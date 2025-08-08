El Gobierno canario tendrá el proyecto para soterrar la entrada desde el Sur a Santa Cruz de Tenerife en 2026
El alcalde destaca la importancia de esta actuación para mejorar el tráfico en la zona del Recinto Ferial
El Gobierno de Canarias contará con el proyecto para soterrar la TF-4, conocida como la Vía de Penetración de Santa Cruz de Tenerife, en el primer trimestre de 2026.
Así se lo ha trasladado la directora general de Infraestructura Viaria del Ejecutivo, Rosana Melián, al alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, durante una reunión celebrada este viernes, 8 de agosto, en el Ayuntamiento. Esta actuación tiene como objetivo mejorar el tráfico en la principal vía de entrada a la ciudad desde el Sur de la Isla.
Bermúdez expresó la satisfacción de que “se comiencen a dar pasos para hacer realidad un proyecto por el que lleva años esperando al capital». Melián aseguró que desde el Gobierno se está trabajando para impulsar este proyecto.
Túnel
Para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el soterramiento de dicha vía a través de un túnel, en la entrada a la ciudad, a la altura del Recinto Ferial y del Auditorio, es una prioridad, para reducir y mejorar el tráfico en dicha zona.
