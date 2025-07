El Cabildo exige proteger las casas de la Rambla de Santa Cruz por su "alto valor patrimonial"

Los inmuebles situados en los números 8, 10, 12, 14, 16 y 18 de la Rambla de Santa Cruz y en el número 15 del Pasaje de Sitja no deben demolerse por su «alto valor patrimonial», porque conforman una imagen no sólo histórica sino también «muy arraigada» en el paisaje urbano de la ciudad. Son los principales motivos por los que el Cabildo de Tenerife se niega a que estas siete casas situadas en la céntrica vía chicharrera sean derribadas, a pesar de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha concedido la correspondiente licencia de obras a los propietarios.

La protección de estas construcciones protagoniza, tal y como ya lo ha adelantado este periódico, una de las más recientes batallas judiciales emprendidas entre la Corporación insular y el Consistorio chicharrero por la defensa, por parte del primero, del patrimonio, y por el intento, por parte del segundo, de no acabar en los tribunales denunciado por promotores privados. Yes que la capital tinerfeña ya acumula numerosas sentencias judiciales que dan la razón a los empresarios.

Licencia

Tras un largo procedimiento, con recurso incluido ante los tribunales, la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz otorgó, a finales de 2023, a la empresa ANNSociedad de Servicios y Rehabilitaciones la licencia urbanística que había solicitado en su momento para la demolición de estas edificaciones de la Rambla, situadas todas ellas junto a la Plaza de La Paz. El objetivo del proyecto era construir nuevos edificios en la zona.

Catálogo de Protección

Sin embargo, las obras no han podido llevarse a cabo y el Ayuntamiento chicharrero se ha visto obligado a llevar ante la Justicia, una vez más, al Cabildo de Tenerife, en concreto, al Servicio de Patrimonio Histórico, pues no hay manera de que ambas administraciones lleguen a un acuerdo en este asunto. Para la Corporación insular está muy claro: el derribo de estas viviendas de la Rambla no puede producirse, por lo que ha instado al Consistorio a incluir estos inmuebles en el nuevo Catálogo Municipal de Protección del Patrimonio de la ciudad, que se está redactando en la actualidad.

Informe

El Cabildo explica en un informe que estas edificaciones forman parte de la conocida como Barriada Sitjá, la «mayor promoción particular de construcción de viviendas que se desarrolló en Santa Cruz por parte de un particular hasta aquella fecha, en 1899». Los terrenos pertenecían a la Sociedad Constructora, que hasta 1888 había promovido la construcción de casas terreras de carácter popular a lo largo de la Rambla Pulido y en el antiguo Paseo de los Coches (Rambla de Santa Cruz). Aquel extenso solar anexo a la esquina de Cuatro Caminos (hoy Plaza de La Paz) fue adquirido por el empresario catalán Juan Sitjá.

En el informe se resalta que uno de los aspectos novedosos de esta promoción de viviendas destinadas a familias si un poder adquisitivo alto, de carácter popular, es el de la exigencia de que el promotor y los inquilinos asumieran la instalación de una serie de servicios, como alumbrado, limpieza y conservación, con el fin de evitar las malas condiciones de otras promociones, barriadas o ciudadelas.

Proyecto modélico

«Especialistas como Alberto Darias Príncipe señalan que el proyecto encargado a Antonio Pintor y Ocete fue modélico para la época y de gran calidad. Frente a la tónica habitual de este tipo de promociones en la periferia urbana, que recurría a la tipología de casa terrera de una sola planta, el arquitecto diseñó viviendas más amplias, de dos alturas, con un lenguaje clasicista muy limpio», resalta el Cabildo.

Estado de conservación

Éste indica que el estado de conservación de las edificaciones no es malo, de hecho, añade, muchas están habitadas o se destinan a negocios en su planta baja. Para el Servicio de Patrimonio Histórico, estos inmuebles forman un conjunto que posee un «alto valor patrimonial», con una imagen no sólo histórica sino muy arraigada en el paisaje urbano de la ciudad. «La estampa de la sucesión de las fachadas de la Barriada Sitja hacia la Rambla es característica de Santa Cruz de Tenerife».

Urbanismo indica que no puede suspender licencias sin que se haya aprobado el Catálogo de Protección

Y aunque estas viviendas no están declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) ni cuentan con expediente incoado a efectos de su declaración, ni aparecen incluidas en el entorno de protección de BIC alguno, y tampoco están incluidas en el Catálogo Insular de Bienes Patrimoniales Culturales ni el Catálogo Municipal, el Cabildo considera que deben ser protegidas. La Corporación insular asevera que éstas fueron incorporadas en los sucesivos informes del Servicio de Patrimonio Histórico durante la tramitación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz aprobado en 2013, el cual fue anulado posteriormente por sentencia judicial, «sin que fuera atendida dicha inclusión».

Suspensión de todas las licencias

El Cabildo no sólo ha pedido la suspensión de esta licencia de derribo sino de todas aquellas que guarden relación con inmuebles incorporados en la tramitación del nuevo Catálogo de Protección de Santa Cruz, que se está tramitando porque el de 2013 fue anulado con el PGO. Sin embargo, el Ayuntamiento considera, a raíz de todos los litigios judiciales con promotores privados que ha perdido, que no puede suspender licencias sin que se haya aprobado el catálogo. Por ello, ha vuelto a llevar al Cabildo ante los tribunales. Mientras tanto, estas siete casas de la Rambla siguen formando parte, al menos, de momento, del paisaje urbano chicharrero.