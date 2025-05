Santa Cruz premia a defensores de sus tradiciones

La capital tinerfeña entregó la tarde-noche de este viernes 30 de mayo sus premios Premios Día de Canarias– Ciudad de Santa Cruz de Tenerife en el escenario principal de la plaza de la Candelaria. Estas distinciones, instituidas a nivel municipal desde 2017, vienen a reconocer a aquellas personas o colectivos que se distinguen por la defensa de las tradiciones en el municipio santa crucero y se otorgan en un acto que coincide con la celebración del la Comunidad Autónoma y que supone el colofón también a la programación de las Fiestas de Mayo que comenzaron el pasado mes de abril.

Los galardones que otorga la Concejalía de Fiestas que dirige Javier Caraballero recayeron en esta edición en la artesana Carmelina Brito, y el periodista Zenaido Hernández, en la categoría individual; y la Gesta 25 de julio y Librea de Taganana, en el apartado de colectivos, reconociendo su implicación con la cultura popular. A continuación se detalla la trayectoria que los ha hecho merecedores de estos premios de ámbito municipal.

Carmelina Brito

Nació en 1948, en Taganana y vivió allí hasta 1977 que pasó a residir en Santa Cruz. Fue a raíz de un encargo particular para la reproducción de un sombrero tradicional antiguo cuando tuvo que enfrentarse a trenzar once hebras de palmito de un ancho de pocos milímetros. En la década de los ochenta empezó a asistir a las ferias de artesanía, siendo la primera la celebrada en el Parque García Sanabria.

Por más de cuatro décadas, el rostro sereno y las manos hábiles de Carmelina Brito han sido testigo de la Feria del Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife donde ha mostrado al público mucho más que sombreros: ha ofrecido retazos de historia e identidad.

Desde muy joven, Carmelina aprendió los secretos de la sombrerería tradicional cuando muchos ya dejaban atrás este arte, hasta convertirse en un sello de calidad en esta prenda que usan en sus trajes tradicionales centenares de componentes de grupos de folclore canario y particulares que se han preocupado por hacerse con una de estas joyas.

El próximo sábado 26 de julio, precisamente en su pueblo natal de Taganana, donde compartirá —con público y admiradores— esa paciencia meticulosa y esa sabiduría que solo se transmite de palma en palma. Carmelina ha tejido con sus manos lo que los libros no pueden preservar: legado del patrimonio canario.

La Librea de Taganana

También llegada de la capital de la Península de Anaga, donde la historia se respira entre riscos y barrancos, Santa Cruz reconoció este 30 de mayo la labor realizada por la Librea de Taganana que lidera Luján González, una institución como referente es esta representación.

Fue el 14 de julio de 2018 cuando Taganana se vistió de gala para conmemorar el recuerdo de los hechos protagonizados en julio de 1797 cuando 85 vecinos de este pueblo de Santa Cruz se sumaron a la defensa de Tenerife, en la batalla que repelió la invasión de la Armada británica, al mando del almirante Horacio Nelson. Gracias al empeño de la Asociación de Vecinos Voz del Valle y de la Asociación Centro Sociocultural, el pueblo recuperó la Librea de Taganana.

Luján González explica cómo, en 2016, vecinos de Taganana descubrieron en la biblioteca una crónica fechada en 1862 del diario El Guanche, donde se narraba con todo lujo de detalles el viaje de dos reporteros a las fiestas patronales del pueblo.

Cuenta la historia que fue aquí, en Taganana, desde donde los vigías divisaron a la Armada extranjera. De inmediato y al toque de arrebato en las campanas de la iglesia, se reunió una milicia formada por 85 vecinos, que acudió presta a la batalla, guiada por el entonces alcalde real del pueblo, Andrés Perdomo Álvarez.

Tres siglos después, la recreación de este pasaje de la historia tiene lugar en Taganana, desde el centro cultural a la plaza, con la participación del colectivo de la Gesta del 25 de Julio.

Zenaido Hernández

El acto de entrega de los Premios Canarias edición Santa Cruz de esta edición no contó en esta oportunidad con la voz de quien ha sido referente no solo en festivales folclóricos sino también de Carnaval: Zenaido Hernández. En sus habituales tareas de maestro de ceremonia, Víctor Brito.

La noche de este 30 de mayo Santa Cruz rindió tributo a una de esas voces que no necesitan presentación. Periodista, locutor, presentador… pero, sobre todo, alma sonora de la ciudad que arropa con historia y verbo fluido cada acto donde se le requiere.

Para presentar a Zenaido Hernández es mejor decir en qué no ha participado. Vecino y a mucha gala del barrio de Duggi, este ingeniero agrónomo, casado y padre de dos hijos, este profesional de la comunicación ha alternado su faceta en el mundo de las ondas con Radio ClubTenerife, poniendo en valor las tradiciones que se desarrollan en las ocho Islas Canarias.

Tan pronto ha estado involucrado en la asociación de antiguos alumnos de la Universidad de La Laguna como en el ámbito de Carnaval ha dejado una impronta desde en la Unión Artística El Cabo o la fundación de la histórica murga Los Singuangos, sin que esto estuviera reñida con su entrega y defensa de la iglesia en general y la parroquia de María Auxiliadora en particular. Pero sobre todo, Zenaido es buena gente. Un hombre de bien. Una de las grandes voces del ayer y máximo exponente del periodismo de barrio que pone en valor a las personas.

Aunque ya jubilado de la Administración regional, donde desarrolló su labor profesional –en especial con el entonces consejero de Agricultura Antonio Castro Cordobés o con el viceconsejero de Emigración, Francisco Aznar–, Zenaido Hernández continúa al pie de micro ilustrando a generaciones de ayer y hoy, poniendo en valor los atractivos de la ciudad que le vio nacer y de la que presume.

Asociación de Recreación de la Gesta 25 de Julio de 1797

En el apartado de premio colectivo del Día de Canarias-Ciudad Santa Cruz de Tenerife, también fue distinguida esta edición la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797.

Nació con el aliento del que fuera primera teniente de alcalde de la capital tinerfeña en 2008 Ángel Llanos y la concejala de Fiestas Maribel Oñate, que se empeñaron que Santa Cruz pusiera en valor el referido hecho histórico.

En sus inicios la recreación comenzó con el valor artístico de los hermanos Ríos, que le dieron soporte a la puesta en escena por las calles de Santa Cruz cada 25 de julio. Desde su fundación en 2008, esta asociación ha tenido una misión clara y profunda: honrar la valentía de quienes, liderados por el general Antonio Gutiérrez, convirtieron a una ciudad costera en símbolo de resistencia y orgullo. Y lo han hecho de una manera singular: recreando con rigor histórico la batalla, con uniformes, tácticas y escenarios que trasladan al espectador al amanecer de aquel 25 de julio de 1797.

Detrás de esta labor está el impulso incansable de Javier Gorostiza, figura clave desde los primeros pasos de la asociación, y cuyo legado continúa hoy bajo la presidencia de Andrés Méndez, quien afronta el compromiso con la historia y sumar nuevos retos. Pero su labor va mucho más allá del mes de julio. La Asociación organiza conferencias, exposiciones, visitas escolares y actos culturales durante todo el año, ampliando su impacto educativo y social.

Gladis de León, concejala de Fiestas en 2017 que promovió la entrega de estos galardones, recuerda cómo surgió la idea. «Hasta entonces no se hacía nada especial para el Día de Canarias en la ciudad», no existía l un reconocimiento a quienes luchan por mantener las tradiciones. «Pensamos: ¿por qué no damos también un premio a nuestra gente, a la de aquí, que sigue manteniendo nuestras costumbres, nuestros trajes típicos, nuestras recetas de siempre?». Fue la génesis de estos particulares Óscar de las tradiciones que se entregan cada Día de Canarias. Por y para Santa Cruz.