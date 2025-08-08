Suspendidos el Rastro y las actividades de ocio en Santa Cruz de Tenerife por la ola de calor

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mediante decreto de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, activa el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) ante la declaración del Gobierno de Canarias de alerta máxima tanto por altas temperaturas como por riesgo de incendios forestales, así como por la actualización del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) por parte del Cabildo. La activación del PEMU implica la suspensión de todas las actividades municipales previstas al aire libre a partir de las 8.00 horas de este 9 de agosto, y entre las que se incluye la celebración del Rastro de este próximo domingo, 10 de agosto. Desde el Ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones por los episodios de intenso calor previstos para este fin de semana, en los que se esperan alcanzar temperaturas de entre 35º y 40º.

Con la activación del PEMU y la actualización de las medidas recogidas en el PEIN, además de las prohibiciones ya vigentes de hacer fuego en exteriores a través de hogueras, fogones, barbacoas y cocinas de gas, fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, carreteras, miradores y resto de infraestructuras de uso público, realizar exhibiciones pirotécnicas, así como usar maquinaria y herramientas que provoquen chispas; se prohíben los aprovechamientos forestales, la actividad cinegética, el uso de vehículos de motor en red de pistas forestales con finalidad recreativa, el uso de áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos, la estancia en el monte y el tránsito por senderos, pistas forestales o campo a través.

En aplicación de estas medidas, el acceso al parque de Las Mesas permanecerá cerrado, espacio que ya desde el pasado miércoles mantenía clausurados los fogones del área recreativa. Esta situación se mantendrá hasta la finalización de la situación de alerta máxima decretada desde hoy mismo, desde las 14:00 horas, por riesgo de incendios forestales.

Temperaturas de más de 40º

A la población se le recomienda extremar las precauciones, en todo el territorio insular, con cualquier actividad que pueda generar incendios, así como instar al cumplimiento de las recomendaciones emitidas desde las distintas administraciones públicas con competencias en protección civil.

El Gobierno de Canarias informa de que, de forma local, no son descartables temperaturas iguales o superiores a 41 a 44ºC en puntos del interior de Lanzarote y Fuerteventura, y de las medianías del sur y del oeste de Gran Canaria y de Tenerife. Destacando, además, que hará calor por las noches y durante las madrugadas en el interior, en las medianías y las zonas altas, con temperaturas mínimas que superarán entre los 25 y los 30º.

El objetivo no es otro que garantizar la seguridad de la ciudadanía y prevenir posibles incendios forestales, especialmente en zonas naturales y monte bajo, por lo que Santa Cruz recomienda a la población extremar las precauciones y evitar actividades al aire libre, sobre todo en las horas de mayor calor y seguir las indicaciones oficiales.

Accesos a la costa

Desde el área de Movilidad, ante el aumento de temperaturas, y el previsible aumento de la afluencia a las costas del municipio, se insiste en el uso del transporte público para trasladarse hasta a las playas, especialmente en el caso de Las Teresitas, por lo que se reitera que se consulte el nivel de ocupación de los aparcamientos en este web.

Se recuerda que los carteles dinámicos que operan y son visibles a la entrada de la playa, buscan reducir las colas en la zona de baño chicharrera, son realmente operativos los fines de semana y festivos en los que predominan el buen tiempo. La idea de esta medida y de la información en tiempo real es mejorar la movilidad y la accesibilidad en este enclave que es, a la vez, la puerta de entrada del macizo de Anaga.

Un hombre descansa en la Playa de Las Teresitas / Andrés Gutiérrez

En la web municipal se ofrecen datos detallados al instante de la disponibilidad de plazas de estacionamiento en Las Teresitas, tanto en los aparcamientos del interior, como en las plazas que están situadas en la cabecera de la playa, de tal manera que los conductores que pretendan acceder a esta zona de la costa chicharrera podrán conocer, de manera exacta y detallada, las plazas que están libres y ocupadas en el párking de cabecera de la playa, que cuenta con 355, y en el estacionamiento junto a la arena, que tiene 963 plazas.

Recomendaciones

Ante el riesgo por temperaturas máximas es importante adoptar una serie de precauciones para proteger la salud y evitar los efectos del calor extremo. Se recomienda protegerse del sol y del calor permaneciendo en lugares frescos o protegidos, evitando la exposición directa al sol, especialmente durante las horas centrales del día.

Es aconsejable utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como aplicar protector solar en todas las zonas expuestas. Se debe beber agua con frecuencia, incluso si no se tiene sed, y optar por comidas ligeras, evitando la ingesta de bebidas alcohólicas, ya que favorecen la deshidratación.

También se recomienda evitar realizar actividades físicas prolongadas, especialmente en los momentos de mayor calor para prevenir golpes de calor o bajadas de tensión. Igualmente, es esencial no permanecer ni dejar a menores, personas mayores o mascotas en el interior de vehículos cerrados, ya que la temperatura puede aumentar rápidamente y representar un grave peligro.

Por último, si se está siguiendo algún tratamiento médico, es importante consultar con el facultativo o especialista para saber si la medicación puede influir en la regulación de la temperatura corporal o si es necesario ajustarla durante los días de más calor.

Para concluir, desde el Ayuntamiento vuelve a sugerirse el uso del transporte público como la manera más idónea y cómoda para desplazarse a la playa de Las Teresitas y disfrutar de un día de playa y de la gastronomía de la zona.