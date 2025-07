Sin ordenanza de playas en Santa Cruz de Tenerife para los más de 20.000 bañistas diarios

Las playas y zonas de baño del municipio de Santa Cruz de Tenerife reciben en verano una media de más de 20.000 bañistas al día. Para garantizar una adecuada convivencia y uso de las mismas, éstos deben cumplir una series de normas, aunque en el municipio chicharrero no están recogidas en una ordenanza específica de playas, lo que dificulta la labor de la Policía Local a la hora de vigilar su cumplimiento.

En la capital, diferentes ordenanzas municipales incluyen algunos artículos relacionados con las playas, como el de la prohibición de fumar, que se encuentra en la normativa de Residuos y Limpieza, y para determinadas zonas, como la denominada Charcos de Valleseco, se ha dictado un decreto de uso. Pero aspectos como, por ejemplo, el nudismo, la acampada, la venta ambulante o el acceso con mascotas no cuentan con una regulación específica para el litoral de Santa Cruz de Tenerife.

Mientras que para el Ayuntamiento chicharrero, y según lo ha apuntado el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, en la actualidad no es necesaria una ordenanza de playas en la capital tinerfeña, «porque su uso está regulado en diferentes normativas municipales», para el sindicato policial CSIF y para el grupo municipal socialista, ésta debería elaborarse cuanto antes. «Los agentes necesitamos normas claras y objetivas para poder denunciar los incumplimientos. Una ordenanza de playas, tal y como ocurre en numerosos municipios del país -como en Las Palmas de Gran Canaria-, proporciona seguridad jurídica tanto a la Policía Local como a los ciudadanos a la hora de recurrir las multas», asevera el portavoz del CSIF, Jesús Illada.

Cartel que informa de las normas de uso en la playa de Las Teresitas. / María Pisaca

En el mismo sentido se manifiesta el concejal socialista Florentino Guzmán Plasencia, quien indica que Santa Cruz necesita «con urgencia» una normativa específica de playas que «unifique y dé coherencia a todas las normas que afectan actualmente al litoral». «No puede ser que sigamos gestionando cuestiones como los horarios, el acceso de mascotas, la limpieza, el uso de embarcaciones o la prohibición de fumar con instrucciones dispersas o sin la base de una normativa clara», agrega.

Inseguridad jurídica

Para el edil del PSOE, esta carencia genera inseguridad jurídica, dificulta la labor de control y vigilancia, y, «sobre todo, limita nuestra capacidad para garantizar unas playas seguras, sostenibles y accesibles para toda la ciudadanía». Recuerda que en 2020, con la socialista Patricia Hernández como alcaldesa, él mismo propuso, como concejal de Medio Ambiente, la redacción de una «ordenanza pionera» para las playas.

Una ordenanza que no se concluyó

El Ayuntamiento de Santa Cruz inició en octubre de 2022 el procedimiento para elaborar la citada ordenanza, incluso, poniendo en marcha, a través de la web municipal , la consulta pública previa a la redacción de la misma. En aquel entonces, el Consistorio, con CC y PP gobernando, tal y como ocurre en la actualidad, admitía que, «a tenor de las competencias que en materia de costas recaen sobre el Ayuntamiento, y dada la ausencia de normativa municipal que regule el correcto uso y disfrute de las playas y zonas de baño de la capital, resulta imprescindible que se acometa la aprobación de una ordenanza municipal reguladora de los mismos, que sirva de instrumento de concienciación, convivencia y gestión del litoral santacrucero, con objeto de salvaguardar, conservar y mejorar el medio ambiente en general». Sin embargo, nuca se llegó a aprobar.

El concejal de Servicios Públicos, que en aquel entonces era responsable del área de Urbanismo, señala que probablemente el procedimiento no se concluyó debido a la unificación de las áreas de Medio Ambiente y Servicios Públicos. De todas formas, insiste Carlos Tarife, «si me preguntan a mí, considero que dicha ordenanza no es necesaria, porque las normas de uso de las playas están claras y recogidas en diferentes normativas municipales». «Aún así, podríamos valorar recuperar su elaboración», agrega el edil del PP.

Cartelería

A falta de una ordenanza específica y teniendo en cuenta que las normas de uso de las playas de Santa Cruz están recogidas en diferentes normativas municipales, el Ayuntamiento ha dotado a las zonas de baño de cartelería que informa de las principales prohibiciones. Sin embargo, ésta tampoco es suficiente para los bañistas con los que ha hablado ese periódico, que denuncian la existencia de «muy pocos carteles», en los que, además, y según señalan, «las prohibiciones apenas se ven».

Desconocimiento

Es lo que ocurre, por ejemplo, en Las Teresitas, donde varios bañistas afirman a EL DÍA que no tenían «ni idea» de que no se pudiese fumar en la arena. Ángela Vicente, una turista de Murcia, se fuma un cigarro sentada en su toalla. Se muestra sorprendida cuando se le pregunta si sabía que fumar está prohibido en todas las zonas de baño de Santa Cruz. «¿Pero dónde están los carteles que lo indican? Menos mal que nos están avisando», comenta.

Enrique Veneras, otro turista, pero procedente de Madrid, confirma que él sí lo sabía porque suele fijarse en la cartelería informativa de las playas. Aunque comenta que es cierto que en la zona de baño chicharrera sólo ha visto un único cartel, con numerosas información sobre horarios y banderas, entre otros aspectos, pero con las prohibiciones situadas «en la parte inferior y con letra y dibujos pequeños». «La verdad es que hay que fijarse mucho», añade.

Prohibiciones en Las Teresitas

En concreto, en dicho cartel se establece que en las playas de Santa Cruz está prohibido arrojar basura, acampar, hacer fuego, acceder con animales, utilizar envases de vidrio, utilizar detergentes, así como fumar.

Colillas en la arena

La chicharrera Yésica Martín, a la que le parece una «muy acertada medida» que se prohiba fumar en las playas de Santa Cruz, también señala que no conocía dicha norma. «Yo veo a la gente aquí fumando, colillas en la arena, y la policía no multa. Tampoco he visto carteles de prohibido fumar, cuando en las playas del Sur y de la península los ponen bien grandes».

Ni una sola multa por fumar en las playas

Fuentes policiales informan de que desde que entró en vigor la Ordenanza Municipal de Residuos y Limpieza de Santa Cruz, en enero de 2023, la cual recoge, en su artículo 43, la prohibición de fumar en las playas y zonas de baño de Santa Cruz (incluidos cigarrillos electrónicos y vaper), no se ha interpuesto ni una sola sanción por este motivo. La multa por fumar en la playa puede alcanzar los 2.000 euros, según la ordenanza de Limpieza.

«Pocos policías y carteles»

Dichas fuentes manifiestan que es cierto que existe poca información en las playas de la capital sobre esta prohibición, «por lo que muchos ciudadanos, sobre todo turistas, la desconocen». A esto se suma, según lo ha indicado el sindicato policial CSIF, la «escasez» de agentes que vigilan las zonas de baño en Santa Cruz. «En invierno, sólo hay una patrulla, con dos policías, para todas las playas, incluidas las de Anaga, y en verano y Semana Santa, sólo se suman dos agentes más para Las Teresitas y dos para la Zona de Charcos, y una unidad para Anaga. En la playa de Las Teresitas, antes había un puesto fijo todo el año, pero ahora sólo abre en verano. Sin duda, esto es insuficiente. Ni hay ordenanza específica de playas ni policías que vigilen las playas», indica el portavoz del CSIF.

Refuerzo de la cartelería y sanciones

El concejal de Servicios Públicos anuncia, con respecto a la cartelería, que el Ayuntamiento se compromete a reforzar y revisar toda la información en las playas. Y en relación a que no se haya puesto ni una sola multa por fumar, Tarife indica que dictará un oficio para que los inspectores de Servicios Públicos y los agentes de la Policía Local informen a la ciudadanía y actúen con «contundencia» en este asunto.

Normas para la Zona de Charcos

Para los Charcos de Valleseco existe un decreto específico de uso, con el que también se prohíbe, por ejemplo, la producción de ruidos molestos, «así como la utilización de aparatos sonoros o instrumentos musicales». Pero no se especifica ni la sanción ni la ordenanza en la que está infracción se encuentra. En el decreto de Valleseco también se deja clara la prohibición de acceder con mascotas.

En cinco años, sólo se han interpuesto diez denuncias por la presencia de perros en las playas de Santa Cruz, cuando, por ejemplo, en Las Gaviotas, y según el CSIF, «es una práctica habitual».