La desaladora de Santa Cruz de Tenerife aumenta su superficie un 42% para abastecer a toda la ciudad

La desaladora de la capital chicharrera, situada en la zona costera de Cueva Bermeja, incrementará su superficie construida en un 42,5% para abastecer de agua procedente del mar a todo el municipio. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha autorizado dicha ampliación a Emmasa (Empresa Mixta de Aguas), con la que a los 3.239,33 metros cuadrados ya construidos en la actualidad sobre terrenos portuarios se sumarán otros 1.368,94. Con esta autorización, publicada esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se da vía libre al proyecto de ampliación de la planta acordado entre el Ayuntamiento y Sacyr, socio mayoritario de Emmasa, para que en 2027 prácticamente toda el agua para el consumo humano en la capital chicharrera proceda del mar.

La previsión es que la ejecución de los trabajos, que supondrá una inversión de 11 millones de euros, comience a principios de enero del próximo año, tal y como ya lo adelantó este periódico. Las obras se prolongarán durante un plazo de 18 meses y una vez que éstas finalicen, la producción de la desaladora pasará de los 28.000 metros cúbicos diarios actuales a 40.000, cubriendo así el abasteciendo de casi toda la población de Santa Cruz, la cual consume cada día unos 42.000 metros cúbicos. De esta forma, el municipio chicharrero dejará de depender de las galerías y estará preparada para los efectos del cambio climático.

«Tenemos un compromiso firme con la seguridad hídrica de Santa Cruz. Gracias al plan de inversiones Sacyr‑Emmasa, con una aportación total de 20 millones de euros, de los que 11 se destinarán a la desaladora, garantizamos el suministro de agua potable para los próximos 50 años, sin coste adicional para la ciudadanía», ha destacado el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP.

El agua que llega a los hogares desde Cueva Bermeja se extrae de 13 pozos costeros de 30 metros de profundidad

Emergencia hídrica

Éste apunta que la desaladora de Santa Cruz no es solo una instalación más del ciclo del agua, sino que es una infraestructura estratégica en un territorio que sufre las consecuencias de la emergencia hídrica a nivel insular y regional. Para Tarife, su ampliación es una respuesta directa y valiente ante este reto. «Con precipitaciones cada vez más irregulares y temperaturas en ascenso, la desalación se convierte en una fuente segura, sostenible y constante para abastecer a la población».

Desaladora de Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

El responsable de Operaciones en Emmasa, Juan Ayala, resalta que, además, el agua que se obtiene en la desaladora, y que a partir de 2027 llegará a todo el municipio a través de esta ampliación, es un producto «más seguro», pues en el proceso desde que se extrae agua del mar hasta que llega al grifo de los hogares no existe riesgo de contaminación externa.

Proceso

Dicho proceso comienza con la captación de agua del mar a través de pozos costeros de 30 metros de profundidad, situados en la parcela de Cueva Bermeja. En la actualidad, se encuentran activos 13, pero Emmasa ya ha construido otros tres para la ampliación de la planta. «Como estamos muy cerca del mar, con un hoyo de siete metros ya tendríamos agua, pero al necesitar un volumen importante, estas perforaciones deben ser más profundas», comenta Ayala. Éste explica que se obtiene agua de muy buena calidad porque el terreno de los pozos actúa como un filtro.

Por cada 100 litros de agua de mar que se obtiene de los pozos, sólo el 45% se acaba transformando en agua dulce, mientras que el resto se convierte en salmuera, con una alta concentración de sal. Para llegar a este punto, y según indica el jefe de Operaciones en Emmasa, una vez que se extrae el agua de los pozos, ésta pasa por «diferentes filtros y análisis», y se utilizan «reactivos» en el caso de que sea necesario. Para proceder a la desalación, la planta de Cueva Bermeja utiliza el método de la ósmosis inversa, a través del cual el agua se somete a una muy elevada presión, a través de una bomba, que la conduce hasta los bastidores.

El gasto diario sólo en electricidad de la instalación chicharrera asciende a más de 15.000 euros

Tres bastidores

La desaladora de Santa Cruz de Tenerife tiene tres grandes bastidores formados cada uno por 120 tubos, con capacidad para 10.000 metros cúbicos diarios. Sólo en gasto de electricidad, y según lo afirma Ayala, el coste diario por desala agua es de unos 15.000 euros, es decir, casi medio millón de euros al mes. Para la ampliación de la planta, se construirá un bastidor más, con la bomba de alta a presión correspondiente.

De los bastidores, y a través de un sistema de membranas, se obtiene el agua dulce. Ésta se somete, en un depósito de 2.000 metros cúbicos, a un proceso de remineralización y de ahí llega a la red de abastecimiento de Santa Cruz y, por lo tanto, a los hogares.