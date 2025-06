Santa Cruz de Tenerife se queda sin terraza de verano. La licitación convocada por el Ayuntamiento en julio del año pasado para recuperar esta actividad de ocio nocturno en la parcela municipal de Cabo Llanos que ocupó Isla de Mar, discoteca cerrada desde diciembre de 2021, ha sido declarada desierta. El Consistorio chicharrero ha decidido cerrar el expediente y ahora estudia convertir este solar, ubicado junto al Intercambiador de Transportes, en un aparcamiento disuasorio de unas 280 plazas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha descartado, tras un año de procedimiento administrativo, las tres propuestas presentadas por parte de las empresas Future Engineering Ros, Promoción y Desarrollo de Eventos y Fiestas Canarias, y El Ático Explotaciones, para volver a abrir una terraza de verano en esta parcela municipal. La capital se despide de la única posibilidad que tenía, al menos, de momento, de volver a contar con una terraza de verano en su oferta de ocio.

Motivos

El motivo principal por el que la Mesa de Contratación no ha admitido las propuestas presentadas en la licitación por las citada entidades está relacionado con la superficie que las nuevas instalaciones pretendían ocupar, ya que superaban los límites permitidos.

Asimismo, y según el informe de Urbanismo al que ha tenido acceso El DÍA, ninguna de las ofertas incluían infraestructuras provisionales o desmontables para la terraza, requisito exigido en el pliego de condiciones técnicas que regían el concurso. Por lo tanto, el Ayuntamiento ha acordado «declarar desierta la licitación del arrendamiento de la parcela municipal» situada en Cabo Llanos, para destinarla a la actividad de ocio y restauración , «ante la inexistencia de propuestas que resulten admisibles conforme a los pliegos concesionales».

Según éstos, se permitía instalar uno o varios módulos «prefabricados» para ocio y restauración en una superficie determinada de la parcela, y siempre y cuando fueran fácilmente desmontables. Asimismo, se exigía al adjudicatario demoler y retirar la instalación actual, la abandonada terraza de Isla de Mar, así como urbanizar y dotar de equipamiento a los espacios complementarios al aire libre.

Informe de viabilidad

En el citado informe de viabilidad de Urbanismo se concluye que las propuestas presentadas «no se disponen en el área de edificación que establece la parcela o proyectan una segunda planta que no se ajusta» a los pliegos. Se indica que los usos y obras «pretendidas se distancian mucho del tipo de instalaciones provisionales de carácter desmontable, ya que la entidad de éstas no permite asimilarlas a instalaciones tipo quiosco, ni a terraza de verano». «De todas las actuaciones planteadas, no se puede deducir que tengan un carácter temporal». La concesión para poder ocupar el suelo municipal con una terraza de verano se iba a otorgar por un plazo de 10 años.

La intención del Ayuntamiento capitalino, con la licitación del arrendamiento del solar municipal, era que esta instalación dedicada a actividades de ocio, culturales y de restauración estuviese abierta este verano. Sin embargo, no sólo esto no va a ocurrir, sino que se ha descartado volver a convocar otro concurso público.

Estacionamiento

El concejal responsable de las áreas de Infraestructura y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, apunta que ahora se está analizando la posibilidad de convertir esa parcela municipal en un aparcamiento en superficie «disuasorio», que dotaría a la ciudad de unas 280 nuevas plazas de aparcamiento. «Sería del mismo estilo que el estacionamiento del Parque Marítimo», comenta el edil.

Palmétum

Con respecto a que Santa Cruz se quede sin terraza de verano, Rivero asegura que el municipio cuenta con una más que suficiente oferta de ocio, entre los locales existentes, y los eventos y los conciertos que se realizan en la ciudad. De todas formas, el edil recuerda que el proyecto del Paseo Litoral del Palmétum, con el que la zona comprendida entre la antigua montaña de basura convertida en un jardín botánico hasta el Castillo Negro se transformará en un espacio de ocio y esparcimiento para la ciudad, incluye la instalación de terrazas de verano «con un diseño parecido a los quioscos de Las Teresitas o a los que se encuentran en las playas de Arona».