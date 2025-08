Santa Cruz de Tenerife asiste en sus casas a 250 vecinos de más de 80 años

El Servicio Municipal de Teleasistencia de Santa Cruz de Tenerife atiende, en la actualidad, a 250 vecinos con edades comprendidas entre los 80 y los 100 años que viven solos en su domicilio, con el fin de realizarles un seguimiento y garantizar su seguridad. El Ayuntamiento destaca la «importancia» y «necesidad» de este servicio, que se presta de manera gratuita, para «acompañar» a los ciudadanos vulnerables del municipio que no tienen a quien acudir en caso de una emergencia.

En total, a cierre de junio de este año, el citado servicio municipal de Santa Cruz atiende a 391 personas. La franja de edad con mayor número de usuarios es la comprendida entre los 80 y 90 años, con 186 vecinos. Le siguen las franjas de edad entre los 75 y 79 años, con 65 ciudadanos, y entre los 91 y 100 años, con 64 personas asistidas. Según los datos facilitados por el Consistorio, las mujeres representan la mayoría de las personas usuarias, sumando 317, mientras que los hombres ascienden a 74.

Dispositivo

La concejala de Acción Social, la nacionalista Charín González, explica que el Servicio de Teleasistencia proporciona a los usuarios un dispositivo de apoyo en el domicilio, que consiste en «un botón que lleva consigo la persona y que se activa en caso de emergencia». «Automáticamente, el citado dispositivo se pone en contacto con los servicios de emergencias o con la persona titular», agrega.

Seguimiento telefónico

Asimismo, y según apunta la edil, la Teleasistencia incluye un seguimiento telefónico para comprobar, con asiduidad, cómo se encuentran las personas que son atendidas por este servicio. «Además, se llevan a cabo jornadas de encuentro entre los usuarios», agrega Charín González.

Ésta resalta que el Servicio Municipal de Teleasistencia supone un apoyo a la permanencia en el entorno de los ciudadanos vulnerables que viven solos, fundamentalmente, de las personas mayores, «ya que aporta seguridad en su propio domicilio».

Beneficiarios

Pueden beneficiarse de este servicio tanto los vecinos mayores de 60 años como aquellos ciudadanos que tengan necesidades especiales y requieran de acompañamiento. «En definitiva, el Servicio de Teleasistencia facilita la intervención en situaciones de emergencia, evita internamientos innecesarios y posibilita la integración el medio habitual de convivencia del usuario», explica la edil nacionalista.

El Consistorio destaca que este recurso facilita la intervención en situaciones de emergencia

En lo que va de año, el Servicio de Teleasistencia ha registrado en Santa Cruz, según comenta la concejala responsable del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), un significativo movimiento y atención a la ciudadanía. González informa de que se han producido, en los últimos meses, 39 altas y 29 bajas provisionales.

Perfil

«La alta demanda y el perfil de las personas atendidas, mayoritariamente mujeres y mayores de 80 años, nos confirman la importancia de seguir invirtiendo en esta prestación social». Para la edil, este servicio continúa siendo un pilar fundamental para la seguridad y el acompañamiento de personas vulnerables en el municipio.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, el Nacionalista José Manuel Bermúdez, manifiesta que este recurso es una herramienta fundamental de protección y bienestar para los vecinos más vulnerables. «Además, no sólo proporciona asistencia técnica, sino que también ofrece un soporte humano y formativo que mejora la calidad de vida de las personas atendidas», asevera el regidor.

Éste declara que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del IMAS, se trabaja para que la Teleasistencia sea un servicio cercano, eficaz y adaptado a las necesidades de cada usuario, «facilitando herramientas para una vida más segura y activa».

Por tipología, y tal y como indican los datos facilitados por el Instituto Municipal de Atención Social en Santa Cruz, en la actualidad, la mayoría de las personas usuarias son mayores de 65 años, alcanzando los 366 beneficiarios. Asimismo, se atiende a un total de once personas con enfermedades crónicas, nueve personas con discapacidad física, cuatro con discapacidad psíquica y una con discapacidad sensorial.

El servicio también incluye la instalación de detectores de gas y humo, de caídas y de movimiento

Terminales

El servicio de teleasistencia fija cuenta con 371 terminales instalados en los domicilios. Además, se han instalado 138 dispositivos de teleasistencia móvil (GSM) y 378 unidades de control remoto. En cuanto a periféricos, se han dispuesto doce detectores de gas/humo, diez detectores de movimiento y diez detectores de caídas.

Durante este año, comenta la concejala responsable del área de Acción Social, se han llevado a cabo diversas actividades y talleres formativos, como un taller de ciberseguridad con la Guardia Civil, el taller de medio ambiente Piensa en Verde, la mesa redonda Contamos contigo o una charla en colaboración con la Asociación de Diabetes de Tenerife.

Solicitud

La solicitud del Servicio Municipal de Teleasistencia se puede realizar en el teléfono gratuito 900 111 333, según informa el Ayuntamiento. También se puede llevar a cabo de manera presencial, en las oficinas de atención e información ciudadana y en la sede del Instituto Municipal de Atención Social, así como de forma telemática, a través del registro electrónico, para lo que será necesario que el usuario en cuestión se identifiquen mediante certificado digital, DNIelectrónico o Clave.

Documentación

La correspondiente solicitud deberá ir acompañada de la autorización para recabar datos de la Agencia Tributaria relativos al nivel de renta (IRPF); de la fotocopia del DNIde la persona solicitante o, en su caso, del representante legal;de justificante de los ingresos económicos; de certificado o informe médico actualizado; de la fotocopia de la cartilla de la seguridad social o de otra cobertura sanitaria; y del nombre y dirección de las personas de contacto.

Requisitos

Los requisitos que exige el Ayuntamiento chicharrero para que un vecino pueda ser beneficiario de esta prestación gratuita son los siguientes: tener cubiertas las necesidades básicas (alimentación, aseo y vivienda, entre otras); vivir solo; ser mayor de 60 años; no padecer enfermedad o incapacidad mental, incluyendo personas con demencia senil; no ser sordo absoluto ni mudo; y tener problemas de autonomía personal.

Asimismo, se exige que la renta per cápita no supere el salario mínimo interprofesional, residir y estar empadronado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, tener teléfono en el domicilio y vivir cerca del domicilio de personas con teléfono que tengan llave de la vivienda. De forma excepcional, y según se informa desde el IMAS, se tendrán en cuenta aquellos casos que, no reuniendo alguno de los requisitos generales establecidos, su situación extrema requiera la prestación del servicio.

Mejoras

El último contrato para desarrollar este servicio municipal en Santa Cruz de Tenerife fue adjudicado en 2023, con una inversión de 284.000 euros, para un periodo de tres años. En su momento, la concejala de Acción Social y responsable del IMAS destacó que se habían incorporado una serie de mejoras, como la implantación de dispositivos de telelocalización dentro y fuera del domicilio, así como de aparatos adaptados para personas con discapacidad.