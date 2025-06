Máxima tensión en el pleno de Santa Cruz por el Día del Orgullo, la Fiesta del Cordero y la falta de aparcamientos

El pleno que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife celebró este viernes, 27 de junio, estuvo marcado por escenas de máxima tensión entre el gobierno local (CC y PP) y la oposición (PSOE y Vox), que, incluso, agotaron la paciencia del alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien no suele perder los nervios.

Los enfrentamientos durante la defensa de la que se suponía que iba a ser una moción conjunta sobre el Orgullo Gay; la discusión por la falta de aparcamientos en la ciudad, que llevó a la portavoz socialista, Patricia Hernández, a calificar de "mierda" el Plan Director de Estacionamiento; la discusión acalorada entre Bermúdez y Hernández por las intervenciones de esta última; o el debate generado por la pretensión de Vox de que se prohíba una fiesta musulmana protagonizaron una sesión plenaria de más de cinco horas de duración, en la que la crispación ganó el partido al entendimiento.

"Actitud agresiva"

El primer momento crítico se produjo tras el debate de la que se suponía que sería una moción conjunta, entre el gobierno local (CC y PP) y el Partido Socialista, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Tanto el portavoz de CC, José Alberto Díaz Estébanez, como el portavoz del PP, Carlos Tarife, decidieron romper el acuerdo establecido previamente con el concejal socialista Florentino Guzmán Plasencia para aprobar dicha moción conjunta, al considerar que éste último había tenido una actitud "agresiva" y "beligerante".

Día del Orgullo

Coalición Canaria denunció que el PSOE se apropiara, durante su discurso, de todos los avances en esta materia y que "atacara e insultara" al resto de los partidos. Guzmán Plasencia no sólo arremetió contra el portavoz de Vox, Alejandro Gómez, quien ya había dejado claro que votaría en contra, sino que también acusó al PP y a CC de no haber hecho demasiado por la defensa de las libertades y derechos del colectivo. Incluso, aprovechó para recordar que, en anteriores mandatos, un concejal nacionalista se negó a casar a parejas LGBI, refiriéndose a Toni Bello. Finalmente, el pleno aprobó por separado mociones del gobierno local y del PSOE sobre el apoyo a este colectivo, pero ambas con el voto en contra de Vox, que alegó que no hace faltan marcas ni banderas para defender la igualdad de todos los ciudadanos. La del PSOE, además, tampoco contó con el voto a favor del PP.

Enfrentamiento entre Bermúdez y Hernández

Fue precisamente la intervención del alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, tras finalizar el debate de las mociones por el Día del Orgullo lo que provocó el enfrentamiento entre éste y la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, quienes durante varios minutos estuvieron discutiendo sobre la manera de intervenir, dar o quitar la palabra, interrumpiéndose el uno al otro.

Aparcamientos

El déficit de aparcamientos en Santa Cruz y la eliminación de plazas en los últimos meses provocaron también la crispación entre los grupos políticos. La portavoz del PSOE, Patricia Hernández, que denunció que se esté dejando a los barrios sin estacionamiento y que el Ayuntamiento no ejecute el Plan de Movilidad, en el que se recoge la creación de más de 20.000 plazas en el municipio, calificó de "mierda" al Plan Director de Aparcamiento.

Fiestas del Cordero

Por último, otro de los asuntos candentes en el pleno celebrado ayer fue la moción presentada por el grupo municipal Vox exigiendo la prohibición de la Fiesta del Cordero, una de las celebraciones más importantes del calendario musulmán. El resto de partidos acusó a la formación de ultraderecha de incitar al odio y de atentar contra las libertades y derechos de los ciudadanos. "Es como si en otros países nos prohibieran a los canarios celebrar nuestras tradiciones", manifestó el portavoz de CC. Éste fue prácticamente el único momento en el pleno de ayer en el que Gobierno local y PSOE se rozaron la mano.