Miguel Ojeda, presidente de Elite Taxi Tenerife: "El resultado de la Mesa del Taxi es una cachetada a la concejala de Movilidad"

Miguel Ojeda, presidente del colectivo Elite Taxi Tenerife, admite que desde pequeño tuvo clara su vocación, ser taxista, porque veía a sus tíos médicos y arquitectos que trabajaban hasta en vacaciones. Su madre solo le pidió que fuera el mejor en la profesión que eligiera.

¿Cómo valora haber ganado las elecciones en la Mesa del Taxis con el 74,9% de los votos?

El resultado refleja el trabajo durante ocho años y la postura abrumadora del sector que avala la labor de Élite Taxi Tenerife en Santa Cruz. Después de meses de campaña de mentiras y acoso en la que la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, ha tomado parte por una de las asociación que han concurrido, el sector no ha creído nada. El resultado es una cachetada sin mano y así lo han expresado los compañeros.

¿Cuáles son los retos principales que tienen por delante?

El sector está unido en torno a Élite Taxi. Somos la única asociación que consulta semanalmente a los compañeros y la única formada 100% por taxistas. Eso nos da legitimidad. Lamentablemente seguimos luchando contra los mismos obstáculos, especialmente el parón del rescate de licencias.

¿En qué estado está el rescate actualmente?

Parado. Es necesario de forma urgente retirar las 80 licencias de las 675 que existen en la actualidad. Además, pedimos una reestructuración real: no puede ser que un cliente tenga que memorizar cinco números de teléfono. No hablamos de eliminar radio taxis, sino de unificarlos en una centralita. Para ello, confiamos en la APP que el concejal de Servicios Públicos, CarlosTarife, dice que pondrá en marcha a partir de este verano.

¿Qué ocurre con los fondos destinados al rescate?

Hay un incumplimiento por parte de la concejala. En virtud del convenio entre Ayuntamiento y Cabildo se puede negociar el precio para el rescate y no limitarse al precio fijo de 37.000 euros, máxime cuando en la calle se están vendiendo por 80.000. Así nadie entrega la licencia. El año pasado debieron retirarse 38 y solo se retiraron 21. En cambio, entraron 57 nuevos propietarios porque quien vende sortea acogerse al rescate. Si se absorbido como establece el acuerdo, ahora faltarían solo 25 por retirar. Hay casi 2 millones de euros disponibles (sumando los fondos del año pasado y este) que no se han tocado.

¿Se puede considerar el resultado de la Mesa del Taxi en una especie de plebiscito?

Sin duda. El taxista es el primer termómetro. Estamos en contacto diario con el ciudadano. Si Élite Taxi ha ganado, es porque la gente la ha respaldado frente a una gestión municipal errática.

¿Cuáles son las principales demandas de los usuarios?

El cliente quiere un servicio rápido y eficaz, y la aplicación que anuncia el señor Tarife va a ayudar. El cliente pide un taxi y no sabe por dónde viene. Con la app podrá seguir el recorrido en tiempo real. El cliente de Santa Cruz no es especialmente sensible al precio, lo que quiere es eficiencia. Ahora bien, los tiempos han cambiado y los precios se han incrementado. El cliente no puede aspirar, como antes, a levantar la mano y tener sobre la marcha un taxi.

¿Cómo ha evolucionado el rescate de licencias en los últimos años, desde que comenzó?

En 2007 había 1.086 licencias; hoy, 675. La reducción ha sido progresiva, pero el problema viene de antes. La puesta en marcha del tranvía se sumó al exceso de licencias y supuso la ruina del sector. Desde entonces, muchos compañeros cayeron en deudas, y aún no se ha corregido del todo.

¿Qué opinan sobre la futura ampliación del tranvía hasta Los Majuelos?

Que lo amplíen, pero que no repitan los errores del pasado. No pueden hacer como con el carril bici y buscar soluciones cuando ya está montado. Esta vez iremos de la mano con La Laguna, no como ocurría en el pasado. Si quieren poner una piedra del tranvía, tendrán que contar con nosotros.

¿Ha habido consenso? ¿Le han pedido su opinión sobre la implantación del carril bici?

No, no, nunca, nunca. Nosotros nos enteramos del carril bici cuando lo vimos pintado en la avenida Méndez Núñez la primera vez. Incluso con nocturnidad y alevosía —nunca mejor dicho—, el entorno que más polémica les iba a crear a ellos, que era la Plaza España, se pintó de noche. Sea mejor o sea peor. Nosotros tenemos que dejar aquí muy claro lo que la concejala ha dicho: todo es absolutamente mentira, y somos capaces de rebatírselo cuando ella lo desee, en la entrevista o debate público que ella quiera mantener con nosotros en directo cuando y donde sea. Con nosotros nunca ha contado nadie... Lo único que han hecho es consensuar con alguna asociación afín a la concejala de Movilidad para intentar engañar al sector del taxi.

¿A qué mentiras concretas se refiere?

Ofrecieron una alternativa a la la parada de taxi de la calle de El Pilar, cosa que no ha sucedido. Pasamos de tener una parada de seis o siete taxis en la zona del hotel de la calle de El Pilar —donde hay dos hoteles y próximamente un tercero— a una parada y media. Incluso hay un semáforo que no permite acceder con facilidad porque está colocado justo en la parada.

¿Cómo se bajará el cliente con la implantación del carril bici?

Han explicado en reuniones cómo hacer la descarga de pasajeros en todo el trayecto de los carriles bici, y lo que nos han ofrecido es descargar por la izquierda, que nadie lo prohíbe pero es una locura. Por ejemplo, uno viene por Méndez Núñez y tiene que parar por la izquierda... No me quiero imaginar los vehículos detrás, que no están acostumbrados a esa situación. Un taxi para por el lado izquierdo, para que el cliente se baje... siempre que no esté sentado adelante, porque si está adelante, la fastidiamos, tendrías que parar por el lado derecho sí o sí...

Entonces, ¿no han ofrecido soluciones reales?

No han ofrecido ninguna alternativa a los problemas que denunciamos porque la concejala ja dejado en desamparo total al sector del taxi. No le interesa, no lo quiere. Con nosotros se ha resistido a reunirse. Lo ha hecho con otras personas, pero no con nosotros.

No dice lo mismo la concejala de Movilidad, que asegura tener mano tendida al sector...

Bueno, los políticos presumen de lo que no pueden demostrar. Pero todavía no ha sido capaz de rebatir todo lo que nosotros hemos dicho en redes sociales.

¿Es partidario del carril bici?

Nosotros no vamos a luchar contra el carril bici, no vamos a discutir los avances que la ciudad quiera hacer, porque sería ilógico, sería pelearnos contra las bicicletas. Ahora bien, si usted pone un carril bici, no puede perjudicar a un sector tan esencial como el taxi.

Defina «perjudicar».

¿Dónde vamos a dejar nosotros a una señora que viva en Méndez Núñez, frente al parque, en la zona antes de El Pilar? Una persona que tenga 85 años y movilidad reducida, ¿dónde la descargamos? ¿Pegada al carril bici? ¿A 100 metros de su casa? Eso es un problema muy grave para el que a día de hoy nadie ha aportado una solución.