía Dott, actualmente la única adjudicataria del contrato de alquiler de estos vehículos en el municipio.

Asimismo indican que hay 19.793 usuarios activos, de los que destaca la aplicación de la gratuidad por residente a 3.529 viajeros, de una cifra de 5.289 solicitantes de la misma. En este primer semestre también resaltan que 4.000 nuevos usuarios opten por esta modalidad de transporte no contaminante, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Al respecto, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha subrayado que "cada vez son más los usuarios y usuarias que optan por esta modalidad de transporte personal, que ha llegado para quedarse y que debe coexistir con el tráfico rodado en el municipio".

Cumplimiento

En este sentido, ha puesto en valor "el cumplimiento de la obligación de estacionar los patinetes de alquiler en las zonas destinadas a ello, con señalización horizontal y vertical, que ha sido del 91,69%", indicando que con ello se "demuestra el nivel de cumplimiento de los viajeros y viajeras de esta modalidad de desplazamiento".

Por su parte, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, resaltó que del total de viajes realizados desde enero hasta el 31 de junio, "el número de descuentos por residente aprobados haya sido de 3.529, así como los 34.695 viajes con algún tipo de promoción", lo que apuntó que esto "lleva a poner en valor que el cambio modal en los desplazamientos es una realidad cada vez más creciente".

Por ello, indicó la corporación municipal trata de "hacer compatible" el uso de estos vehículos de movilidad personal (VMP) con el tráfico rodado de vehículos para hacer "conscientes a los unos de los otros y viceversa".

Finalmente, en cuanto a la eficiencia medioambiental, la concejala señaló que con los datos aportados por Dott, en los que "se registra un total de 94.483 kilómetros recorridos por las unidades en los más 62.500 viajes realizados", ha permitido "reducir las emisiones de CO2 en 9.309 kg".