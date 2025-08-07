Santa Cruz de Tenerife duplica las plazas de aparcamiento en la calle Benahoare

La calle Benahoare, situada en el barrio de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife, cuenta desde esta semana con el doble de aparcamientos. Así lo anuncia el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez (CC), quien indica que, de esta forma, se da respuesta a la demanda ciudadana sobre la necesidad de dotar de más plazas de estacionamiento al barrio de La Salud.

En concreto, el área de Movilidad en el Consistorio chicharrero, que dirige la edil Evelyn Alonso (CC), ha habilitado 19 plazas más para coches en esta vía, además de tres para motos, que se suman a las 18 que existían. Por lo tanto, y según lo resalta el regidor, ahora, la calle Benahorae dispone de 39 aparcamientos. Bermúdez apunta que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha cumplido el compromiso adquirido el pasado mes ante las demandas de los vecinos de la zona.

En batería

La concejala responsable del área de Movilidad explica que para incrementar el número de plazas, el Consistorio ha cambiado la disposición de las mismas. Éstas estaban en línea y ahora se encuentran en batería, para lo que se ha tenido que dejar un único carril de tráfico de subida. "Esta modificación nos ha permitido duplicar los estacionamientos", resalta Evelyn Alonso. Ésta comenta que los trabajos ya han concluido, "a falta de unos remates finales".

Para ejecutar esta actuación, comenta la concejala, desde el área Movilidad se realizó un estudio técnico previo, con el objetivo de comprobar que dicha alternativa no planteaba inconveniente alguno al tránsito de las guaguas. Tras comprobar su viabilidad, el Ayuntamiento procedió a la ejecución de los trabajos, que ha supuesto una inversión de 45.000 euros.

Otras alternativas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha señalado que se mantienen abiertas otras alternativas para seguir dotando a este barrio de más estacionamientos, desde diferentes áreas municipales. La previsión del Consistorio es licitar y ejecutar más obras en 2026 para crear 150 nuevas plazas, con un presupuesto cercano a los dos millones de euros.

Una de las acciones previstas consiste en la demolición de la Iglesia de San Gerardo y en el acondicionamiento del entorno como plaza, zona ajardinada y aparcamientos. El proyecto se ha modificado para destinar toda la superficie como parking provisional en superficie, "lo que permitirá incrementar la dotación actual de estacionamientos en 89 nuevas plazas".

Entre las propuestas que se estudian se encuentra la de habilitar plazas de aparcamiento en el colegio Rodríguez Galván, "para lo que se está trabajando con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y con el área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife".

"Asimismo, estamos analizando la alternativa de la Vía Cornisa, que se evaluará cuando se inicie el curso escolar, para que el análisis de esta posibilidad de carril con una sola dirección sea lo más real posible, para contemplar los pros y los contras", señala la concejala de Movilidad.

Ésta manifiesta que otra de las propuestas que se están barajando es la de usar dos parcelas anexas a la calle José Fonspertius para habilitar nuevos estacionamientos. "Tras recibir diferentes opciones de acondicionamiento, como demoliciones, movimiento de tierras, muros de contención y pavimento asfáltico, se ha estimado que se pueden crear un total de 46 nuevas plazas en ambos solares, con un presupuesto estimado de ejecución de 186.000 euros", anuncia la edil.