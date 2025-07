Los vehículos que circulan a diario en Santa Cruz llegarían en fila al centro de Francia

Los 303.152 desplazamientos diarios de vehículos por las 15 principales calles de Santa Cruz de Tenerife llegarían, si se pusieran uno a uno en línea recta a la ciudad de Limoges en el centro de Francia. Las cifras estratosféricas las completan las 95.000 entradas y otras tantas salidas cada jornada a la capital de una Isla con 800.000 vehículos y casi un millón de habitantes. La proporción de la principal urbe es la de más conductores que gente (210.000 personas) con un parque móvil de 175.000 coches. De la regulación y vigilancia de este gran flujo se ocupa la sala de control de Movilidad del Ayuntamiento chicharrero, con apenas tres años de antigüedad, que tiene su sede en la comisaría de la Policía Local en Tres de Mayo con el futuro a medio plazo en el traslado a la nueva sede en General Antequera.

Movilidad

Dejan claro sus responsables que no se ocupan de la seguridad ciudadana. Eso compete a los vecinos de la policía que tienen su propia sala de cámaras un piso más abajo. Este peculiar ojo que todo lo ve cuenta con un sistema global de 120 cámaras. Entrar al lugar desde donde se controlan es acercarse en imágenes a prácticamente todo el espacio público de Santa Cruz. De Anaga a Añaza y del centro urban al barrio de La Salud. Evelyn Alonso, concejal de Movilidad y Accesibilidad Universal, Ofelia Manjón, directora general del área, y los ingenieros Hugo Tinoco y Jacobo Melián forman el núcleo duro de la unidad.

Al detalle

Muestran un cuadro con el detallado registro de vehículos en las principales entradas y salidas junto a otros puntos de interés. Cambiar en base a horario y temporada del año pero la media es de entre 24.000 y 27.000 vehículos por día en el acceso por la Piscina. A Santa Cruz llegan a diario unos 95.000 y sale otra cifra similar hasta un global de 185.000. Más o menos entran los que salen.

Funcionan 24/7

Aquí funcionan 24 horas los 7 días de la semana. Ante una llamada de la Policía Local, con la que hay conexión directa -y casi física- pueden hacer cualquier regulación o guardar una grabación. En el momento de la visita, el operario de sala advierte que en la avenida Francisco La Roche una ambulancia entra en un carril por una urgencia. Lo primero en este caso es informar a la Policía para que actúe para regular.

A nivel mundial

Coinciden los interlocutores en que la ciudad y la Isla soportan un volumen de tráfico similar a las grandes conurbaciones mundiales. Apunta Manjón que «en 2025 estamos en una densidad de tráfico de 130.000 vehículos al día, más o menos como la M30 de Madrid». En la Isla son 800.000 vehículos con un millón de habitantes, mientras en Santa Cruz «tenemos una población de 210.000 con 175.000 coches. Más de un coche por persona mayor de 18 años y más conductores que vehículos. La directora apunta que “estamos ante un cambio modal muy importante porque todo el mundo quiere una plaza de garage delante de su casa, al lado de la playa de Las Teresitas o del Parque Marítimo.Y eso no es posible».

Transformar la ciudad

La concejala, Evelyn Alonso, subraya: «Hay que ir transformando la ciudad hacia una movilidad más sostenible porque lo necesitamos». Recuerda que cuando era responsable de Seguridad, hasta hace dos años, «las principales quejas eran las pitadas, los colapsos, los coches aparcados sobre la acera. El vehículo era el principal protagonista en la ciudad». A partir de ahí, «hemos tomado decisiones, no solo a nivel municipal, sino nacional para ir pacificando». El problema, subraya, «son los plazos que nos imponen». Aclara que «no veo mal el cambio, pero poco a poco, no en un año o dos porque eso no es viable, menos aún en una ciudad con retraso en este área». Incide en que «somos de las últimas en España en afrontar un plan directo de regulación, carriles ciclables, etcétera.

Plan de movilidad

Ofelia Manjón destaca «un paso fundamental cuando el pleno aprobó el plan de movilidad urbana sostenible en diciembre de 2023» con el único voto en contra de Vox. Ese documento, que está colgado en la página web municipal, explica «es la biblia que marca la estrategia de movilidad de la ciudad en los próximos diez años». El plan, añade, «marca cinco ejes estratégicos que luego se desglosa en una serie de líneas de actuación que incluyen más de 80 acciones».

Tráfico y aparcamientos

Tráfico y aparcamientos son los ejes con la necesidad de regular las plazas de estacionamiento, así como continuar con la restricción de acceso en determinados sitios que deben ser peatonales y para vehículos de movilidad personal. Otro punto importantísimo, valoran los profesionales, es el del transporte de mercancías y la logística «que tenemos que ordenar porque de alguna manera conviven con el resto de vehículos».

Impopular

Manjón señala que «puede haber medidas más impopulares que otras, pero es lo que aprobó el ayuntamiento». Reconoce que «es una cuestión impopular porque si a la gente les restringes no le gusta». Añade que «se trata de un cambio de modelo y de hábitos de las personas. A todos nos cuesta». En este área «seguimos trabajando y estamos ahora con la regulación de aparcamientos de superficie». Otro frente es el estudio del sistema de mercancías con una propuesta de digitalizar la zona de carga y descarga para un uso más eficiente.

Las guaguas

También se ocupan de las líneas urbanas de Titsa y de los taxis; o sea, del transporte público después de la reestructuración administrativa de principios de 2022, «cuando empezó a montarse este equipo» señala Alonso.Cuestionados sobre la incidencia de la gratuidad (1 de enero de 2023) que no parece acabar con el uso del vehículo privado responden: «Ha traído muchos viajes inducidos que antes no se hacían en guagua y ahora sí». Han aumentado en más del 50% los usuarios del transporte público urbano al pasar de los 9 millones de pasajeros en 2022, a superar en 2024 los 16 millones». Este 2025, detallan, «acabaremos casi rozando los 17 millones”. Reconocen que «sin embargo, la movilidad en vehículos privados no ha bajado en esa proporción». Las decisiones en movilidad «no dejan nunca satisfecho a todo el mundo” además de que “nada es blanco o negro».

Página web

A partir de la página web municipal el ciudadano puede acceder con un simple click, por ejemplo, al acceso y los aparcamientos en las playas de Las Teresitas o Las Gaviotas. Unos sensores permiten establecer la ocupación en cada momento y poner en marcha el semáforo. Hugo apunta que «mucha gente va igual aunque esté en rojo con la idea de que alguien saldrá y eso origina los colapsos». Ahora en verano es muy habitual llegar al 100% de ocupación. Pero no solo eso porque también se agilizan los trámites al ciudadano. En el balance anual gestionaron unos 5.000. De vados a licencias o zonas de carga y descarga. Y eso que mucha gente desconce que existe este servicio digitalizado para el usuario.

Vías saturadas

En cuanto a las vías más saturadas, además de las de entrada y salida desde y hacia las dos autopistas, la TF-1 y la TF-5, hay casos puntuales. Como el del puente Galcerán que tiene de media 16.000 vehículos al día. Manjón ejemplifica: «Cuando estaba en Carreteras del Cabildo -10 años-, recuerdo que la vía que une Icod de los Vinos con Garachico no llegaba a 5.000 vehículos al día y estamos hablando de una insular» Otros casos a resaltar son El Pilar, con 8.000 vehículos, o Méndez Núñez con 14.000. «Y tienen el espacio que tienen» sentencia Ofelia Manjón.

Estudios rigurosos

La directora valora «los estudios específicos antes de tomar una decisión». Insiste en que «nada se hace de forma arbitraria sino que lo que se ejecuta es producto de un análisis concienzudo». Por ejemplo, «ahora mismo trabajamos sobre una calle determinada del barrio de La Salud con la idea de hacerla de sentido único”. Para esos estudios se monitorizan aforos específicos durante un tiempo. También con los aparcamientos. «Todo eso se analiza también» valora Manjón.

Ramón y Cajal

Recuerda Manjón el cambio de sentido de la calle Ramón y Cajal hace un año que creó polémica. Antes, concreta, «se hizo un trabajo de modelización digital y se comprobó que técnicamente era viable. Está funcionando muy bien porque se estudió previamente en profundidad. Aquí se trabajan las poposibilidadeson informes técnicos muy detallados y cuando se decide actuar hay una base sólida, no son ocurrencias». Lo mismo ocurre con las líneas de guaguas urbanas que sufraga con 14 millones al año y gestiona el Ayuntamiento de Santa Cruz. Los técnicos chicharreros apostillan que «hablamos con Titsa todos los días, pero las guaguas urbanas de Santa Cruz son de Santa Cruz».

La voz del experto

Había que escuchar la opinión del experto. Una voz autorizada es la del grancanario Bernardo Hernández Curbelo, periodista, divulgador de Seguridad Vial y miembro de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial.El 'Paco Costas' (mmíticopresentador de TVE especializado en tráfico) canario. Durante muchos años ejerció su magisterio en Televisión Española en Canarias. Valora que “no se ha encontrado aún la solución milagrosa que resuelva la congestión en las grandes ciudades pese a que se busca hace décadas”.

Soluciones complicadas

Las soluciones, añade, “no son sencillas en el caso de Santa Cruz de Tenerife”. Por un lado, “la Isla se caracteriza por muchos núcleos de población fuera de la capital que generan flujos importantes de tráfico desde y hacia las autopistas, TF1 y TF 5, que aportan vehículos a un mismo punto con apenas una alternativa parcial a través de la Vía de Penetración Sur, la TF 4”. Además, señala, “las limitaciones de acceso son siempre muy contestadas por la población residente y por los comerciantes y no es fácil conseguir el equilibrio”. La solución de las circunvalaciones es “difícil debido a la orografía de la Isla, que no permite la construcción de una vía alternativa que evite el tránsito por el centro”.

Santa Cruz al detalle

La mejor solución parcial parece estaría en “una buena y atractiva red de transporte públicoágil y frecuente, así como potentes campañas de promoción que hagan cambiar los hábitos de los ciudadanos”. En la movilidad peatonal, “la más sostenible, saludable y segura”, valora, “sobre todo cuando los trayectos no superan los cinco o seis kilómetros volvemos a tropezarnos en Santa Cruz con otro problema: la pendiente de muchas calles”. Subraya que “es agradable pasear o desplazarse por calles con poco o ningún desnivel, pero cuando se empinan la situación cambia y no resulta tan placentero sobre todo para la población mayor”.

Sin resignarse

A pesar de todo, Hernández recalca que “no hay que resignarse sino seguir trabajando en la búsqueda de soluciones, con apoyo en los técnicos , con consenso político, y sobre todo con la participación de todos los sectores económicos, del transporte, y representaciones de la sociedad civil”. Concluye Hernández: “Al final, todos tendrán que ceder en posturas 'gremiales' y tener claro que cualquier medida adoptada debe tener un periodo de aplicación a modo de prueba para ver si da resultado”. Si no fuera positivo porque “es peor el remedio que la enfermedad” la apuesta es revertirla y continuar en la búsqueda de otras soluciones”.