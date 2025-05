Santa Cruz de Tenerife se entrega a los sonidos y sabores de la tierra por el Día de Canarias

Un terrero de lucha canaria en la plaza de España, partidas de dominó junto a la iglesia de La Concepción y puestos de comida para reponer fuerzas en la calle La Noria. Santa Cruz de Tenerife se entregó este viernes a la canariedad en una jornada festiva y de exaltación del costumbrismo. Folclore, gastronomía, deporte tradicional y espectáculos varios ensalzaron lo nuestro y ofrecieron actividades de ocio y dinamización en el centro del municipio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz cifró en decenas de miles de personas las que disfrutaron de los actos conmemorativos del Día de Canarias, divididos en nueve zonas y con doce horas de actividades. «Nos vamos a asar», decía a mediodía un hombre en La Noria. No le faltaba razón: el calor empezaba a apretar al compás del comienzo de los actos. Una de las primeras propuestas era la segunda jornada de la Feria del Vino Bienbebidos, en la que también había propuestas gastronómicas.

De la música se encargaron las agrupaciones Itamar, Monte Nevado y Bienmesabe. «De la isleta al refugio / al muelle grande, al muelle grande», cantaba la primera de esas formaciones hacia las 12:30 horas y mientras se sumaban más asistentes. Muchos de ellos habían salido a pasear por la capital y se habían encontrado con este despliegue de canariedad de forma imprevista. Otros, en cambio, fueron hasta con su traje de mago.

Paseo por Santa Cruz

«Nosotros vinimos a dar un paseo por Santa Cruz, como hacemos tanta veces, y vimos todos estos actos», manifestó Ana González, una vecina de Tegueste. «A mí y a mi familia nos gusta bastante venir a caminar por la avenida de Anaga, pero hoy, al llegar y escuchar la música, decidimos quedarnos por aquí», expresó. Las propuestas festivas no se quedaban únicamente en La Noria y el entorno de La Concepción. Campo de Castro, la plaza de La Candelaria, la plaza de España, la de Correos, la del Cabildo, la Alameda del Duque de Santa Elena y la calle Candelaria fueron otros de los epicentros de la celebración.

Los amantes del folclore tuvieron en la plaza de La Candelaria una parada obligatoria. «Payba no sería nada sin ustedes», se escuchaba ya cerca de las 13:00 horas desde el escenario. «Feliz día de Canarias», añadieron. El grupo cerraba su actuación junto a la Banda de Música de Santa Cruz. La tarde prometía más en el mismo emplazamiento con la actuación del grupo Tigaray y Luis Morera y el humor de Darío López.

Luis Martín, del barrio de La Salud, seguía de pie el cierre del concierto junto a su familia. Explicó que asistir al Día de Canarias en Santa Cruz es para él una forma de «reconectar con nuestras raíces». Su pareja bromeó: «Te quedó bien eso». Martín puso de relieve que muchas veces se olvida el valor de las costumbres del Archipiélago, así como que jornadas de este tipo se deberían realizar más a menudo durante el año.

Cerca de allí, en la plaza de España, el deporte vernáculo se hizo fuerte con la tradicional luchada institucional del Día de Canarias. Se habilitó un terrero para la ocasión, mientras que en las inmediaciones se sucedían exhibiciones de lucha del garrote, salto del pastor, juego del palo y bola canaria. «Yo me crié en un pueblo donde esto era normal y me alegra ver que todavía no desaparezca del todo», dijo Domingo, un jubilado de 74 años nacido en Arafo. «Muchos chicos pasan de todo, pero hay algunos que forman parte de grupos folclóricos y practican estos deportes y se ve que lo sienten», resaltó. En las inmediaciones se encontraba la Feria de Artesanía Artefe y la muestra de los galardonados en las Fiestas de Mayo.

Gastronomía en la Alameda

La Alameda del Duque de Santa Elena era en lugar de la gastronomía. Este enclave acogió el Concurso de Comidas Típicas, «el certamen gastronómico más veterano de España», que volvió a reunir a cocineros de todos los rincones del Archipiélago. Desde las 12:00, el público pudo degustar los sabores de la tierra mientras disfrutaba de un showcooking en vivo.

Según indicaron desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, la entrega de premios tuvo lugar pasadas las 15:00 horas. El jurado, compuesto por 16 profesionales de la gastronomía, docencia, comercio y comunicación, dio a conocer su fallo tras casi tres horas de evaluación y degustación. Juan Francisco Tacoronte se hizo con el galardón a la Mejor Presentación de Mesa, por delante de Ángeles Melany Casañas y Ana María Rodríguez. El Mejor Puchero Canario fue obra de Ángeles Melany Casañas, seguida de la Afilarmónica Triqui Traques-Infantilmónica Triqui Traquitos y Juan Francisco Tacoronte.

La Asociación Cultural Murga Guachipanduzy se llevó la mejor votación en el plato de conejo en salmorejo, en donde también fueron premiados Ángeles Melany Casañas y Juan Francisco Tacoronte. El premio Nueva Cocina Canaria recayó en Ángeles Melany Casañas con su plato Volcán de Tagoro, mientras que el Premio Especial fue para el gofio de Ana María Rodríguez. La Murga Guachipanduzy repitió triunfo al hacerse con el título de cazuela de pescado, seguida de Ana María Rodríguez y Manuel Delgado. Por su parte, en el premio al mejor cherne con dos mojos, papas arrugadas y gofio amasado estuvieron los mismos actores: Ángeles Melany Casañas, Juan Francisco Tacoronte y Ana María Rodríguez.

Jorge González, integrante de una agrupación folclórica del Norte tinerfeño, se había comprado un rosquete de batata en uno de los puestos instalados en la Alameda del Duque de Santa Elena. «Mi grupo no actúa hoy, pero varios amigos que formamos parte de él vinimos a dar una vuelta y a ver cómo habían organizado esto este año», apuntó. Otro enfoque muy distinto era el de Elena Ruiz, de Madrid pero residente en Tenerife desde hace ocho años. «No soy de aquí, pero ya me siento parte de esto», dijo. Asistió a la celebración junto a sus hijos, nacidos en la Isla, y dijo que le gustan los sonidos de la música popular.

Premios Santa Cruz

Uno de los momentos destacados fue la entrega de los Premios Santa Cruz-Día de Canarias. El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, fueron los encargados de entregar unas distinciones que en esta edición reconocieron la trayectoria centrada en la defensa y promoción de las tradiciones del periodista Zenaido Hernández, el trabajo y dedicación de la artesana Carmelina Brito, y la preservación, escenificación y divulgación de episodios que forman parte de la historia de Santa Cruz de Tenerife de la Asociación Gesta del 25 de Julio y a la Librea de Taganana.

Por lo demás, la plaza de Correos se transformó en un universo infantil, con ocho horas de actividades para los más pequeños, mientras que los tradicionales pasacalles llevaron ritmo y color a las principales calles del Cuadrilátero. Las agrupaciones Con Nuestra Gente Chincanayros, Mayores del 2000, Toscal Romántico y Sueños del Teide dieron vida a la ciudad. El cierre llegó de la mano de la música. Estaba previsto que Los Sabandeños actuasen en la plaza de La Candelaria y que el Auditorio de Tenerife pusiese el punto final a la jornada con el Concierto A15 de la Sinfónica de Tenerife. Bajo la dirección de Perry So y con la participación estelar de la trompetista francesa Lucienne Renaudin Vary, se esperaba una velada entre la elegancia y la innovación. n