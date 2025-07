Santa Cruz de Tenerife reduce a la mitad los plazos para ejecutar obras en los barrios

Santa Cruz de Tenerife reducirá a la mitad los plazos para ejecutar obras en los barrios, como asfaltados de calles, creación de aparcamientos, trabajos de alcantarillado y saneamiento, instalación de mobiliario urbano, mejora del alumbrado o creación de parques infantiles, entre otras actuaciones. Así lo han anunciado este jueves, 31 de julio, el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez (CC), y el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP), quienes han explicado que esta medida será posible a través de un "ambicioso" acuerdo marco para la contratación de dichas obras, que el Ayuntamiento chicharrero ya ha sacado a licitación por un importe de 91,5 millones de euros, con un valor estimado de inversión de 127 millones para los próximos cuatro años.

Han señalado que, con este acuerdo marco, la Corporación local creará una "bolsa" de empresas constructoras y estudios de arquitectura que permitirá agilizar la ejecución de proyectos relacionados con la mejora de las infraestructuras, espacios y vías públicas del municipio capitalino . De esta forma, han comentado, los vecinos ya no tendrán que esperar unos tres años a que se lleve a cabo, por ejemplo, el asfaltado de una calle en mal estado o el arreglo de una acera, "pues no será necesario licitar la redacción del proyecto y luego sacar a concurso la ejecución de los trabajos, ni habrá retrasos porque las licitaciones quedan desiertas o porque las empresas que no consiguen la adjudicación presentan recursos".

Primer ayuntamiento de Canarias

Mediante este único contrato, apuntan, el Consistorio chicharrero dispondrá de un listado de empresas para llevar a cabo las obras "de una forma mucho más eficaz, agilizando los procesos administrativos". El alcalde destacó que el de Santa Cruz de Tenerife es el primer ayuntamiento de Canarias que cuenta con esta herramienta, "que nos permitirá acortar los plazos e ir mucho más rápido". "Podremos hacer más cosas y más rápido. No estamos de proyectos complicados, por ejemplo de grandes rehabilitaciones de patrimonio, sino de obras en las vías públicas y que demandan los vecinos, como construcción de aparcamientos, asfaltado y pavimentación de calles, creación de nuevos espacios públicos, obras de saneamiento o alumbrado público", manifestó el regidor.

Nuevo Plan de Barrios

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos aseguró que éste se trata del nuevo Plan de Barrios para Santa Cruz de Tenerife, porque, y según agregó, el Consistorio "podrá atender las demandas y problemas vecinales de una forma mucho más rápida y ágil, sin que tengan que esperar años para que se ejecuten". Tarife comentó que de este acuerdo marco se podrán beneficiar diferentes áreas del Ayuntamiento, como Servicios Públicos, Infraestructuras, Viviendas, Movilidad y Patrimonio, así como las cinco oficinas de los distritos. "Ya no será necesario que saquemos cada obra a licitación. Este Consistorio ha establecido una nueva manera de ejecutar los proyectos, de gestionar lo público", afirmó.

Las empresas interesadas en formar parte de este acuerdo marco del Ayuntamiento de Santa Cruz podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 26 e agosto. Toda la información relacionada con esta licitación puede encontrar en la Plataforma de Contratación del Estado.