La Gesta más tecnológica se mantiene fiel a la historia: pierden los ingleses

La Gesta más tecnológica se mantuvo fiel a la historia. La película acabó otro año más, y ya van 228 –y dos días–, con la derrota de los ingleses en su intento de conquistar la capital de Tenerife. y la Isla toda. El entorno del barranco de Santos y de la iglesia de La Concepción acogió ayer, entre el entusiasmo popular de chicharreros y visitantes, la recreación de la batalla clave en el rechazo final por parte de las tropas españolas y las milicias canarias del ataque de los infantes de marina, los casacas rojas, del almirante Horacio Nelson.

La emoción de siempre

Todo el mundo sabía el resultado de la batalla, no en vano se ha repetido durante más de dos siglos, desde 2008 con una recreación especial, sin que eso le reste un ápice de emoción y brillantez a la teatralización en sus escenarios reales del intento de conquista de la Isla por parte de la flota inglesa de Nelson el 25 de julio de 1797. El que pasa por el ser el mejor marino militar de la historia perdió aquí un brazo sin llegar a tocar tierra a causa de la metralla, dicen las crónicas que tras el disparo del cañón Tigre por el teniente Grandy. Pero, pese a la mala experiencia, Nelson se empeña en volver cada año cuando llega a su fin el séptimo mes del año.

La historia en cinco minutos

Antes del combate, como novedad este año, una gran pantalla en el lateral de la fachada del Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) fue el soporte del formato de mapping para explicar a propios y extraños -falta hace la didáctica- en un vídeo de algo más de cinco minutos qué fue y qué repercusiones tuvo este episodio que marcó para siempre el devenir posterior de la capital tinerfeña. Porque la convirtió en ciudad y en eso mismo, capital, además de añadir lo de «Muy Noble, Leal, e Invicta Villa, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Santiago (por el 25 de julio) de Tenerife».

Recreaciones

La iniciativa fue todo un éxito, incluida la locución de Mery Gorostiza, heredera en la Gesta de su padre, Javier, fallecido en 2020. Su deseo pasa por hacer realidad el sueño de que este evento pudiera algún día estar a la altura, salvando las distancias, de las grandes recreaciones mundiales: la de la playa Omaha, en el Día D de la II Guerra Mundial;la de Gettysburg y la Guerra de Secesión estadounidense o la de Waterloo, el paraíso de los amantes de las reproducciones con el máximo realismo de las grandes batallas de la historia. La Asociación Socio-Cultural de la Gesta está en el buen camino en este sentido con un trabajo cuidado para reproducir todo lo que tiene que ver con la época de finales del siglo XVIII. De la indumentaria al ambiente en la ciudad y de las costumbres a las profesiones u oficios característicos.

Primera recreación

Tropas españolas, milicias canarias y casacas rojas británicas ya habían coincidido por la mañana en el campamento que retornó a la Alameda del Duque de Santa Elena tras varios años de ausencia. Este escenario sirvió para la primera recreación. Una joven pareja extranjera miraba con atención los paneles explicativos. Michiel, belga, y Florentina, alemana pasan estos días en la Isla. Expresan «sorpresa y curiosidad» ante lo que ven. Y lo entienden. Él como apasionado amante de la historia y ella en la faceta de estudiante de español desde hace cinco años.

Desde fuera

Carmelo y Erika son de Las Palmas de Gran Canaria pero viven aquí hace años. Les sorprende comprobar en uno de los paneles que rodean los puestos las bajas británicas: 343, 233 muertos y 110 heridos, por las 60 isleñas, 25 y 33, respectivamente. Valoraron la importante participación popular en la batalla de 1797 por las estrechas calles de Santa Cruz. Están disfrutando de la mañana y no paran de hacerse fotos.

La visión interna

Kiril, herrero ruso establecido en Adeje, ocupaba uno de los primeros estands. El público se interesó por su labor de fundición artesanal, tal vez con menos sentido en la actualidad, pero fundamental entonces. Un poco más allá. Sandra Trujillo, miembro de la Asociación de la Gesta, explicaba el sentido del mercadillo instalado con la lana de oveja abatanada como principal atracción. Una técnica que consiste en el amasado de la materia prima para confeccionar, por ejemplo, el justillo (similar a un corsé) de lana y seda que lleva puesto. Cree que «hemos mejorado mucho en los detalles de los vestidos, como en el uso del lino, para ser fieles a la época que reproducimos». También considera clave tener el asesoramiento que reciben de un historiador.

Hospital de campaña

Ocupa un lugar destacado el espacio del Hospital de campaña. El médico, perfectamente caracterizado con la indumentaria del siglo XVIII, emplea el precario utillaje como puede, sobre todo en llevar a cabo las amputaciones tan frecuentes por las terribles heridas en aquellas batallas de disparos de mosquetes y bolas de cañón. No todo es tan romántico como parece. Por la tarde no hubo amistad sino enfrentamiento bélico.

El combate

El ruido de las descargas de fusilería y el olor a pólvora lo invade todo sobre las nueve y media de la noche. Empieza el combate. Destacan entre los contendientes los 16 miembros del Regimiento Fijo de Puerto Rico, invitado de esta edición. Su capital, San Juan, sufrió un ataque inglés el mismo año, 1797, que Santa Cruz y el recordado Javier Gorostiza impulsó el hermanamiento. La presencia de los recreadores de la Isla borinqueña y de Estados Unidos, en concreto de Filadelfia, Dallas y Houston, responde también al gran vínculo de su tierra con Tenerife y con Canarias. Lo dejan todo en la defensa de la capital. Sobresale también la representante de las mujeres de la ciudad de San Juan. Precisamente, el papel de la mujer en la lucha cambia este año.

El papel de las mujeres

En este sentido, la batalla dejó este año sin su heroína a la niña que el año pasado se acercó a la miliciana de Tenerife -portada de El Día- para decirle que de mayor quería ser como ella y participar en la representación de la Gesta. Este 26 de julio de 2025, las mujeres de la recreación fueron exclusivamente aguadoras, un papel fundamental en esta historia como el de la campesina de San Andrés que alertó del desembarco. Esta vez ellas dejaron en casa las armas. El alcalde, José Manuel Bermúdez, valoró el reconocimiento que, cada año, se hace a la contribución de las mujeres en la Gesta:«Si bien no empuñaron las armas, demostraron una valentía y un compromiso inquebrantables. Su labor fue decisiva en la victoria y es un honor poder reconocer su legado».

A la vera del barranco

A la vera del barranco de Santos a ambos lados del cauce, hay mucha expectación por parte de los curiosos. De fuera pero también de la Isla y, además, muchos de ellos desconocedores de qué va esto. Mery Gorostiza lo narra. La batalla representa el acto central de los tres días que conmemoran la Gesta del 25 de julio de 1797 con la recreación histórica de la victoria de los defensores de la plaza, bajo el mando del general Antonio Gutiérrez, sobre las tropas británicas que permitió a Santa Cruz sumar la tercera cabeza de león de su escudo tras las ganadas por rechazar los ataques de Blake (1657) y Jennings (1706).

"¿Quién va a ganar?"

Antoñito le pregunta a su padre. Juan, quien va a ganar. Le responde: «Los españoles, como mañana las chicas». Se refiere a la final de la Eurocopa femenina de hoy entre España e Inglaterra. El año pasado ya hubo coincidencia con el mismo partido en la final masculina. Y ganó España .

"Que vienen los ingleses"

«Que vienen los ingleses» es el grito del pueblo de Santa Cruz de Tenerife para advertir de que el enemigo se acerca. Y llegan para recrear el desembarco de 30 lanchas con 900 hombres que consiguieron entrar en la ciudad. Hurry up y come on gritan los de fuera frente a los ánimos con el clásico vamos, a por ellos que se dan los de casa. En ambos casos entre los fogonazos de los fusiles y el estruendo de los cañones.

Cañonazos

Las milicias de Taganana tienen un cañón en el puente de El Cabo. Se repliegan al barranco de Santos y ahí se recrudece la lucha. La gente se mete en su papel con gritos de fuera, fuera. Dale otro cañonazo grita una entusiasta desde la calle Ni Fú Ni Fá. Tercia un hombre entre el público que dice con ironía: vienen los ingleses, italianos, alemanes...

Actos principales de la conmemoración de la Gesta / María Pisaca

Parejas

Una pareja argentina de mediana edad, Marcelo y Paula, recuerdan que ellos también sufrieron a los ingleses en las Malvinas. «Más recientemente, claro» apuntan para rematar. Juan y Eva también forman una pareja de mediana edad, pero en este caso son canarios. Observan el espectáculo del barranco a la altura del TEA. Les parece «entretenido» y una manera «interesante» de conocer la historia, «valorarla» y «recordarla» cada año.

80 personas

La batalla continúa con la participación directa de 80 personas entre españoles, ingleses y aguadoras. Los británicos atacan el cañón y los españoles los rechazan entre gritos de ánimo, órdenes de fuego y algún que otro insulto desde uno y otro bando como el clásico fuck off de los británicos. Los combates se recrudecen en el cauce del barranco con avances y retrocesos de ambos bandos. Descargas de fusilería, salvas de cañón, mucho ruido y un fuerte olor a pólvora. La repetición de la historia de aquella noche de julio de hace dos siglos no deja de emocionar.

Puntualidad inglesa

«Que vienen los ingleses» gritan del lado canario y español. Y las tropas de Nelson, la temida infantería de Marina británica, avanzan por la calle Padre Moore. Poco a poco, la balanza se inclina del lado local y se produce la retirada de los invasores hacia la plaza de la Candelaria, abarrotada de público. Allí empieza la lucha final, casi cuerpo a cuerpo, que acaba con la rendición británica frente al Palacio de Carta. Se escuchan vítores a Santa Cruz. Puntualidad inglesa como paradoja en la recreación de la Gesta 2025 que ha durado una hora. El punto y seguido lo pone una espectacular salva de cañón que retumba en el entorno y es perjudicial para quien sufra de los oídos. Como las muchas que se escucharon durante toda la jornada.

Capitulación

Hoy se formaliza la Capitulación, entre militares pero también caballeros, en el mismo escenario donde se rendirá homenaje a los caídos aquellos días de julio y sonarán los himnos de los países implicados: España, Reino Unido y Francia porque también participaron marinos franceses de la corbeta La Mutine. Se entregan las Medallas de la Gesta 2025 a la Policía Local de Santa Cruz por el 185 aniversario de su fundación y a la Villa de La Orotava por la participación decisiva de sus milicias como la de Garachico o los rozadores de La Laguna, en aquellos hechos de los últimos años del siglo XVIII.

Final repetido

El final de la película estaba más que cantado pero eso no le restó emoción y adrenalina a la velada. Un detalle final por si había algún despistado: ganaron los tinerfeños y canarios para seguir siendo españoles. Hasta la fecha.