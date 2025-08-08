Santa Cruz de Tenerife transformará en 2026 otra de sus calles: Puerto Escondido

Santa Cruz de Tenerife transformará en 2026 otra de sus calles del centro: Puerto Escondido. El concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, informa de que el Ayuntamiento chicharrero ya dispone del proyecto y del presupuesto necesario para acometer esta nueva actuación. Éste último asciende a un millón de euros y ha sido aportado por el Gobierno de Canarias. Por lo tanto, y según añade el edil, la previsión es que la ejecución de los trabajos se inicie en el segundo semestre del próximo año.

La actuación contempla la remodelación integral de esta céntrica calle, con el objetivo, explica Tarife, de «transformar esta vía en un espacio urbano, accesible, funcional y sostenible, en plena coherencia con las intervenciones realizadas en calles colindantes, como la mejora de La Rosa (en ejecución) o San Martín (finalizada), y en sintonía con las previstas, como la peatonalización de la calle Santiago», cuyas obras saldrán a licitación en breve. «Queremos consolidar un eje estructurante de prioridad peatonal en el centro histórico de Santa Cruz», agrega.

Tránsito peatonal

En concreto, el proyecto de remodelación integral de la calle Puerto Escondido incluye la implantación de una plataforma única accesible, sin bordillos ni aceras, que «priorice el tránsito peatonal y reorganice el tráfico de servicio», para lo que tendrán que eliminar plazas de aparcamiento; la renovación completa de las redes de servicios urbanos (abastecimiento de agua potable y riego, saneamiento y pluviales, redes de alumbrado público, electricidad y telecomunicaciones); y también la mejora del alumbrado público, incorporando luminarias LED de «alta eficiencia energética y bajo consumo», reduciendo las zonas oscuras y mejorando la uniformidad del espacio nocturno.

Arbolado

Asimismo, en esta vía situada en el barrio de El Toscal se llevará a cabo la renovación del arbolado, «plantando árboles más adecuados para el espacio disponible, con sustrato estructural y condiciones óptimas para su desarrollo», como ejemplares de aligustre japonés (Ligustrum japonicum) y catalpa (Catalpa bignonioides).

Pavimentación

El también primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife indica que para la nueva pavimentación de la calle, se utilizarán materiales «duraderos» y «descontaminantes», que estarán «en sintonía» con los materiales proyectados en la calle Santiago y los ya ejecutados en San Martín.

El concejal Carlos Tarife destaca que la calle Puerto Escondido resulta una «pieza clave» dentro de la estrategia municipal de revitalización del centro histórico de la ciudad, «al actuar como conector estructural entre intervenciones recientes y previstas».

Deficiencias

En el proyecto aprobado por el Ayuntamiento se señala que la calle presenta, en la actualidad, diversas deficiencias funcionales y urbanas que justifican su intervención «prioritaria», como pavimentos deteriorados, tanto en la calzada como en aceras, con materiales envejecidos y superficies irregulares; arbolado en mal estado, con especies «inadecuadas» para el entorno urbano, «en muchos casos, enfermas o sin espacio para su desarrollo»; y accesibilidad limitada, «con barreras arquitectónicas que impiden una movilidad universal adecuada».

Asimismo, y según el proyecto, las redes de servicios de la calle están obsoletas, especialmente, en saneamiento, abastecimiento y alumbrado público, que «requieren una renovación integral». También se debe resolver, comenta el concejal de Servicios Públicos, la ausencia de continuidad urbana con los tramos remodelados, «lo que fragmenta la imagen y la funcionalidad del entorno».

Otras calles

Carlos Tarife destaca que, además del tramo principal de Puerto Escondido, la intervención incluye la renovación del pavimento en los tramos colindantes de las calles San Clemente y Suárez Guerra, «donde se llega hasta las calles Emilio Calzadilla y La Rosa».