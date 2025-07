La moción "bienqueda": rifirrafe en el pleno de Santa Cruz de Tenerife por el hotel de Las Teresitas

La parcela hotelera de la playa de Las Teresitas, cuya existencia ya se conocía desde los años 90, continúa alimentando la polémica en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El último episodio se ha producido en el pleno que el Ayuntamiento chicharrero celebró este jueves, 24 de julio, donde la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, y el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, entre otros miembros de la Corporación, han protagonizado un acalorado enfrentamiento.

La exalcaldesa socialista, para la que no es suficiente que el Consistorio haya anunciado la apertura a otros usos de dicho terreno, como el residencial y el sociosanitario, exigió en el pleno que se elimine completamente del planeamiento el uso turístico, con el fin de que no haya posibilidad alguna de que algún día se construya un hotel en la playa. Por su parte, el alcalde, visiblemente enfadado y molesto, no sólo reiteró una vez más que la modificación del PGO (Plan General de Ordenación) en la que Urbanismo está trabajando incluirá otros usos para dicho suelo, sino que, además, envió a los medios de comunicación presentes un vídeo y documentos en los que Patricia Hernández, en su etapa de alcaldesa de Santa Cruz, da el visto bueno al planeamiento de Las Teresitas que incluía la parcela hotelera.

Vídeo

Para el equipo de gobierno local, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, la del Partido Socialista es sólo una "moción bienqueda", pues, señaló Bermúdez, "no se puede venir aquí a pedir que se elimine algo que ustedes mismos aprobaron a través del Plan Especial de Las Teresitas". En este sentido, el regidor nacionalista recordó que el PSOE, en el Consejo Rector de Urbanismo del 6 de febrero de 2020 y en la Junta de Gobierno del 9 de marzo de 2020, dio el visto bueno a dicho documento, el cual incluía la parcela hotelera. Asimismo, añadió, en enero de 2020, la exalcaldesa de Santa Cruz aprobó una moción de CC para que se apoyara el Plan Especial de Las Teresitas, "impulsado anteriormente". "En este documento se mantenía el uso turístico en Las Teresitas, que por cierto, no está en el frente de playa. Y lo aprobó sin reservas. Y hoy trae una moción a este pleno para desdecirse de lo que apoyó e impulsó. La coherencia no es lo suyo", manifestó Bermúdez dirigiéndose a Hernández.

Actuaciones

Con la anulación del PGO de 2013, por sentencia judicial, también cayeron varios planes especiales, entre ellos el de la playa chicharrera. Con el fin de poder intervenir cuanto antes en Las Teresitas, para mejorar el saneamiento y la iluminación, crear un gran paseo e instalar dotaciones deportivas, entre otras actuaciones, Urbanismo está llevando cabo una modificación menor del PGO vigente, la adaptación básica de 2005 del plan de 1992. El Consistorio anunció a principios de verano que el documento estaría listo en 2026, con lo que ya se podrá empezar a actuar en la playa. El borrador de la modificación mantiene la parcela hotelera, aunque, y tras la polémica desatada en las últimas semanas, el Ayuntamiento ha decidido abrir a otros usos este suelo, como el residencia, sociosanitario y deportivo.

Moción

La moción presentada este jueves por el PSOE en el pleno, que fue rechazada por CC, PP y Vox, exige que Urbanismo retrotraiga las actuaciones de la modificación del PGO para que se elimine completamente el uso hotelero en la playa. "No tiene sentido que se diga por parte del equipo de gobierno que no habrá hotel en Las Teresitas y que luego se mantenga el uso", apuntó la exalcaldesa socialista, quien también recordó que tanto el alcalde como la edil de Urbanismo, Zaida González, del PP, han defendido en "numerosas ocasiones" la construcción de un hotel en Las Teresitas para poder financiar las mejoras en la playa, "aunque ahora parece que han olvidado lo que habían dicho".

Otros usos

La edil responsable de Urbanismo respondió a Hernández que bajo ningún concepto se retrotraerán las actuacoines, "porque esto supondría retrasar la mejora en la playa", y ya, agregó, "hemos anunciado que se podrán desarrollar otros usos en dicha parcela". Por su parte, el portavoz de CC, quiso dejar claro que "no se construirá ningún hotel en Las Teresitas" y explicó que no se puede eliminar el uso "porque esto le restaría valor patrimonial a la parcela en el caso de que se venda o traspase para el uso que se decida".

"¿Cómo le dirá a sus votantes que usted apoyó y aprobó el Plan Especial de Las Teresitas en el que se incluía esta uso turístico para construir un hotel en la playa? Yo se los recordaré, enviaré el vídeo y los documentos que lo demuestran, y utilizaremos una buena resolución para que se vea claro cómo levanta usted la mano para votar a favor", le indicó el alcalde a la portavoz del PSOE.