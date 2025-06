En marcha las pruebas para 500 empleos de tres días en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife vibra durante el fin de semana con el talento joven que participa en el castin del Tenerife Cook Music Fest. Son 3.500 personas registradas, la mayoría de entre 18 y 25 años, que buscan los 500 puestos de trabajo que ofrece la feria, un referente mundial, durante tres días de julio (18,19 y 20). Uno de cada siete inscritos encontrará un empleo, tal vez el primero, como camarero, miembro del staff técnico o responsable del control de acceso.

Bajo un sol generoso y con la plaza de España como escenario, Santa Cruz se convirtió ayer en una pasarela de ilusión, energía y talento joven. Desde mucho antes de las doce del mediodía, la hora programada para el inicio de la primera jornada –se prolongó hasta las siete de la tarde y se repetirá hoy en idéntico horario– una hilera de jóvenes, muchos currículum en mano y nervios en la mirada, comenzó a rodear el corpóreo de las letras de Santa Cruz, punto de encuentro del evento.

El objetivo es unir comercio, ocio y trabajo durante tres días de julio en Santa Cruz a través de la colaboración de Zona Centro, el Cook Music Fest y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Una iniciativa a repetir según todos los actores implicados. Toman la palabra para inaugurar la mañana Purificación Dávila, concejala del distrito Centro de Santa Cruz; Javier Caraballero, edil de Fiestas capitalino; Gerardo Acosta, vicepresidente de Zona Centro, Dimple Melwani, consejera de Turismo de Tenerife del Cabildo y Lilibnelys Rodríguez por la organización.

Dávila aporta el dato de que «uno de cada siete de los entrevistados sábado y domingo va a trabajar esos tres días». Dos jornadas en búsqueda del talento y el empleo «para informar a los que tienen experiencia y formar a los que no», apunta Lis Rodríguez. Gerardo Acosta valora la iniciativa Zona Centro Emplea «que empieza aquí, pero seguro que continuará».

Caraballero ratifica que el Cook Fest «se consolida como un referente a nivel europeo de música latina» y valora «su oferta de trabajo para nuestros jóvenes». Melwani, por último, resalta «la oportunidad de generar una primera experiencia laboral». El recinto instalado está perfectamente dividido para las entrevistas entre zonas de teórica y práctica con tres ámbitos bien diferenciados: camareros, staff office y control de acceso.

Erick Rodríguez tiene 23 años y llega desde Santa Cruz. Asegura que la perspectiva con la que afronta esta «primera oportunidad» es «amplia», porque está dispuesto a aceptar «lo que surja» y «para lo que sea», porque «lo importante es tener un trabajo». Estudia Administración. Muy cerca está Irene Garrido, 19 años, y estudiante de Educación Primaria en la Universidad de La Laguna (ULL), que afronta la cita «con ganas de aprender y pasármelo bien». No aspira a ningún puesto concreto porque «a mí me gusta todo y me adapto fácilmente a lo que me manden». «Esto no es solo buscar trabajo, es entrar en un mundo nuevo», comenta Paula Hernández, de 22 años, mientras espera su turno.

La dinámica –el 85% de los contratados tendrán entre 18 y 25 años– la rompe José Manuel Barrios, con sus 56 abriles, que lleva un tiempo en paro. Considera que «hay que intentarlo y por eso estoy aquí, para atender a esta llamada». La afronta con total tranquilidad y «sin ninguna pretensión».

Del otro lado, Yenily Gómez se ocupa de que todo esté perfecto para recibir a los aspirantes desde la óptica de los recursos humanos. Apunta que «la propuesta de selección establece que nuestra propia gente elija a quienes van a trabajar con ellos, a sus propios compañeros». Aclara que «buscamos un perfil joven, con ganas y que pueda venir los tres días». Para trabajar «desde la hostelería como camarero u office runner (tareas de apoyo logístico), de cajero o en los controles de acceso». El equipo «está preparado», concluye.

Muy cerca, un pequeño grupo pide a gritos la dimisión de Pedro Sánchez ante la indiferencia de la mayoría de quienes buscan una oportunidad de trabajo. Manifestantes casi profesionales del fin de semana entre banderas con la cruz de Borgoña y de Canarias sin estrellas. El marco incluye las soflamas de algún aspirante a predicador con escasa fortuna, pese a tener más audiencia que nunca.

El sol de justicia del principio deriva en un cielo azorrado sin que disminuyan ni el calor ni la humedad. Doce y once minutos. Se abren los accesos y la marea humana busca su camino de forma ordenada. Espera un currito de tres días como final de esta larga cola y principio de un nuevo camino vital. Empieza el verano que puede ser el de sus vidas.