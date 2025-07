Santa Cruz impulsa el primer refugio municipal exclusivo para los gatos callejeros

Santa Cruz de Tenerife impulsa la creación del primer refugio municipal en la Isla para gatos callejeros, aquellos que viven en libertad y no tienen un dueño específico, pero están vinculados a un territorio. La nueva infraestructura se encomienda a la empresa pública Gesplan con un presupuesto inicial de 145.000 euros. Garantizará el alojamiento temporal y el bienestar de felinos retirados de su espacio por razones sanitarias o de emergencia. En la capital hay registradas unas 115 colonias y sobre 20.000 animales. En algunos casos se convierten en auténticas plagas aunque hay otras opiniones e, incluso, quienes optan por mantenerlas e incrementarlas. El Ayuntamiento opta por el control.

Iniciativa pionera

El Área de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos encarga el proyecto para la creación de este refugio destinado al alojamiento temporal de los gatos. Esta iniciativa, pionera en Tenerife, tiene como objetivo principal cumplir con la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales (Ley 7/2023), así como reforzar la gestión ética y responsable de las colonias felinas.

Suroeste

El encargo contempla la redacción del proyecto técnico, la dirección facultativa de las obras y la coordinación de la seguridad. La parcela donde se construya el refugio se adecuará para ofrecer a los animales condiciones óptimas de seguridad, higiene y bienestar durante su estancia temporal. No hay una ubicación definitiva prevista pero fuentes municipales apuntan al Suroeste de la ciudad para construir este albergue exclusivo para recibir gatos.

Compromiso

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca que «con esta actuación reafirmamos nuestro compromiso con la protección animal y la sostenibilidad». Recuerda el edil que «Santa Cruz es una ciudad amiga de los animales, que los protege, que cumple con la legislación vigente y garantiza el bienestar de los gatos comunitarios».

El registro establece que existen aproximadamente 115 colonias en la capital con unos 20.000 felinos

Necesidad

El concejal de Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, explica que «el plazo de redacción del proyecto será de tres meses» y que «la creación de este refugio responde a una necesidad urgente para poder atender de forma adecuada a los gatos que, por circunstancias excepcionales, deben ser retirados temporalmente de sus colonias». Concluye Tarife:«Se trata de una actuación alineada con nuestra estrategia municipal de bienestar animal y gestión responsable del entorno urbano».

Características

El futuro refugio contará con espacios diferenciados para cada colonia, zonas de cuarentena, sombra, resguardo y vigilancia sanitaria. También incluirá instalaciones de almacenaje y áreas adaptadas según el grado de sociabilidad de los felinos, siguiendo las directrices técnicas de la Dirección General de Derechos de los Animales. Esta infraestructura no solo permitirá cumplir con la normativa, sino que proporcionará una solución efectiva para casos de emergencia veterinaria, reubicaciones o recuperación de ejemplares heridos. Con esta medida, el Ayuntamiento de Santa Cruz avanza, según el mensaje que proclama, en una doble vía:«La consolidación de una ciudad respetuosa con los animales y comprometida con la sostenibilidad».

Datos

Algunos datos permiten contextualizar la medida. En Santa Cruz se identifican las mencionadas 115 colonias de gatos y la cifra de felinos oscila entre 18.000 y 20.000 según las fuentes consultadas. Sobre unos 650 de los que deambulan por las calles están censados. Un mundo en el que queda mucho por hacer y en el que los veterinarios quieren jugar un papel. Por ahora, el que quieren los ayuntamientos, ya que tienen las competencias. Algunos tienen convenio con el Colegio de la provincia y otros, entre ellos el de la capital, no. Por tanto, no hay datos oficiales desde esta vertiente.

Abandono

El otro factor fundamental es el abandono. Entre 4.000 y 6.000 animales son abandonados cada año en Canarias y de los gatos, unos 2.000, solo el 1% tiene microchip identificativo. En este sentido, el Albergue Comarcal de Valle Colino, que gestionan Santa Cruz, La Laguna, El Rosario y Tegueste, lanza cada verano su particular SOS: «No traigan más gatos, por favor». Cuando lega agosto informan de que ya han llegado al límite de ocupación para acoger a gatos y que, por tanto, no recogerá a más felinos hasta que no salgan los que tienen. El espacio disponible para ellos en el recinto admite 50 y suele superarse con creces.

Método CER

Las protectoras de animales apuestan para las colonias de gatos por el denominado método CER (Captura, Esterilización y Retorno) es un enfoque ético y efectivo para controlar la población de gatos callejeros. Consiste en capturar gatos de una colonia, esterilizarlos o castrarlos, y luego devolverlos a su territorio original. Este método ayuda a estabilizar y reducir la población de gatos callejeros de manera humana y sostenible.

Censados

En Tenerife están censadas -se estima que un 30% no se registran-, según el portal Zoocan.net, 296.000 mascotas -713.000 en toda Canarias-. De ellas, 239. 000 son perros y 57.000 gatos. Unos 20.000 en Santa Cruz.