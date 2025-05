Una aspiración, un flechazo y un concurso de ideas: así llega CaixaForum

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tuvo que emprender la búsqueda, casi desesperada, de un proyecto cultural para darle uso al Parque Viera y Clavijo, después de que el Museo Rodin de París renunciase, en enero de 2023 y con pesar, a instalar una sede en el emblemático espacio chicharrero. Lo hizo debido a las críticas que recibió, por parte de algunas voces de la cultura tinerfeña y de la oposición en el Consistorio, el acuerdo que el Museo Rodin había establecido con el Ayuntamiento de Santa Cruz.

La intención de la capital chicharrera de convertirse en sede mundial del Museo Rodin, para la que, incluso, ya se había aprobado un gasto de 16 millones de euros del presupuesto municipal para adquirir esculturas del artista francés, se había ido al traste. El Ayuntamiento se enfrentaba a la ardua labor de encontrar otra alternativa, también cultural, acorde al valor histórico y patrimonial del Viera y Clavijo, que contentase a todos aquellos que habían rechazado la del Museo Rodin y que no supusiera un desembolso tan elevado para las arcas municipales.

Cuenta el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, que él mismo empezó a buscar proyectos culturales de éxito en toda España, que «transformaran ciudades y que llegaran a todos los públicos». «Se me ocurrió probar con CaixaForum, porque conocía la extraordinaria labor de los centros culturales. Lo primero que hice fue intentar conseguir contactos, hasta lograr concertar una reunión en Barcelona, para conocer sus planes de expansión y para promover un posible acuerdo», señala el regidor.

Mientras tanto, en junio de 2023, y sin que el equipo de Gobierno local tuviera aún claro el uso de este espacio, arrancaron las esperadas obras de rehabilitación del Complejo Cultural Parque Viera y Clavijo, por las que Santa Cruz llevaba esperando más de 15 años. El camino para ejecutar este proyecto, en el que se invertirán más de 12 millones, no había sido fácil, pues éste había sufrido numerosos contratiempos, retrasos y vicisitudes, pasando, incluso, por los tribunales.

En la reunión que mantuvo el alcalde de Santa Cruz en Barcelona con los responsables de CaixaForum, éstos reconocieron que no tenían muy claro si querían seguir expandiéndose, ya que poner en marcha un centro cultural de estas características no es un trabajo precisamente sencillo. Tanto es así, que en 100 años, y tal y como lo ha indicado el subdirector general de Cultura y Territorio de la Fundación «la Caixa», Rafael Chueca, sólo se han abierto nueve CaixaForum en toda España. Es cierto que ya se había cerrado un acuerdo para un nuevo centro cultural en Málaga, pero este de Santa Cruz de Tenerife no estaba en las previsiones de la Fundación «la Caixa».

Aún así a la fundación le pareció «muy interesante» la propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por lo que, y con el fin de estudiarla, viajaron el verano pasado hasta la Isla, para conocer el Parque Viera y Clavijo, su histórico edificio y el resto de instalaciones, así como para comprobar el estado en el que se encontraban las obras de rehabilitación.

Nuevo centro cultural

Y fue precisamente esta visita la que convenció a la Fundación «la Caixa» para analizar más en profundidad la posibilidad de embarcarse en la aventura de abrir un nuevo centro cultural CaixaForum en Santa Cruz de Tenerife. «Nos pareció una ubicación muy atractiva e interesante, que, además, cuenta con jardines, lo que llamó aún más nuestra atención, para poder desarrollar actividades en el exterior», apunta Rafael Chueca. Éste explica que a esto se sumó el hecho de que en Canarias aún no existiese ningún centro cultural CaixaForum. Asimismo, comenta, la fundación quería contribuir a facilitar el acceso a la cultura en Santa Cruz, en concreto, y en Tenerife, en general, para que la insularidad deje de ser un «hándicap».

Una vez despertado el interés, el equipo técnico de la Fundación «la Caixa» estudió la distribución de los espacios en el edificio principal del Parque Viera y Clavijo, el antiguo colegio de la Asunción, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1986. «Se trata de un inmueble un poco complejo, pues era un colegio y, por lo tanto, estaba formado por aulas. Se analizó la posible distribución, teniendo en cuenta también los espacios exteriores (protegidos desde 2008) y el auditorio con el que contará este espacio». Finalmente, declara Chueca, y teniendo en cuenta también que la obra de rehabilitación ya está avanzada, el patronato de la Fundación «la Caixa» tomó la decisión de apostar por este proyecto.

Concurso de ideas

Para el Ayuntamiento de Santa Cruz, la propuesta de la Fundación «la Caixa» seguía siendo la más factible y la «mejor» para la ciudad. Pero, y tras la experiencia vivida con el proyecto del Museo Rodin, el Consistorio decidió convocar un concurso de ideas, al que se pudieran presentar diferentes propuestas, entre ellas la de CaixaForum. Los responsables de la Fundación «la Caixa» estaban «totalmente de acuerdo» con el procedimiento establecido por el Ayuntamiento chicharrero.

El concurso de ideas se convocó en febrero de este año. Se presentaron un total de cuatro ideas o proyectos: el traslado del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz, planteado por un particular; la dinamización del Parque Cultural Viera y Clavijo por parte de la Asociación Cultural TuSantaCruz; un espacio escénico y sede oficial de Ballets de Tenerife, y el del centro cultural CaixaForum.

La Comisión Técnica encargada de valorar las propuestas, formada por funcionarios municipales, eligió, el 5 de mayo de este año, la del centro cultural CaixaForum. La citada comisión considera que el proyecto CaixaForum Tenerife es el que, «en mayor medida», cumple con los requerimientos de la consulta sectorial puesta en marcha por el Ayuntamiento. «Principalmente, se ha puesto en valor el carácter multidisciplinar del proyecto, abarcando un amplio abanico de disciplinas artísticas, culturales y de divulgación científica. Se valora, en este sentido, su capacidad para enriquecer el enramado cultural de Santa Cruz de Tenerife, al tiempo que favorece el acceso de la ciudadanía a una oferta diversa y de calidad», se establece en el informe de la Comisión Técnica.

Asimismo, se ha entendido «determinante» que se observa un compromiso firme de colaboración con el tejido cultural de la ciudad, «siendo la conexión con el territorio uno de los pilares fundamentales del proyecto». Y también se ha valorado la inversión económica prevista que realizará CaixaForum, con un presupuesto anual de más de 2,1 millones de euros, por lo que, y según lo ha resaltado el alcalde, el Ayuntamiento no tendrá que aportar ni un sólo euro para la puesta en marcha de este centro cultural, una vez que la obra de rehabilitación del Viera y Clavijo finalice, en 2027.

El nuevo uso del Parque Cultural Viera y Clavijo fue anunciado a los medios de comunicación el pasado 7 de mayo. Tanto el Consistorio chicharrero como la Fundación «la Caixa» han asegurado que están «muy ilusionados» con esta nueva aventura.