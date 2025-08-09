Santa Cruz de Tenerife retira los adoquines de la avenida Islas Canarias

La demolición de los adoquines de la avenida Islas Canarias, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, es una de las actuaciones contempladas en el proyecto de mejora de esta vía que el Ayuntamiento ya ha iniciado, cuya ejecución se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Por el momento, se han retirado los adoquines en sentido descendente y, a partir del lunes, 11 de agosto, se intervendrá en sentido ascendente, en el entorno de la parada del tranvía de la Cruz del Señor.

Nuevos desvíos

Para llevar a cabo estos trabajos, se tendrán que realizar nuevos cortes de tráfico en la zona. En concreto, se desviará la circulación de vehículos por la calle Santiago Beyro hacia Manuel Oraá y Arocha, que cambiará de sentido en el primer tramo para facilitar la circulación, incorporándose nuevamente a la avenida Islas Canarias.

El Ayuntamiento chicharrero, a través del Distrito Salud-La Salle, ha enviado un mensaje de agradecimiento a los conductores y a los vecinos de la zona por su "comprensión" durante el desarrollo de los trabajos.

Actuaciones

El proyecto de mejora de la avenida Islas Canarias consiste, en líneas generales, en la demolición de los adoquines en el entorno de la parada del tranvía y en la rehabilitación estructural del firme entre el cruce con la avenida Venezuela y la rotonda Ángel Romero.

Segruidad

Esta actuación, que se enmarca dentro del contrato de mantenimiento, conservación y mejora de las vías y espacios públicos del municipio, supondrá una inversión municipal de casi 300.000 euros. El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha afirmado de que se trata de una obra necesaria, que «mejorará notablemente la seguridad y la calidad del pavimento en una de las principales arterias de la ciudad».

Horarios

Por su parte, el edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, ha explicado que los trabajos se desarrollarán en dos fases: la demolición diurna de los adoquines, entre las 07:30 y las 17:00 horas, y la rehabilitación nocturna del firme, de 21:30 a 6:00 horas.