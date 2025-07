‘Sí quiero’ en la Lan Party

Jonay González protagonizó anoche el momento más romántico de la Lan Party. Este participante de la cita tecnológica rompió el protocolo y sorprendió a los asistentes con una pedida de mano. Pero a quien más sorprendió fue a Jennifer Cruz, que respondió con un sí que despertó los mayores aplausos de la jornada

A veces, entre pantallas y los teclados de la TLP, ocurren cosas que se salen de la programación. Anoche, durante la tradicional cena de una de las reuniones tecnológicas más importantes de España, el presentador interrumpió de repente la velada para anunciar que una de las entradas de la Zona LAN había sido seleccionada al azar para recibir un premio especial. El nombre que sonó por los altavoces fue el de Jennifer Cruz, quien subió al escenario en representación de su clan, Royal Freaks, sin saber que estaba a punto de vivir uno de los momentos más inolvidables de su vida.

Cuando puso un pie en las escaleras del escenario, comenzó a sonar Romantic Flight, la emblemática canción sonora de Cómo entrenar a tu dragón. El encargado de entregar el premio no fue el presentador, sino Jonay González, su pareja, con el verdadero regalo. Entre los aplausos del Recinto Ferial de Santa Cruz, le propuso matrimonio al más puro estilo TLP: rodeados de amigos, luces LED, emoción y una comunidad que celebró con ellos ese instante mágico. Jennifer dijo sí. Y con eso, la primera jornada quedó sellada para siempre.

El día comenzó muchas horas antes, cuando las inmediaciones del Recinto Ferial se llenaron de vida. No importaba la edad puesto que familias enteras, grupos de adolescentes, niños vestidos como sus personajes favoritos y adultos con camisetas de sus videojuegos favoritos compartían la misma emoción. La Zona Summer-Con, la feria de TLP Tenerife, abría sus puertas a las 11:00 horas para dar comienzo a cinco días de no parar.

La jornada arrancó con fuerza a las 11:30 horas y sobre el escenario principal sonaban los primeros acordes de una coreografía que encendió el recinto: el grupo Santa Cruz K-Pop Academy. Esta iniciativa, impulsada por el programa Distrito Joven del Ayuntamiento capitalino, reunió a jóvenes bailarines que durante meses se prepararon para este momento. Tras meses de preparación, los bailarinas brillaron en el escenario al ritmo del fenómeno coreano.

Los ‘laneros’ Jonay González y Jennifer Cruz protagonizan el momento más romántico

Apenas habían terminado los vítores cuando apareció en escena Elesky, la pianista asturiana que ha hecho de las bandas sonoras de videojuegos su universo personal. Su piano transformó la atmósfera: Final Fantasy, The Legend of Zelda, Pokemon…Cada nota arrancaba suspiros entre los fans. Después del concierto, Elesky se acercó a un lateral del escenario para un meet and greet cercano y cálido, donde firmó, se sacó fotos y agradeció uno a uno a quienes la habían ido a ver.

Mientras tanto, la Zona LAN se recuperaba lentamente de la fiesta de apertura tras el encendido de pantallas. Muchos laneros apenas durmieron. «Echamos unas cabezadas, y mucho fue», bromeaban los miembros del clan Los Cucarachos. A pesar del cansancio, la actividad no se detenía. La Guerra de Clanes, este año con estética Star Wars, comenzó con pruebas como Luz verde, luz roja —inspirada en la serie de El juego del calamar— y desafíos del universo Mario Party. No faltó el clásico torneo de ping pong, un imprescindible desde los primeros días de la Lan Party. Las partidas se sucedían con risas, gritos de ánimo y mucha más destreza de la que cualquiera esperaría de alguien con tantas horas sin dormir.

Al mismo tiempo, los primeros torneos de esports comenzaban a latir. En la Arena NGC de Nate Gentile, los teclados y mandos no daban tregua: el Torneo Master de Valorant abría las fases iniciales, mientras los equipos finalistas del Circuito Tormenta —Nocturne Gale y Oxygen Gaming (LoL), Otakar Esports y Suzaku Esports (Valorant)— calentaban motores para lo que promete ser una final épica. Este circuito, considerado la mayor estructura amateur de esports en España, convierte a Tenerife por unos días en el centro de la competición nacional.

Más que una competición

Pero la Summer-Con no es solo competición y espectáculos. También es innovación y formación. La zona TLP Innova arrancó con la charla del divulgador y experto Eduard Vázquez, que habló sobre los caminos posibles (y los que ya hemos perdido) en torno a la inteligencia artificial. Una reflexión valiosa para los jóvenes que sueñan con emprender desde la tecnología. La Zona Summer-Con de TLP Tenerife está en marcha con una agenda que combina cultura pop, tecnología y entretenimiento en el Recinto Ferial de Santa Cruz. Hasta el domingo, los asistentes podrán disfrutar de concursos de K-pop, la tradicional Guerra de clanes, proyecciones nocturnas elegidas por el público, torneos del Circuito Tormenta y conferencias sobre inteligencia artificial, animación y ciencia.

El viernes se celebrará la esperada final del TLP K‑Pop Championship Grupal, además de los TLP Indie Awards, los premios dedicados a los videojuegos indie donde se dará el mayor premio nacional al mejor videojuegos valorado en 15.000 euros. Al igual, acontecerá una jornada especial con creadores de contenido como Nate Gentile, Rotren, Pandarina y Carmen Sandwich. También habrá una mesa redonda con referentes como La Botella de Kandor y Dany Ramos, que debatirán sobre el futuro de las plataformas digitales. n