Santa Cruz tiene dinero para rehabilitar las viviendas del ARRU desde 2021 pero no consigue empresas para hacer las obras

El concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz, Carlos Tarife (PP), acudió a la reunión convocada con los vecinos de La Salud con la responsable de Viviendas Municipales, Belén Mesa, ante la posibilidad de que los residentes en el barrio le plantearan la mejora de sus casas. Y no se equivocó, porque algunos de los participantes en el encuentro reclamaron la mejora de los bloques. «Llevamos más de treinta años y ni una mano de pintura le han dado», se lamentaron.

Ante las recriminaciones y lamentos de los vecinos, que aseguraron que hace años que realizaron su aportación para sumarse al programa de Área de Rehabilitación y Renovación Urbana (ARRU), la concejala de Viviendas Municipales aseguró que, como se le ha informado a los residentes acogidos a este plan, hay dinero correspondiente al programa 2018-2021 pero no se consiguen empresas. Belén Mesa precisó que al menos una quincena de proyectos están redactados y están a la espera de constructoras que participen en los concursos.

Se realizó una licitación y quedó desierta porque no se presentó ninguna. El motivo, explicó al responsable municipal, es que las constructoras argumentan que les falta mano de obra y que hay también trabajo en el Sur de Tenerife.

La concejala de Viviendas Municipales se mostró confiada en poder desbloquear esta situación en la primera quincena del mes de julio, mientras los vecinos le reiteraron que ellos han cumplimentado los trámites y no hay avances. «Primero nos dijeron que no había proyecto, ahora nos dicen que hay dinero pero no hay empresas», se lamentaban mientras reiteran sus demandas.

Belén Mesa recordó que ella misma impulsó como administradora de fincas y ahora está al frente de la concejalía que gestiona este asunto.