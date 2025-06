La Justicia suspende las obras del carril bici de Santa Cruz de Tenerife

Las obras del carril bici en el municipio Santa Cruz de Tenerife deben suspenderse. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado al Ayuntamiento de la capital chicharrera que no continúe con la implantación, en el centro de la ciudad, de la denominada Red Ciclable. Por lo tanto, ésta tampoco podrá ponerse en marcha a partir del próximo 28 de junio, tal y como lo tenía previsto el Consistorio chicharrero.

El TSJC ha dictado este auto ha raíz de la solicitud realizada, el pasado 2 de junio, por la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén y el abogado Felipe Campos para que se procediera a la ejecución provisional de la sentencia con la que éstos lograron que se anulara la Ordenanza de Tráfico de Santa Cruz. Este colectivo vecinal, defendido por el citado letrado, mantiene que una de las consecuencias de la anulación de esta normativa municipal de movilidad es, precisamente, que el Consistorio no puede ejecutar obras relacionadas con carriles bici en el municipio.

Auto de medidas cautelares desde abril de 2024

En este auto del TSJC se le recuerda al Consistorio chicharrero que ya desde el auto de abril de 2024, de medidas cautelares, antes de que se dictara la sentencia que anuló la Ordenanza de Tráfico, se acordó la suspensión de varios artículos de la normativa municipal, entre ellos los relacionados con la regulación de los carriles para vehículos de movilidad personal (VMP), es decir, patinetes y bicicletas. Aún así, la Corporación local continuó con la ejecución de los trabajos de la Red Ciclable, según lo denunció en su momento el abogado Felipe Campos, y el Consistorio no solicitó en ningún momento la modificación de la medida cautelar.

"No podía ejecutarse legalmente en ningún momento"

EL TSJC señala que si el contrato de ejecución de la Red Ciclable está vinculado a cualquiera de los preceptos suspendidos en su momento en las medidas cautelares, "entonces no ha podido ejecutarse legalmente en ningún momento". Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias deja claro que, aunque el Ayuntamiento puede interponer en un plazo de cinco días un recurso de reposición contra este auto, dicho recurso carece de efecto suspensivo, "así que no obstante su interposición deberá obedecerse lo ordenado, en tanto nuestra decisión no sea expresamente revocada".

Anulación de la Ordenanza de Tráfico

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tumbó, en marzo de este año, la nueva Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial de Santa Cruz de Tenerife, en vigor desde febrero de 2024, debido a la "ausencia de una memoria de análisis de impacto normativo". La denuncia fue presentada por la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén, defendida por el abogado Felipe Campos. El Ayuntamiento ha recurrido este sentencia y se está a la espera de la resolución judicial. Por lo tanto, en la actualidad, la normativa de tráfico vigente en el municipio es la de 1985.

Novedades

Con la nueva ordenanza, el Ayuntamiento pretendía implantar en el municipio un nuevo modelo de movilidad, bajo la premisa de convertir a Santa Cruz en una "ciudad amable con sus peatones". Esta norma municipal introducía novedades, como la regulación de las Zonas de Convivencia Modal, para priorizar al peatón y el uso de bicicletas y patinetes en las vías de la capital; la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, para restringir el tráfico; la regulación de Zonas de Espera Adelantada, para facilitar la circulación a las motos, bicicletas y patinetes; la implantación del aparcamiento con limitación horaria, gratuito o de pago, a través de las zonas verdes y azules, la regulación de los vehículos de movilidad personal (VMP), y la implantación de carriles bicis.

El TSJC estimó íntegramente la demanda de recurso contencioso-administrativo presentada por la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén contra la nueva Ordenanza de Tráfico aprobada por el Ayuntamiento de Santa Cruz. En el fallo judicial, se declaró la "disconformidad al ordenamiento jurídico" de esta norma municipal, anulándola con efectos retroactivos.

Desde el citado colectivo ciudadano se ha indicado que la Ordenanza de Tráfico se ha elaborado de espalda de los vecinos, sin contar con su opinión y sin tener en cuenta los problemas de aparcamientos y de tráfico que ya tiene la ciudad. Sobre la Red Ciclable, la asociación ha preguntado al Ayuntamiento en varias ocasiones "a quién va dirigido este proyecto, ¿qué vecinos van a utilizar en Santa Cruz el patinete y la bicicleta?".

Debido a que el Ayuntamiento continuaba con la ejecución de las obras del carril bici y que, además, había anunciado que este se pondría en marcha ya a finales de mes, El Perenquén solicitó, a principios de este mes, la ejecución provisional de la sentencia que anuló la Ordenanza de Tráfico, teniendo en cuenta que entre sus artículos se encuentran los que regulan los carriles bici.

Alegación

El TSJC le ha vuelto a dar la razón, ordenando al Consistorio "la no continuación con las obras de la llamada Red Ciclable". El Consistorio presentó como alegación el contrato de ejecución de obras del carril bici del centro, firmado el 12 de septiembre del año pasado. Sin embargo, el TSJC ha señalado que, dado que el contrato se celebra en una fecha en que rige el auto de suspensión cautelar y a espera de sentencia, "no puede el Ayuntamiento aducirlo como posible perjuicio derivado de la ejecución provisional", pues éste no tendría que haberse ejecutado en ningún momento.

Oportunidad desaprovechada

"En todo caso, el Ayuntamiento tenía la oportunidad de solicitar la modificación de la medida cautelar por cambio de circunstancias y tampoco lo hizo. "Siempre se conformó con la firmeza del auto de medidas cautelares (anterior a la sentencia que anuló la Ordenanza de Movilidad), que, desde su notificación a las partes, ha impedido que pudiera realizarse cualquier actuación válida de ejecución de los preceptos suspendidos".

Red Ciclable

La primera fase de la Red Ciclable de Santa Cruz de Tenerife, que corresponde a la zona centro de la ciudad, consiste en la creación de carriles segregados en 9 vías, exclusivos para los VMP, y de 52 ciclocalles, en las que se reduce la velocidad a 30 kilómetros por hora para que los patinetes y bicicletas convivan con los coches. La Red Ciclable del centro se encuentra en el perímetro delimitado por las Ramblas, avenida de Anaga y Tres de Mayo. Las obras han generado modificaciones en el tráfico en la zona afectada, así como la eliminación de 135 plazas de estacionamiento.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por su parte, ha descartado hacer valoración alguna al respecto, indicando que aún los servicios jurídicos no pueden realizar una valoración sobre la sentencia porque el Consistorio no la ha recibido.