Santa Cruz de Tenerife expropia bienes en San Martín para una plaza y un parking
La Gerencia de Urbanismo inicia el expediente para obtener 416 metros cuadrados en esta céntrica calle, por los que pagará 525.000 euros
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha iniciado un expediente de expropiación forzosa de tres parcelas en la calle San Martín, en el céntrico barrio de El Toscal, para construir en este suelo una plaza pública y un aparcamiento bajo rasante. Esta operación, incluida en el Plan Especial de Protección de El Toscal, le costará al Consistorio chicharrero más de medio millón de euros.
En concreto, el Ayuntamiento expropiará los terrenos ubicados en los números 28, 30 y 32 de la calle San Martín, por un presupuesto total de 525.767 euros. Éstos ocupan una superficie de 416,30 metros cuadrados, que se convertirán en un nuevo espacio público para la ciudad. Se trata de una de las acciones contempladas en el citado plan para transformar este emblemático barrio, un documento que entró en vigor en marzo de 2023.
Un paso más
«Estamos dando un paso más para cumplir nuestro compromiso con los vecinos de El Toscal, ejecutando proyectos como éste, el cual permitirá dotar al barrio de una plaza pública, con la que, además, queremos incrementar el número de aparcamientos en esta céntrica zona de la ciudad», ha manifestado el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.
El regidor chicharrero resalta que esta intervención, como otras que se desarrollarán en el futuro en este barrio, son posibles gracias a la aprobación definitiva del Plan Especial de El Toscal, que «ya comienza a dar sus frutos».
Aspecto dotacional
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Zaida González, del PP, comenta que con la puesta en marcha de dicho documento, desde la Gerencia se viene trabajando en todo lo relacionado con el aspecto dotacional del barrio de El Toscal, «ajustando aquellos proyectos que más pueden influir en el bienestar de los vecinos». En este caso, explica la edil, se ha iniciado el proceso de expropiación de tres inmuebles situados en la calle San Martín «para construir una nueva plaza pública y un parking».
Peatonalización de cinco calles
El desarrollo del Plan Especial de El Toscal supondrá una inversión en este céntrico barrio de más de 10 millones de euros. Entre las actuaciones previstas se encuentran la creación de un carril bici, la construcción de cuatro estacionamientos, la dotación de espacios públicos y de zonas verdes, la creación de un gran parque urbano y la peatonalización de cinco vías. Estas últimas son el Pasaje Primo de Rivera y las calles San Miguel, San Antonio, Gaspar Fernández y Santiago.
Precisamente, con respecto a esta última calle, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha recordado que se está trabajando en los pliegos de la licitación de las obras, con el fin de poder iniciarlas en 2026. Esta actuación costará 2,5 millones, de los que el Cabildo aportará 1,8.
Suscríbete para seguir leyendo
- Santa Cruz de Tenerife denuncia al dueño de la piconera de Tíncer por su abandono durante 30 años
- El peatonal de la avenida de Anaga tendrá un Brunelli's: el Grupo Loro Parque abrirá un restaurante en Santa Cruz de Tenerife
- Expropiaciones en Santa Cruz de Tenerife por 331.600 euros para urbanizar Juan Marín
- El Puerto pone fecha al inicio de la esperada obra que unirá el centro de Santa Cruz de Tenerife con el mar
- La plataforma petrolífera Atlántica Delta abandonará Santa Cruz de Tenerife tras cuatro años atracada en el Puerto
- Santa Cruz de Tenerife obligará al Rastro a tener carpas y penalizará las «ausencias»
- Valleseco, el 'spot' joven del verano
- Nuevos semáforos para reducir el riesgo por atropello en Santa Cruz de Tenerife