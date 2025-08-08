Campaña pionera en Santa Cruz de Tenerife para mejorar el reciclaje vidrio: visita a 34.500 hogares
La iniciativa incluye la instalación de 14 nuevos contenedores verdes
El municipio de Santa Cruz de Tenerife y Ecovidrio anuncian la puesta en marcha de una campaña «pionera» para mejorar el reciclaje de vidrio en la ciudad, a través de la cual educadores ambientales tocarán las puertas de los domicilios de diferentes zonas de la capital para instar a los vecinos a utilizar los contenedores verdes.
En concreto, la campaña puerta a puerta se llevará a cabo en los barrios de Ballester, El Perú, Las Delicias, Salamanca, Cuatro Torres, Las Mimosas y Las Retamas, zonas en las que se ha detectado, tras el uso de herramientas de inteligencia artificial, que la recogida selectiva se sitúa por debajo de su potencial. Se actuará en más de 34.500 viviendas.
Nuevos contenedores
Asimismo, la iniciativa contempla la instalación de un total de 14 nuevos contenedores verdes, "como refuerzo de la infraestructura ya existente, con el fin de facilitar aún más el reciclaje en estas áreas residenciales", ha manifestado el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.
Análisis de datos
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, explica que, gracias al análisis avanzado que se ha llevado a cabo, que "cruza datos de recogida diaria con variables como la densidad poblacional o el consumo", se han identificado 63 unidades censales donde la recogida selectiva se sitúa por debajo de su potencial. Sobre estas zonas, agrega el edil, que agrupan más de 34.500 domicilios y unos 77.300 residentes, se desplegará una campaña puerta a puerta liderada por equipos de educación ambiental.
Tarife resalta que esta campaña combina innovación tecnológica y movilización ciudadana para acercar los valores de la economía circular a los hogares santacruceros. "El vidrio es uno de los materiales más sostenibles que puede reciclarse al 100% y de forma indefinida, sin perder sus propiedades".
