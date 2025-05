Terrazas y bocadillos para evitar la extinción de los quioscos de prensa en Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife permitirá la instalación de pequeñas terrazas en los conocidos como quioscos de prensa, así como la venta de bocadillos, entradas para espectáculos, loterías y flores, entre otros nuevos productos. Además, y con el fin de evitar la extinción de esta actividad, se eliminará la condición de ser chicharrero para poder acceder a uno de estos negocios. Así se establece en el borrador definitivo de la nueva ordenanza que regulará el sector, cuya elaboración se ha sometido a consulta pública. Los ciudadanos podrán manifestar su opinión, a través de la web municipal y hasta el 16 de junio, sobre la necesidad y oportunidad de su aprobación.

Esta nueva normativa sustituirá a la ordenanza municipal vigente reguladora de la instalación de quioscos en la vía pública, aprobada en 1995, hace ya 30 años. El concejal de Patrimonio, Javier Rivero (CC), explica que dicha ordenanza ya se ha quedado obsoleta, por lo que es necesaria su actualización, para adaptarla al plano jurídico actual y «para promover y estimular la actividad de los quioscos de prensa y golosinas en el municipio». En la actualidad, sólo quedan abiertos en Santa Cruz 39 quioscos. «En su momento, llegamos a tener unos 150 negocios de este tipo en las calles de la ciudad. Recientemente, se han cerrado unos siete», apunta Rivero.

Más atractivo

Éste explica que, con la actualización de la ordenanza, el Ayuntamiento chicharrero pretende incentivar la apertura de nuevos quioscos en la capital. «La idea es que este negocio sea más atractivo, tanto para aquellos que quieran trabajar en él como para los clientes», argumenta el concejal. Indica que la intención del Consistorio es licitar la concesión demanial de nuevos quioscos en Santa Cruz, en diferentes ubicaciones, «en coordinación con la asociación de quiosqueros y con la Sociedad de Desarrollo, para que puedan convertirse en generadores de economía local». «Pero antes, debemos contar con una nueva norma que garantice la modernización y mejora de estos negocios», asevera Javier Rivero.

El nuevo texto, que sustituirá al de 1995, eliminará la condición de ser chicharrero para acceder a un quiosco

Dos mesas

Una de las principales novedades que traerá la actualización de la ordenanza de 1995 es la posibilidad de que los quioscos de prensa y golosinas cuenten con pequeñas terrazas. En concreto, se permitirá, en el exterior del quiosco, ocupando el dominio público, la instalación de dos mesas y ocho butacas altas, «exclusivamente dirigida a los clientes. Asimismo, se podrán colocar estanterías o elementos análogos, y toldos.

Estética

El borrador de la nueva normativa también dice, con respecto a la estética de estos establecimientos, que el Ayuntamiento de la capital podrá implantar, en cualquier momento, un nuevo modelo de quiosco. En ese caso, todos los negocios de este tipo se tendrán que adaptar a dicho modelo.

Horario

A diferencia de la ordenanza vigente, ya no será obligatorio mantener el quiosco abierto desde las 7:00 hasta las 21:00 horas. Éste se establece como horario máximo. Tampoco será obligatorio trabajar seis días a la semana, por lo que los quiosqueros podrán descansar dos días. También se elimina el requisito de ser chicharrero para poder gestionar el negocio.

Requisito

En la normativa de 1995, se establece que los solicitantes de licencia para ocupar la vía pública con quioscos deben residir en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, en el borrador de la nueva ordenanza se indica que podrá ser titular de un quiosco cualquier persona física mayor de edad y de nacionalidad española, de un estado miembro de la Unión Europea o de los restantes estado del Espacio Económico Europeo, «así como ser nacional de algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores».

En la actualidad, sólo quedan abiertos 39 de los 150 negocios de este tipo que se instalaron en las calles de la ciudad

Más productos a la venta

Para mejorar el servicio que se ofrece a la población, estos quioscos también podrán vender títulos de transporte; tarjetas y recargas de telefonía; productos de promoción turística, como planos, guías, postales y souvenirs; pequeño material telefónico, fotográfico, informático y electrónico, como pilas, baterías, tarjetas de memoria o juegos electrónicos;nuevos alimentos, como bocadillos y aperitivos envasados, y café en cápsulas; entradas de actividades culturales y espectáculos; lotería y flores. Con respecto a las flores, la normativa vigente establece que éstas sólo se podrán vender en los quioscos en el caso de que todo el negocio se dedique a la venta exclusiva de este producto.

Sanciones

La nueva ordenanza incrementará de manera considerable la cuantía de las sanciones por incumplimientos. De esta forma, para las infracciones leves, las multas podrán alcanzar los 750 euros, mientras que en la norma vigente, la de 1995, éstas sólo llegan hasta los 30 euros. En el caso de las infracciones graves, la cuantía de las sanciones oscilará entre los 750 y los 1.500 euros, mientras que en la ordenanza vigente éstas se sitúan entre los 30 y los 90 euros. Para los incumplimientos muy graves, las multas oscilarán entre los 1.500 y los 3.000 euros. Y en algunos casos, se podría retirar la licencia. En la normativa de 1995, todas las infracciones graves suponen la inmediata revocación de la licencia, sin indemnización.

Entre las infracciones leves se encuentran el hecho de no informar al Ayuntamiento sobre la contratación de empleados o el incumplimiento del régimen de permisos y descansos. Algunas de las infracciones graves son: carecer de papeleras a disposición del cliente en lugar visible, ocupar más superficie de la autorizada, no mantener el quiosco limpio, y comercializar productos y servicios que no estén permitidos. Por último, entre los incumplimientos muy graves se encuentra no ejercer la actividad durante un periodo continuado de dos meses.