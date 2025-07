El mal estado de guaguas de Titsa obliga a suspender servicios en Santa Cruz

La denuncia trasladada el pasado miércoles por un conductor del servicio urbano de Titsa en Santa Cruz ha puesto al descubierto un cúmulo de carencias en la calidad de la flota de guaguas que atienden los casi doscientos servicios que se prestan a diario en la capital.

Sillones rotos, elementos de la cabina del conductor atados con bridas, la tapa del volante suelta, amarrada la pita de la guagua a la palanca donde está también el intermitente, goteras en el aire acondicionado –que es obsoleto–, carrocerías dañadas, ruidos o vibraciones son algunas de las carencias, según la documentación gráfica aportada tanto por chóferes como por miembros del comité de empresa.

Ayuda del Cabildo

Representantes aseguran que, para garantizar la prestación del servicio con Las Teresitas, se ha contado con tres coches articulados cedidos por el Cabildo porque «algunas guaguas no cumplen la normativa o son viejas». Y advierten los trabajadores: «no estamos hablando de casos puntuales».

El pasado martes, uno de los chóferes del servicio urbano se encontró con esta situación precaria cuando comenzó su jornada laboral de ocho horas. Y, aun con una prescripción médica que fija condiciones para desarrollar su actividad, el conductor decidió afrontar su labor por responsabilidad con el pasaje y para evitar que la suspensión del servicio se tradujera en la demora en llegar al trabajo, a una cita con el médico o simplemente para disfrutar del ocio en esta época estival.

Situación reincidente

La situación se repitió al siguiente día, cuando le asignaron el mismo vehículo, y ya se negó a volver a trabajar en esas condiciones precarias.

«Al día se realizan 185 servicios en Santa Cruz, de los que se han suspendido siete en algún momento. El motivo está directamente vinculado al envejecimiento de la flota. Tenemos guaguas de más de veinte años de antigüedad». Esta situación ocurre en un mínimo de dos servicios al día. Desde 2024 se está a la espera de una renovación de la flota que «ni está ni se le espera».

El problema de las guaguas eléctricas

La incorporación de guaguas eléctricas ha sido más un problema que una ventaja, ya que no se pueden cargar en los pantógrafos, sino que se realiza con cargadores de coches desde que se recibieron.

El Comité de Empresa de Titsa Urbano de Santa Cruz de Tenerife remitió el pasado 14 de julio un escrito al alcalde de Santa Cruz en el que solicitan formalmente una reunión con carácter urgente, con el fin de tratar como único punto en el orden del día la búsqueda de una solución inmediata y eficaz a la situación de la flota de guaguas que presta servicio en el municipio.

«La situación de la flota afecta de manera directa a la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos, así como a la seguridad y condiciones laborales de la plantilla», alertan en el escrito.

El Ayuntamiento, consciente de la situación

El Ayuntamiento de Santa Cruz es consciente de la necesidad de renovar parte de la flota de guaguas que prestan servicio en el municipio y, por ello, está trabajando ya para analizar el estado actual e introducir en el nuevo encargo que se le hará a Titsa para el periodo 2026-2029 una renovación de la flota, admite el área de Movilidad.

Actualmente prestan servicio en Santa Cruz 137 vehículos, muchos de los cuales ya han sido renovados gracias a la compra de nuevas unidades realizada por el Ayuntamiento, según el mismo área, que precisa que el equipo de gobierno ha llevado a cabo la renovación de 36 guaguas en los últimos años (6 híbridas con cargo a los fondos DUSI, 19 híbridas y 11 eléctricas con cargo a los fondos Next Generation de la ZBE). Esto supone la renovación del 30 por ciento de la flota.

Un servicio obsoleto

Esa renovación se queda en las fotografías, según los trabajadores, que dicen que el servicio urbano es obsoleto, a diferencia de lo que ocurre en el interurbano.

Movilidad prevé invertir 30 millones de euros hasta 2029 para renovar la flota de guaguas en la capital. La concejala del área, Evelyn Alonso, detalla que, con esa inversión, se pretende «adquirir 60 nuevas guaguas híbridas, enchufables o eléctricas que se incorporarán hasta el año 2029, en el que se prevé esté renovada la actual flota».

Respecto a las necesidades denunciadas tanto por chóferes como por el comité de empresa del servicio urbano de Titsa, se precisa que la empresa tiene un contrato de mantenimiento para solucionar esos desperfectos, que para seis o siete guaguas parece asumible, y asegura que desde Movilidad, a día de hoy, no consta ninguna comunicación de suspensión de servicios ni por los motivos descritos ni por otras circunstancias, si bien remite a la propia empresa para aportar información detallada. «Es Titsa quien te podría responder, que es quien decide si un servicio se suspende o no, y por lo que se ha consultado desde aquí, parece que los sindicatos no han trasladado esa queja a la dirección, pero esto tendrán que ser ellos los que te digan si lo han hecho».

La dirección de Titsa: eficacia al 99,10%

Sobre las carencias que se plantean en relación al servicio urbano de Santa Cruz, desde la dirección de la empresa de Titsa se hace constar el compromiso y esfuerzo con el que se está cumpliendo con el 99,10 por ciento de los servicios urbanos programados, con una puntualidad media que consideran dentro de un margen razonable del 82 %.

Respecto a los vehículos de la flota urbana, el Ayuntamiento está trabajando en un nuevo encargo del servicio que incluye una renovación progresiva de estos vehículos. Ello redundará en la reducción de esta edad media. Se recuerda la renovación llevada a cabo en los dos últimos años y se destaca que la Dirección de Titsa asegura que todos los vehículos pasan los controles técnicos necesarios para garantizar su seguridad y funcionamiento.

Además, se está en proceso de selección, contratación y formación de nuevos profesionales que se sumarán al servicio.

Los trabajadores piden más hechos y menos palabras para que todo ruede bien.