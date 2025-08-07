Nuevos semáforos para reducir el riesgo por atropello en Santa Cruz de Tenerife

Cruzar la calle en algunas zonas del Distrito Suroeste, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, puede suponer una auténtica proeza, por la falta de semáforos en los pasos de peatones de vías con cuatro carriles de tráfico. Tras reiteradas quejas vecinales, el Ayuntamiento ha encargado un proyecto para mejorar la seguridad peatonal y reducir el riesgo de atropello en tres puntos negros del Suroeste: en el cruce con la calle El Molino de la carretera general del Sur (TF-28); en la zona de esta misma carretera en la que se encuentran la Ferretería Castro y el supermercado LIDL; y en el tramo de la TF-272, en la zona de la iglesia de Barranco Grande.

El concejal de Infraestructuras y responsable del Distrito Suroeste, el nacionalista Javier Rivero, explica que el Consistorio chicharrero ha adjudicado la contratación de la redacción de dicho proyecto técnico, cuyo objetivo es eliminar los citados puntos negros por riesgo de atropello en núcleos comerciales y vecinales del Suroeste, «para incrementar la seguridad en el distrito».

Javier Rivero indica que entre las actuaciones que se llevarán a cabo se encuentran la instalación de semáforos, la adecuación de aceras y la ejecución de mejoras de señalización en pasos de peatones.

Demanda vecinal reiterada

«Esta intervención responde a una demanda vecinal reiterada y con ella se pretende reducir el riesgo existente en puntos sensibles, como zonas escolares, paradas de guaguas ,y acceso a supermercados y colegios. Esta acción se enmarca en el compromiso municipal con la mejora de la accesibilidad universal y la ordenación del espacio público en zonas de alta concurrencia vecinal y comercial», manifiesta el concejal responsable del Distrito Suroeste.

La capital intervendrá en tres zonas de la carretera general del Sur y de la TF-272, en Barranco Grande

Plazos

La previsión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es que el proyecto técnico para la ejecución de estos trabajos en el Distrito Suroeste esté redactado antes de finalizar el año, «con el fin de conocer el presupuesto total del mismo y llevar a cabo las obras necesarias a lo largo de 2026». «Daremos respuesta a las numerosas peticiones de los vecinos para mejorar la seguridad en estas zonas».

El también concejal responsable del área de Infraestructuras aclara que estos trabajos no sólo consistirán en la instalación de nuevos semáforos en los pasos de peatones, «ya que para poder colocarlos, se tiene primero que realizar las acciones necesarias en las vías para cumplir con la normativa vial y de accesibilidad vigente, redifiniendo esos pasos de peatones y adecuándolos a la norma».

El concejal de Infraestructuras prevé que las obras se ejecuten a lo largo del próximo año

Reuniones

Para ello, agrega Javier Rivero, el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad, que dirige la edil Evelyn Alonso (CC), ha mantenido varias reuniones con el Cabildo de Tenerife, puesto que con este proyecto se intervendrá en carreteras insulares. «Por ejemplo, en algunos casos no solo se trata de poner semáforos, sino también de crear aceras», apunta.

La redacción del proyecto ha sido encargada a la empresa Magma Ingeniería, por un presupuesto de 14.000 euros. «En este documento se establecerán las actuaciones concretas que se deben llevar a cabo», manifiesta el edil.