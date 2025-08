Valleseco, el 'spot' joven del verano

Cuando el calor aprieta en Santa Cruz, la búsqueda de sombra en la playa de Las Teresitas se convierte en toda una odisea. La playa más popular de la capital recibe a miles de visitantes cada día de verano, por lo que muchas personas acaban buscando alternativas donde poder darse un chapuzón sin tener que abrirse paso entre sombrillas y neveras. Algunos optan por escaparse al norte, otros al sur, pero cada vez más chicharreros –especialmente los más jóvenes– deciden mirar hacia su litoral y optar por nuevos espacios como la Zona de Charcos de Valleseco.

A solo unos minutos en coche del centro de Santa Cruz –aunque también se puede ir en guagua, a pie o en bici, para los más animados– se encuentra esta franja del litoral que se extiende entre el Puerto y la refinería. Ha pasado de ser un rincón inexistente a convertirse en un refugio para quienes buscan un chapuzón sin tanta masificación.

El paisaje no es el típico de postal veraniega ya que no hay arena blanca ni beach clubs. Solo hay escaleras hacia el mar, plataformas desde las que los jóvenes se zambullen de bomba y un suelo de piedritas. A Blanca Díaz la tranquilidad que se respira y el ambiente comunitario le recuerda a «los veranos de cuando era joven». Como otros muchos chicharreros, antes acudía a Las Teresitas pero, con la masificación de la zona, ahora le gusta «algo más tranquilo».

Este rincón, que para muchos ha pasado de ser inexistente a imprescindible, esconde su propia historia. Durante años fue una zona industrial sin apenas valor paisajístico donde el mar estaba escondido por las infraestructuras y la contaminación. Fue el empeño vecinal y la presión de colectivos ciudadanos los que impulsaron su recuperación. Así nació el proyecto del Parque Marítimo de Valleseco con el que los santacruceros han conseguido recuperar ese espacio hurtado por el piche.

Los Charcos de Valleseco, este martes. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

Nada más poner un pie en la zona se pueden encontrar accesos más seguros, zonas pavimentadas, bancos, duchas, baños y un largo etcétera de elementos. «Valleseco es un lujo escondido. No hay arena dorada, pero tiene su encanto», explica Tomás Rodríguez, un profesor jubilado que acude casi todos los días después de comer a «refrescarse». «Y si te gusta nadar, aquí tienes mar de verdad, no una piscina», destaca.

Mientras Las Teresitas se convierte en un hervidero de turistas, guaguas y chiringuitos, los Charcos de Valleseco ofrecen otra experiencia. «Ojalá no se masifique demasiado. Está bien que venga gente, pero que lo hagan con respeto», pide Lidia Martín mientras vigila a sus dos hijos que juegan en una esquina de las escaleras de la zona de baño. Destaca que este lugar es «un tesoro» para quienes viven en el municipio durante todo el año.

Los charcos se han convertido en un punto de encuentro para la juventud de toda la Isla

En el paseo se cruzan vecinos, deportistas, jóvenes y turistas curiosos que exploran nuevos rincones de la capital. Es el caso de Raquel Romero y Gabriel Ortiz, dos turistas de Toledo que han cambiado la hamaca del hotel por Valleseco. «Vinimos por recomendación de un conocido y nos ha encantado», señala Romero mientras su pareja asentía al mismo tiempo que colocaba la toalla.

Valleseco no pretende competir con otras zonas de baño de la Isla, su valor está en no ser como las demás. «Aquí no hay tanta cola para aparcar ni prisas, solo gente que quiere disfrutar de la calma», añade Yaiza Crespo, habitual en la zona desde hace dos años.