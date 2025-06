Las obras en el centro de Santa Cruz eliminan más de 330 aparcamientos

El centro de Santa Cruz de Tenerife, donde ya es prácticamente imposible encontrar un aparcamiento, ha perdido en los últimos meses más de 330 plazas de estacionamiento, debido a diferentes obras y proyectos, como la implantación de la Red Ciclable o Carril Bici, la remodelación de la calle La Rosa o la conocida como nueva Plaza del Orche. Estos proyectos se llevan a cabo, precisamente, y según lo ha manifestado el Ayuntamiento chicharrero, para mejorar la movilidad de la ciudad, ganar espacios para el peatón y reducir el número de coches.

Tanto los grupos políticos de la oposición en el Consistorio, el Partido Socialista (PSOE) y Vox, como diferentes colectivos vecinales y comerciales de la zona centro, se han llevado las manos a la cabeza ante la supresión de estas plazas de estacionamiento en la capital. Por su parte, el equipo de Gobierno, formado por Coalición Canaria (CC) y por el Partido Popular (PP), asegura que la construcción de los parking previstos, como el subterráneo en la zona de Almeyda o el de altura en la calle La Rosa, así como la implantación de las zonas azules y verdes, en las que se cobrará para aparcar, cubrirán el déficit existente en esta parte de la ciudad tan transitada.

Déficit

En Santa Cruz de Tenerife, se desplaza diariamente una media de más de 400.000 coches, de los que 168.877 forman el propio parque de vehículos de la ciudad. Y con respecto al centro de la capital chicharrera, se estima que el número de vehículos que circulan diariamente por dicha zona asciende a 29.800. En hora punta, el municipio presenta un déficit de casi 3.000 estacionamientos.

Plan Director de Aparcamientos

Según se establece en el primer Plan Director de Aparcamientos de Santa Cruz de Tenerife, presentado a principios de año, la oferta existente en el municipio es insuficiente y es necesario implantar medidas, que pasan, fundamentalmente por dos acciones: regular y ordenar el estacionamiento en la calle con la creación de las denominadas zonas verdes y azules, mediante el abono de una tarifa como ocurre en otras ciudades españolas y europeas, y construir parking «donde se pueda».

Sólo la implantación del carril bici supondrá la supresión de 135 plazas de estacionamiento en la zona centro

"Política errática"

Teniendo en cuenta estos datos, los grupos políticos de la oposición no entienden por qué se siguen eliminando plazas de aparcamiento tanto en el centro de la ciudad como en los barrios. «La movilidad, junto con la falta de vivienda, es uno de los mayores problemas que tiene la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y el equipo de Gobierno está llevando a cabo una política errática, sin seguir su propia planificación ni visión global», manifiesta la portavoz del Partido Socialista, Patricia Hernández.

"Pollos sin cabeza"

La exalcaldesa de la capital chicharrera señala que tanto el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio como el Plan de Movilidad establecen claramente que Santa Cruz necesita plazas de estacionamiento, tanto en los barrios como en la zona centro, advirtiendo que existe un déficit de más de 8.300 plazas. «Pues no sólo no las construyen, sino que no paran de suprimirlas. La política de Movilidad del municipio es un caos; en el Ayuntamiento van como pollos sin cabeza y todo esto sin escuchar a los ciudadanos, al sector comercial y a la Policía Local».

Malestar de los vecinos

Por su parte, el grupo municipal Vox se pregunta a qué responde la eliminación de aparcamientos en la capital, «a la vista del malestar de los vecinos y de los comerciantes por esta política de supresión de estacionamientos, incluyendo plazas de carga y descarga, que son esenciales para el funcionamiento del pequeño y mediano comercio».

"Falta de planificación"

El portavoz de Vox en Santa Cruz, Alejandro Gómez, también afirma que existe una falta de planificación en esta materia por parte del Consistorio. «No tiene sentido que se eliminen aparcamientos en La Rosa, que son necesarios, y desde el gobierno municipal se plantee la construcción de un parking en un futuro incierto, o que se implante un carril bici y, a posteriori, se proponga el estudio de nuevos modelos de distribución urbana de mercancías. Primero se eliminan estacionamientos y luego se proponen soluciones para los problemas que, como era lógico, se iban a producir», agrega el edil. Alejandro Gómez denuncia que el Consistorio «se olvide por completo» de los intereses y necesidades de los chicharreros.

Una veintena de parking

El concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, recuerda que el Plan Director de Aparcamientos de Santa Cruz incluye la creación, en un plazo de 12 años, de 22 nuevos parking en el municipio, con 4.166 plazas. Según indica, éstos se ubicarán en diferentes zonas del municipio, como El Toscal, el Puerto, La Salud, Chamberí, Ofra, Tíncer, Santa Clara, Taco, Valleseco, Somosierra y Almeyda. Del total de parking previstos, tres serán estacionamientos en altura, once se habilitarán en superficie y ocho serán subterráneos.

Zonas azules y verdes

Asimismo, el también primer teniente de alcalde resalta que el Ayuntamiento ya está trabajando, con la elaboración de las correspondientes ordenanzas, en la regulación del estacionamiento en la ciudad, a través de la creación de las denominadas zonas azules y verdes. En concreto, se regularán, mediante este sistema, 15.382 de las 65.141 plazas de aparcamiento existentes en las calles.

Red Ciclable

Por ejemplo, con la implantación del carril bici en la zona centro, se eliminarán en total, según se establece en el proyecto de laRed Ciclable, 135 plazas de aparcamiento: 74 en línea, 35 en oblicuo, 12 reservadas para servicios oficiales, seis reservadas para comercios, cuatro PMR (personas con movilidad reducida), una reservada para el Ayuntamiento, y tres carga y descarga. También se suprimirán 49 plazas para motos y nueve para taxis, cuatro vados, una parada de guaguas, y tres estacionamientos para bicicletas y patinetes. Algunas de las calles afectadas son Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, Bravo Murillo, San Sebastián y Prolongación Ramón y Cajal.

Calle La Rosa

En el céntrico barrio de El Toscal también se han eliminado plazas de aparcamiento, unas 170, debido a las obras de remodelación de la calle La Rosa, que se siguen ejecutando y que consisten, principalmente, en la ampliación de las aceras y mejora de la accesibilidad.

Plaza del Orche

La creación de la denominada nueva Plaza del Orche, entre Veinticinco de Julio y Méndez Núñez, es otro de los ejemplos en Santa Cruz de obras que han supuesto la supresión de estacionamientos, en este caso, en concreto, de una treintena de plazas.