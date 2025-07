El alcalde Bermúdez: "No renuncio a llevar el tranvía hasta La Gallega"

La presentación el pasado miércoles del proyecto de rehabilitación de la avenida de Los Majuelos y la conversión de la rotonda del Muñeco de Nieve en un punto de encuentro para el disfrute del deporte y el encuentro intergeneracional reabrió el debate sobre la ampliación de la Línea 2 del tranvía desde Tíncer hasta donde se encuentra la escultura del artista checo Jiri Georg Dokoupil.

Después de los parabienes de parte de los vecinos al proyecto de mejora que se prevé en un tramo de un kilómetro por valor de cinco millones, los participantes pidieron un pronunciamiento al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, sobre la posible afección de la rotonda del Muñeco de Nieve por la ampliación del tranvía, máxime cuando la Comisión Insular de Evaluación Ambiental confirmó que el transporte guiado llegará hasta allí sí o sí.

Compromiso del alcalde

Bermúdez disipó las dudas a los participantes en la asamblea: «Como alcalde, no renuncio a que el tranvía llegue hasta La Gallega», afirmación que reiteró en tres oportunidades, tantas como las veces en las que parte del auditorio refrendó la defensa con sus aplausos. El alcalde insistió en que los vecinos de este núcleo del Suroeste, una zona de máxima expansión en la última década, tienen el mismo derecho que otros de la capital a beneficiarse del paso del transporte guiado por su casa.

Usuarios del tranvía, en una de las paradas. / Andrés Gutiérrez

Otra cosa es la falta de consenso entre vecinos y políticos sobre el trazado. Tanto el regidor municipal como el concejal de Distrito y también responsable de Infraestructura y Obras de Santa Cruz, Javier Rivero, precisaron que «si no hay acuerdo para que el tranvía pase por la avenida de Los Majuelos hasta La Gallega, los técnicos deberán buscar otras opciones para hacer posible que llegue hasta allí», admitiendo que ese acuerdo no se da en la actualidad.

Bermúdez, sin ahondar en si es partidario del paso por la avenida de Los Majuelos, sí dejó claro que «estamos presentando un proyecto de rehabilitación para impulsar la avenida de Los Majuelos y la rotonda del Muñeco de Nieve que supone una inversión de cinco millones», como para advertir que el Ayuntamiento no va a acometer una actuación de ese calado que quedaría en saco roto en el hipotético caso de pasar el tranvía por la zona.

Llegar caminando a la parada

«Lo que dice el alcalde es que no renuncia a que el tranvía llegue hasta La Gallega», explica Javier Rivero, para recordar que actualmente está sobre la mesa una propuesta para ampliar la Línea 2 con una nueva parada, denominada Muñeco de Nieve, que se ubicaría en la avenida de Los Majuelos. Esa infraestructura permitiría a los vecinos del entorno acceder a la parada y desplazarse tanto hacia Santa Cruz como hacia La Laguna. «Una cosa no quita la otra», incide el concejal del Distrito. «Esta parada no debe suponer la renuncia a una ampliación más ambiciosa».

Javier Rivero pone en valor que La Gallega ha sido uno de los barrios con mayor crecimiento poblacional de la capital en la última década, por lo que considera esencial no relegar su acceso al transporte público de alta capacidad. «Los vecinos de La Gallega también tienen derecho a usar el tranvía», incide en la misma dirección que el alcalde.

Cómo llegar

Todas las partes –vecinos, políticos y técnicos– están de acuerdo en ampliar el tranvía. La clave está en su trazado, lo que ha llevado a la búsqueda del consenso y que tenga reflejo en el plan territorial que se gestiona desde la Consejería Insular de Movilidad, que dirige Eulalia García, y que deja abiertas todas las alternativas con el informe positivo de impacto medioambiental hasta el Muñeco de Nieve. La discusión se centra en cómo llegar hasta ahí.

Por ahora, el paso sería desde Tíncer, subiendo por la calle de El Terreno hasta girar a la avenida Los Majuelos, a la altura del Muñeco de Nieve, donde hay un talud de 114 metros lineales, como planean los residentes. Los vecinos rechazan de forma tajante que se toque la rambla, donde hacen su vida diaria, como punto de encuentro o para la práctica del deporte, y reclaman mantener el paso de las guaguas. Queda abierta la opción del paso por la avenida Las Hespérides, que es menos rentable desde el punto de vista de futuros viajeros. Se sabe hasta dónde se quiere llegar; se busca cómo llegar.