La Justicia avala a Santa Cruz para que desarrolle la Zona de Bajas Emisiones

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, fechada el pasado día 8, desestima la medida cautelar de la suspensión del contrato del proyecto de la Zona de Bajas Emisiones que reclamaba la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén. Un aval de la justicia al objetivo de «hacer un municipio más sostenible». Entre los argumentos destaca, precisamente, que «el buen funcionamiento (de esa zona) se trata de un interés general que debe prevalecer sobre el particular del colectivo demandante».

Recurso

El recurso iba contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del pasado 28 de abril que adjudicó el contrato para «el suministro y puesta en servicio de la Zona de Bajas Emisiones por una cuantía determinada superior a 1.001.100 euros». La sentencia detalla que «el motivo de nulidad sostiene que la adjudicación contractual se dicta en ejecución de la Ordenanza de Movilidad anulada y su artículo 10.1 suspendido cautelarmente». Sin embargo, el juez entiende que «la Ordenanza ha sido anulada por sentencia pero no ha alcanzado firmeza. De ello se deriva su indubitada vigencia actual».

Interés general

En lo relativo a la suspensión cautelar del artículo 10.1 de la norma «no se considera que dicho precepto regule la zona de bajas emisiones cuya puesta en servicio se acuerda en el acto de adjudicación contractual impugnado». Sostiene el texto que «el interés general debe prevalecer sobre el privado de la asociación», máxime «cuando la suspensión del procedimiento de contratación conllevara la satisfacción de la correspondiente indemnización a la empresa adjudicataria». El juez apunta respecto al supuesto perjuicio patrimonial para las arcas públicas aducido que «la jurisprudencia solo permite ponderar perjuicios propios, no de terceros, los cuales en todo caso son susceptibles de ser reparados por la vía indemnizatoria, descartándose por ello su carácter irreparable».

Comisión de control del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife / Andrés Gutiérrez

Costas

El Perenquén solicitaba la anulación del contrato pero el juez lo rechaza y, además, considera que la asociación demandante tiene que pagar las costas del proceso. La Asociación de vecinos Urban-El Perenquén cuestionó la legalidad con la que obró el Ayuntamiento de Santa Cruz en la tramitación de cuatro contratos que superan en total los diez millones de euros y tienen que ver con la movilidad en la capital tinerfeña.

Supuesta infracción

El abogado del colectivo, Felipe Campos, alertó de una supuesta infracción del principio de legalidad administrativa al hacer la encomienda o tramitar expedientes sin contar con el preceptivo marco legal. Campos detalló la ejecución de contratos públicos en materia de movilidad y Zona de Bajas Emisiones, «la primera anulada y la segunda que no ha sido aprobada aún». Entre esos contratos están el de 3,5 millones de euros para la ejecución del carril bici; otro por 1,6 millones para la ocupación de la red de movilidad personal;un tercero de 1,3 millones destinado a instalar el sistema de control de la Zona de Bajas Emisiones y el último para la instalación y puesta en marcha del centro para control de movilidad por 3,9 millones.

Aclaración denegada

La ordenanza de movilidad de Santa Cruz «sigue vigente hasta que no haya firmeza de la sentencia» del pasado marzo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que la tumbó. Ese fue el argumento de la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, durante la Comisión de Control de ayer. La edil socialista Patricia Hernández anunció el auto del propio TSJC, fechado el pasado día 2, en el que desestima la solicitud de aclaración del Consistorio.

Impacto normativo

Alonso y Hernández se enzarzaron en el informe de impacto normativo, «traba judicial para todos los consistorios de España», la base para la decisión del alto tribunal canario. Al Ayuntamiento solo le queda ahora el recurso de Casación al Tribunal Supremo en el que trabaja. El edil Carlos Tarife, que dijo no conocer el auto, respondió a preguntas de la propia Hernández (con quien hizo un particular dúo Pimpinela «porque yo no soy como usted») y de Alejandro Gómez, de Vox, que califico de «débil» la ordenanza.

No se retira nada

Tarife dijo que «no vamos a retirar nada de la obra del carril bici de la calle de El Pilar porque, a una semana de su inauguración, lo que dijo el TSJC es que la paráramos y lo hemos hecho». El pasado marzo, el l TSJC anuló la nueva Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial, que entró en vigor el 9 de febrero de 2024, sustituyendo a la norma de 1985, por la «ausencia de una memoria de análisis de impacto normativo». La denuncia fue presentada por la AV Urban Centro El Perenquén.

Comisión de Control

Tarife anunció ayer la solicitud de cuatro millones de euros de fondos europeos para construir 60 viviendas de alquiler social en el solar anexo al Centro de Salud de Ofra (la respuesta llegará en octubre y si es favorable el plazo será hasta el 31 de diciembre de 2029). Hernández desveló que no se podrán construir los 200 aparcamientos en el Colegio Rodríguez Galván de La Salud que anunció Evelyn Alonso porque «Urbanismo publica en el BOP que no se puede derribar el edificio».